Live TV

Vremea se încălzește din nou în septembrie. Cum arată prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni

Data actualizării: Data publicării:
femeie cu palarie in parc, toamna
Foto: Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Săptămâna 24.08.2026 – 31.08.2026 Săptămâna 31.08.2026 – 07.09.2026 Săptămâna 07.09.2026 – 14.09.2026 Săptămâna 14.09.2026 – 21.09.2026

Meteorologii estimează temperaturi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în mai multe regiuni ale țării, în următoarele patru săptămâni. Potrivit prognozei publicate vineri de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), valabilă între 24 august - 21 septembrie, vremea se va încălzi din nou în septembrie, iar în sud sunt așteptate și perioade cu precipitații mai puține decât în mod obișnuit. 

Săptămâna 24.08.2026 – 31.08.2026

Temperatura medie a aerului va fi mai ridicată decât normalul climatologic al acestei săptămâni în regiunile vestice, ușor mai coborâtă în cele estice și sud-estice și în jurul mediilor în restul teritoriului.

Cantitățile de precipitații estimate pentru această săptămână vor fi excedentare în zona Carpaților Orientali și Meridionali, deficitare în vestul și nord-vestul țării, iar în restul teritoriului se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă.

Săptămâna 31.08.2026 – 07.09.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate în vestul, sud-vestul, nordul, centrul țării, în timp ce în restul teritroului regimul termic se va situa în limitele normale pentru acest interval.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile sud-vestice, iar în restul țării va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.

Săptămâna 07.09.2026 – 14.09.2026

Mediile valorilor termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, sud-vestice, nordice și centrale, în timp ce în restul teritoriului se vor situa în jurul mediilor multianuale.

Regimul pluviometric va fi în general deficitar pentru această săptămână în regiunile sudice, iar în restul teritoriului se va situa în jurul mediilor multianuale.

Săptămâna 14.09.2026 – 21.09.2026

Temperatura medie a aerului va fi mai ridicată decât normalul climatologic al acestei perioade în cea mai mare parte a țării.

Regimul pluviometric va fi în general apropiat de cel normal pentru această perioadă în majoritatea regiunilor, posibil ușor deficitar în vestul și nord-vestul țării.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Medic
1
Cum a ajuns un medic din Tulcea, specializat în oncologie şi hematologie pediatrică, să...
Certificat de viață pentru pensie. Inquam Photos Octav Ganea
2
Documentul obligatoriu pentru o categorie de pensionari, care trebuie trimis până la 30...
meghan si printul harry
3
Prințul Harry, soția sa și copiii se vor întoarce să locuiască în Marea Britanie
Marian Godină
4
Marian Godină anunță că a demisionat din Poliția Română: „Mi-a luat mult timp să decid”...
Alexandru Rogobete face declaratii
5
Rogobete, după ce proiectul Legii salarizării a fost respins de Bruxelles: „Surpriză...
A fost ”împărat”, dar a murit falit, la doar 49 de ani: ”Am cheltuit 14 milioane de dolari. Cine e de vină?”
Digi Sport
A fost ”împărat”, dar a murit falit, la doar 49 de ani: ”Am cheltuit 14 milioane de dolari. Cine e de vină?”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
children play football in the fountain at Piata Mare Sibiu European capital of culture Romania April 2007
România se sufocă sub un nou val de caniculă. Meteorologii au însă și o veste bună
un termeometru si o femeie pe fundal
Aproape toată țara intră sub cod portocaliu și galben. ANM a extins alertele de caniculă și anunță până la 40 de grade
o femeie cu umbrela langa niste fantani de apa
Val de caniculă în aproape toată țara: ANM anunță temperaturi de până la 39 de grade. Zonele vizate de cod portocaliu și galben HARTĂ
soare puternic la mare
Temperaturi record în apele Europei, din cauza schimbărilor climatice. Oamenii de știință trag un semnal de alarmă
canicula in bucuresti
Ce vreme ne aduc primele săptămâni de toamnă. Prognoza ANM pentru perioada 18 august - 14 septembrie
Recomandările redacţiei
stalpi dunare
Noul val de caniculă pune presiune pe sistemul energetic național...
soldații ruși folosesc un lansator de rachete multiple în direcția Herson
În interiorul taberei prizonierilor de război: mărturiile unor...
Flag of the U.S. Central Intelligence Agency along with a flag of the United States of America as a symbol of unity between them, 3d illustration
A salvat vieți pentru America, dar acum e arestat de ICE: povestea...
drona in zbor
Dronele, noua „armă” a UE împotriva dăunătorilor. Riscurile și...
Ultimele știri
Centrala nucleară de la Kozlodui din Bulgaria îşi reduce pentru prima dată puterea din cauza nivelului scăzut al Dunării
Zelenski: Avem nevoie de rachete pentru sistemele Patriot şi doar partenerii noştri ni le pot furniza. Nu sunt cadouri, le cumpărăm
El Niño lovește Canalul Panama: de ce vor trece mai puține nave și cum va fi afectat comerțul global
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Povestea lor continuă să surprindă. S-a măritat cu fratele ei vitreg și e gravidă din nou: "Nu mai puteam...
Cancan
Cum arată viața celei mai bogate românce de pe OnlyFans. Câștigă 100.000 € lunar
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu coeficientul UEFA al României după Universitatea Craiova – Ararat Armenia 1-1. Situația din...
editiadedimineata.ro
Franța anchetează o campanie de dezinformare care vizează candidați la prezidențialele din 2027
Fanatik.ro
Toate transferurile din Liga Naţională de handbal feminin! Cele mai tari mutări făcute de CSM Bucureşti...
Adevărul
Povestea unui plan diabolic de cucerire a României. Cine ne-a salvat de operațiunea secretă Margarethe II
Playtech
Poate ANAF să verifice transferurile dintre soți? Când banii mutați între conturi trebuie justificați
Digi FM
Marian Godină și-a dat demisia din Poliție după 20 de ani. Motivul pentru care renunță la uniformă cu 14 ani...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Conduși cu 1-0 și cu 2-1, au revenit și sunt la 90 de minute de o calificare nemaivăzută în istoria...
Pro FM
Ringo Starr e însurat de 45 de ani cu o fostă fată Bond. Cum arăta Barbara când juca alături de Roger Moore
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Actorii din „Fast & Furious”, reuniune emoționantă la 25 de ani de la lansarea filmului. Fiica lui Paul...
Adevarul
„Este inuman”. Directoarea de la Colegiul Lazăr din București explică de ce refuză examenul separat de...
Newsweek
Pensie tăiată cu 557 de lei după recalculare! Documentul arată suma primită după 48 de ani de muncă în România
Digi FM
Secretul ascuns timp de 20 de ani! Ce au dezvăluit băieții de la Animal X după concertul de la Untold
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un truc simplu te poate ajuta să reduci timpul petrecut pe telefon. Cercetătorii spun că funcționează mai...
Digi Animal World
Și-a pierdut orice speranță! Unde a fost găsit, după 8 ani, calul rar furat din ferma unei femei: „A fost un...
Film Now
Fiica regretatului Eric Dane își face debutul în actorie alături de mama ei. La 14 ani, Georgia uimește cu...
UTV
Salma Hayek a devenit bunică la 59 de ani. Momentul adorabil alături de nepotul ei