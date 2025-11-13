Live TV

Vremea se încălzește din nou: zonele în care vor fi 20 de grade. Prognoza anunțată de meteorologi pentru săptămâna viitoare

cismigiu parc soare meteo toamna apus
Meteorologii anunță vreme neobișnuit de caldă în acest weekend, cu temperaturi maxime care vor ajunge din nou la 20 de grade Celsius. Urmează apoi o vreme schimbătoare, săptămâna viitoare, cu temperaturi mai scăzute și ploi. Va ninge însă doar în zonele înalte de la munte.

„În aceste zile, în partea de sud-est a continentului, inclusiv în zona țării noastre, pătrunde un aer mai cald. Numai că, pentru că suntem la jumătatea lunii noiembrie, manifestările sunt ca de toamnă, adică acest aer cald tinde să aducă temperaturi maxime, în creștere, în special în zonele de deal și de munte. Sunt de așteptat temperaturi de 20 de grade la sfârșitul acestei săptămâni în zonele deluroase din partea de sud a țării, în de zona deluroasă a Olteniei și Munteniei, dar și în partea de vest, în Banat, poate și în Crișana. În zonele mai joase, însă, rămânem cu aspectul vremii pe care l-am avut în ultimele zile, adică multă ceață, îndeosebi din regiunile din sudul, din estul, din centrul țării, o ceață care poate persista cam pe tot intervalul de 24 de ore, ceea ce sigur influențează valorile temperaturilor maxime”, a explicat meteorologul.

„Dar chiar și așa, vom simți o creștere a acestor temperaturi. Dacă astăzi la nivelul țării așteptăm maxime între 9 și 16 grade, mâine și apoi în weekend foarte posibil să crească aceste valori cu 2-3 grade, ceea ce contează cu atât mai mult cu cât aria temperaturilor cu valori mai ridicate va fi din ce în ce mai mare. Însă acest episod cu temperaturi cu mult peste normalul jumătății de noiembrie nu va ține foarte mult. Săptămâna viitoare așteptăm o vreme foarte capricioasă, o vreme care categoric va aduce și o scădere a temperaturilor, îndeosebi în jumătatea de nord a țării, dar ne așteptăm în special la multe episoade cu intensificări ale vântului. Este o circulație foarte rapidă la nivelul continentului european, ceea ce se va concretiza prin acest aspect schimbător al vremii”, a mai spus Georgescu.

Ea adaugă că e puțin probabil ca precipitațiile pe care le așteptăm să fie importante cantitativ, iar ninsorile sunt posibile deocamdată doar în zona montană cea mai înaltă.

În ceea ce privește prognoza pe termen mai lung, meteorologul a spus: „Este de așteptat ca următoarele 4 săptămâni, deci conform prognozei pe care o avem acum pentru următoarele 4 săptămâni, atât regimul temperaturilor, cât și al precipitațiilor să fie caracteristice perioadei în care ne aflăm, ceea ce înseamnă o scădere treptată a temperaturilor și, pe de altă parte, precipitații temporare cam peste tot în țară și care, evident, în zona montană, la fiecare episod cu temperaturi ceva mai scăzute vor fi sub formă de ninsoare. Dar toată această evoluție ar fi posibilă cam spre sfârșitul lunii noiembrie, în prima parte a lunii decembrie. Deci răcirea aceea foarte puternică pe care o traversează acum continentul nord-american nu vine direct către noi”, a spus Georgescu.

„Sigur că toate elementele sunt în legătură la nivelul emistării nordice, pentru că intrăm în iarnă categoric, iar un semnal pe durată mai lungă, care să acopere tot sezonul de iarnă, este acela că este bine să ne așteptăm ca mare parte a iernii să fie cu o evoluție mai apropiată de normă”, a adăugat ea.

