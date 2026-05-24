Vremea se încălzește, dar pentru scurt timp. ANM: „Așteptăm un proces de răcire asociat unui front atmosferic rece”

După un weekend cu ploi și inundații, ne așteaptă zile cu mult soare. Potrivit meteorologilor, spre mijlocul săptămânii se vor înregistra temperaturi de vară, de până la 33 de grade Celsius. Însă această încălzire nu va dura mult, atrage atenția directorul de prognoză al ANM, Florinela Georgescu.

„Ne așteptăm, așa cum spuneați, în primul rând, la o încălzire a vremii. O vom resimți deja de mâine, la început în partea de vest a țării, temperaturi foarte ridicate, spre 30°, apoi marți și mai ales miercuri, valori în jurul a 30° sunt de așteptat în majoritatea regiunilor țării. Miercuri, posibil cea mai caldă zi, cu 32, 33° în regiunile vestice. Cum spuneam, multe valori de 30° în majoritatea regiunilor țării.

Sigur că vor crește temperaturile și pe parcursul nopților, minimele urmând să depășească în următoarele nopți 10° peste tot în țară, să se situeze în general între 14 și 18 grade, ceea ce înseamnă că atât valorile din cursul nopților, cât și cele din cursul zilelor următoare vor fi specifice începutul verii”, a explicat, pentru Digi24, directorul de prognoză al ANM, Florinela Georgescu.

Însă nu ne vom bucura mult de soare pentru că, de joi, vremea se răcește din nou și apar ploile.

„Dar vremea nu va rămâne, din păcate, așa pe tot parcursul săptămânii care urmează, pentru că de joi așteptăm un proces de răcire a vremii asociat unui front atmosferic rece, ceea ce înseamnă că sunt de așteptat și ceva mai multe precipitații. Deocamdată putem spune că mai afectate vor fi zonele de deal și de munte, averse, cel mai probabil în a doua parte a săptămânii, dar aversele nu vor lipsi cu desăvârșire nici în următoarele 2-3 zile, deci la începutul săptămânii, dar vor fi mai degrabă de scurtă durată, slabe cantitativ și mai prezente tot în zonele de deal și de munte”, a precizat meteorologul.

