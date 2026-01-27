Live TV

Vremea se încălzește în toată țara, dar nu scăpăm de ploi. Prognoza meteo actualizată pentru următoarele patru săptămâni

Data publicării:
oameni pe stradă și ploaie
Foto: Inquam Photos
Din articol
Săptămâna 26.01.2026 – 02.02.2026 Săptămâna 02.02.2026 – 09.02.2026 Săptămâna 09.02.2026 – 16.02.2026 Săptămâna 16.02.2026 – 23.02.2026

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat, marți, prognoza pentru următoarele patru săptămâni, valabilă între 26 ianuarie - 23 februarie. Meteorologii anunță temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei în aproape toată țara, cu precipitații mai frecvente, mai ales în zonele montane.

Săptămâna 26.01.2026 – 02.02.2026

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în zonele montane și sud-estice.

Regimul pluviometric va fi excedentar în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în zona Carpaților Meridionali.

Săptămâna 02.02.2026 – 09.02.2026

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în majoritatea regiunlor.

Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări.

Săptămâna 09.02.2026 – 16.02.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a țării.

Regimul pluviometric va fi ușor excedentar în regiunile vestice și sudice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Săptămâna 16.02.2026 – 23.02.2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în majoritatea regiunilor.

Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor avea o tendință ușor excedentară în toate regiunile.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ciprian ciucu
1
Ciprian Ciucu anunţă care sunt primele 4 instituţii care vor fi închise și avertizează că...
Iarnă, Murmansk
2
Stare de urgență în regiunea rusă Murmansk. Mai multe locuințe, fără căldură și...
Donald Trump dublu
3
Cum ar putea fi destituit Donald Trump, ocolind procedura de punere sub acuzare: al...
localnici
4
Revoltă în comuna bunicilor ucigașului lui Mario: Băiatul a fost scos din casă de...
Main Naval Parade in St.Petersburg.
5
Groenlanda și ipoteza unei posibile invazii a Rusiei și Chinei. Poziția Moscovei în...
E gata! Americanii și-au anunțat decizia, cu doar câteva zile înainte de evenimentul care va uni o lume întreagă
Digi Sport
E gata! Americanii și-au anunțat decizia, cu doar câteva zile înainte de evenimentul care va uni o lume întreagă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
femeie cu caciula se incalzeste la maini
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni, în fiecare regiune a țării. Prognoza ANM până pe 8 februarie
mașină pe autostrada in ceata
Cod galben de vânt puternic și polei în mai multe regiuni. Infotrafic avertizează șoferii: Este ceață densă pe drumuri din 15 județe
femeie cu o umbrela luata de vant
HARTĂ. Avertizări de vreme rea de la meteorologi. Aproape 20 de județe, sub cod galben
Furtună SUA
Statele Unite: Aproape 10.000 de zboruri au fost anulate. 140 de milioane de persoane se află sub amenințarea furtunii de iarnă
termometru, primavara zapada
Vremea se încălzește în următoarea perioadă. „Traversăm epoca extremelor meteorologice”. Unde vor fi 14 grade Celsius
Recomandările redacţiei
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan a vorbit despre varianta unui guvern minoritar, în plin...
autoritatea vamala romana facebook
Orașele cu care se bate Bucureștiul pentru a găzdui viitoarea Agenție...
ilie bolojan in parlament
Pachetul trei de reforme și măsurile de redresare ar putea fi...
xi jinping trupe china
Secrete și „trădare nucleară”: culisele epurării militare a lui Xi...
Ultimele știri
Dmitri Peskov se plânge că Polonia și Țările Baltice „demonizează Rusia”. URSS a sute de mii de oameni în acea zonă
Vortex polar: 23 de morţi în urma intemperiilor din Statele Unite. Zăpada, gheaţa şi frigul arctic afectează o mare parte din ţară
SUA ar putea bombarda „chirurgical” Iranul pentru a ucide mai mulți oficiali care ar fi implicați în reprimarea protestelor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop săptămânal 26 ianuarie - 1 februarie 2026. Noi oportunități pentru Raci, echilibru și liniște pentru...
Cancan
Cum a fost găsită Viviana Niță în apartamentul ei din București. Ce avea pe cap medicul radiolog în vârstă de...
Fanatik.ro
Adi Ilie taie în carne vie după dezastrul de la FCSB: „Problema este la antrenori. Toți jucătorii sunt...
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
Transilvania, miza care poate decide viitorul Ungariei. Cum a ajuns Ardealul să fie în centrul luptei pentru...
Adevărul
Trei soldați ruși s-au predat în fața unui robot de luptă ucrainean. Videoclipul a devenit viral pe internet
Playtech
Cutremurător! Ce a apărut la mormântul lui Mario, după înmormântare: ţi se face pielea de găină. Cine ar fi...
Digi FM
Adevărul despre averea lui Felix Baumgartner, fostul iubit al Mihaelei Rădulescu. Cine a încasat asigurarea...
Digi Sport
"Sper să-și reconsidere decizia!" Aryna Sabalenka, revoltată de interdicția impusă la Australian Open
Pro FM
La 80 de ani, Dolly Parton este sinceră cu privire la operațiile estetice: „Am supraviețuit atâtor chirurgi...
Film Now
Tippi Hedren, apariție rară la 96 de ani. Legendara actriță și-a sărbătorit aniversarea alături de familie
Adevarul
Rusia introduce pe câmpul de luptă „ucigașul de Himars”
Newsweek
EXCLUSIV Ce spune guvernul despre Ordonanța care ar modifica pensiile militare? Distribuită masiv online
Digi FM
Paula Seling, după criticile primite pentru că a spus "Maladieț, Moldova": "Sunt tristă pentru că lumina...
Digi World
De ce ne îmbolnăvim mai des iarna? De ce apar mai des răcelile și gripele
Digi Animal World
Un pui de căprioară salvat de pe stradă a fost „adoptat” de un câine. Povestea lor e demnă de un basm
Film Now
Sean Penn, pozat de mână cu iubita moldoveancă. Actorul de 65 de ani și Valeria, cu 35 de ani mai tânără...
UTV
Cum se menține Radu Vâlcan în formă la 48 de ani. „Se întâmplă să nu mănânc două-trei zile”