Vremea se încălzește în toată țara, dar nu scăpăm de ploi. Prognoza meteo actualizată pentru următoarele patru săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat, marți, prognoza pentru următoarele patru săptămâni, valabilă între 26 ianuarie - 23 februarie. Meteorologii anunță temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei în aproape toată țara, cu precipitații mai frecvente, mai ales în zonele montane.

Săptămâna 26.01.2026 – 02.02.2026

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în zonele montane și sud-estice.



Regimul pluviometric va fi excedentar în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în zona Carpaților Meridionali.

Săptămâna 02.02.2026 – 09.02.2026

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în majoritatea regiunlor.



Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări.

Săptămâna 09.02.2026 – 16.02.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a țării.



Regimul pluviometric va fi ușor excedentar în regiunile vestice și sudice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Săptămâna 16.02.2026 – 23.02.2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în majoritatea regiunilor.



Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor avea o tendință ușor excedentară în toate regiunile.

Editor : C.S.