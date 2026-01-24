Live TV

Video Vremea se încălzește în următoarea perioadă. „Traversăm epoca extremelor meteorologice”. Unde vor fi 14 grade Celsius

Data publicării:
termometru, primavara zapada
Foto: Shutterstock

Directorul ANM, Elena Mateescu, a declarat, sâmbătă, la Digi24 că „traversăm epoca «extremelor meteorologice»”, iar începând de duminică temperaturile vor crește în aproape toată țara. Vor fi de asemenea precipitații în următoarea perioadă, predominant sub formă de ploaie. Estimările pentru săptămâna 26 ianuarie - 2 februarie arată o probabilitate mare de a înregistra cantități excedentare în aproape toată țara, dar mai ales în partea de sud a teritoriului. După 9 februarie, temperaturile probabil vor scădea, nefiind excluse ninsorile.

„Traversăm epoca, dacă îmi permiteți, «extremelor meteorologice» din punct de vedere a ceea ce urmează, pentru că după o perioadă foarte îndelungată de temperaturi coborâte, cu vreme geroasă noaptea și dimineața, în primele două decade ale acestei luni, va urma o perioadă în care vom vorbi, cel puțin până la finalul lunii ianuarie, de temperaturi peste ceea ce ar fi normal pentru un final de lună ianuarie în țara noastră. 

Din punct de vedere termic, schimbarea este evidentă. Astăzi, există o probabilitate să înregistrăm 11-12 grade Celsius în Dealurile de Vest, în Capitală doar 2-3 grade. Răcirea încă în partea de sud-est și est se resimte, având în vedere masa de rece care încă va mai predomina în această parte, după care, începând de mâine, temperaturile vor crește ușor în aproape toată țara. Vor fi 13-14 grade Celsius tot în partea de vest a țării, dar în Capitală, de la o zi la alta, mai ales la începutul săptămânii viitoare, vor fi maxime în jurul a 10-11 grade Celsius. 

Odată cu încălzirea, vor veni și precipitațiile, predominant sub formă de ploaie. Estimările pe termen lung pentru intervalul 26 ianuarie - 23 februarie arată pentru săptămâna 26 ianuarie - 2 februarie o probabilitate mare de a înregistra cantități excedentare în aproape toată țara, dar mai ales în partea de sud a teritoriului și o săptămână mai caldă, cu abaterile cele mai mari în medie pentru săptămâna 26 ianuarie - 2 februarie, mai mari de 5-6 grade în jumătatea de est a țării”, spune directorul ANM, Elena Mateescu. 

Aceasta spune că în următoarele zile temperaturile minime vor fi de –5 grade Celsius. 

„Rămânem în continuare la minime, cel puțin în următoarele zile la acest final de săptămână și posibil săptămâna viitoare, la temperaturi negative, cu precădere în zonele depresionare din estul Transilvaniei sau în zonele nordice, de pildă în nordul Moldovei, spre -5°C, chiar și în Capitală 0°C. După care este posibil, cu siguranță, pe măsură ce masa de aer cald va predomina, să vorbim treptat și de temperaturi pozitive, nu la nivelul minimelor, nu foarte ridicate, de 3-4°C”, afirmă Mateescu. 

Ea precizează că în luna februarie nu sunt excluse ninsorile. 

„Este prin excelență o lună de iarnă, cu perioade în care să mai vorbim de temperaturi sub pragul de ger -10°. Deocamdată, estimările pentru intervalul 26 ianuarie - 23 februarie, săptămâna a doua pare o săptămână tot mai caldă, având în vedere mediile pozitive în toate regiunile, cu cele mai mari abateri în aproape toată țara, 4 până la 5 grade Celsius și o săptămână în care vom vorbi cu siguranță în continuare de cantități excedentare de precipitații, mai ales în sud, după care, după 9 februarie, să ne apropiem de ceea ce ar însemna normalul termic al decadei a doua și a treia pentru o lună februarie în țara noastră”, spune Elena Mateescu. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
traian basescu face declaratii
1
Traian Băsescu: Acordul Mercosur este bun şi îi protejează foarte bine pe agricultori
profimedia-1068266366
2
Singurele ţări din UE care au aderat la „Consiliul pentru Pace” al lui Donald Trump. Cum...
Ilie Bolojan și Marcel Ciolacu.
3
Ciolacu îl atacă pe Bolojan: „Ai pus economia pe brânci doar ca să-ți lustruiești legenda”
ilie bolojan lia olguta vasilescu
4
Bolojan îi răspunde Liei Olguța Vasilescu: Eu sunt de vină că la Craiova au fost alocați...
Chairman of the Naalakkersuisut Jens-Frederik Nielsen speaks to the media during the European Political Community (EPC). Denmark is hosting the seventh meeting of the European Political Community (EPC). The meeting serves as a platform for informal politi
5
Premierul Groenlandei: „Nimeni nu are dreptul să încheie acorduri privind insula şi...
S-a terminat! Gigi Becali nu mai vorbește cu el: ”Îi dădeam banii. Ajunsesem la 2,8 milioane de euro”
Digi Sport
S-a terminat! Gigi Becali nu mai vorbește cu el: ”Îi dădeam banii. Ajunsesem la 2,8 milioane de euro”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
copaci inverziti pimavara vazui de pe un pod
Meteorologii au actualizat estimările pe 4 săptămâni și anunță o lună mai caldă decât de obicei. Zonele vizate
barbat cu manusi si haine groase in ger
Noi alerte meteo: cod galben de ger în 13 județe. ANM anunță lapoviță, polei și vânt. Zonele afectate și vremea la București HARTĂ
vreme, iarna, toamna, meteo
Urmează încă o săptămână cu ger, apoi vremea se încălzește mai mult decât de obicei. Estimări meteo pentru 4 săptămâni
termometru zapada frig ger iarna vreme rece
Cum va fi vremea până la începutul lunii februarie. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni, în fiecare regiune a țării
Peisaj de iarnă în românia
Val de ger siberian în România. ANM a extins alertele de cod galben în toată țara: minimele ajung și la -20 de grade HARTĂ
Recomandările redacţiei
MOLDOVA_VIZITA_OFICIALA_DAN_SANDU_CONFERINTA_26_INQUAM_Photos
Nicuşor Dan, fluierat în Piața Unirii: „La mulți ani, dragi focșăneni...
Donald Trump
Trump strânge rândurile: lista țărilor incluse în Consiliul pentru...
Președintele Nicușor Dan.
Nicușor Dan, despre înlocuirea lui Bolojan din funcția de premier...
Ce spune un sociolog despre cazul cumplitei crime din Timiș. „Astfel...
Ultimele știri
Nicușor Dan sfătuiește elevii să facă facultatea în România: Există riscul să pierzi ceva semnificativ
Se scumpesc biletele STB. Cu cât va crește prețul călătoriei în București (proiect)
Cum definește Nicușor Dan fericirea: „Bucuria de a fi parte dintr-o construcție mai mare decât tine”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum a fost la nunta lui Donald Trump cu Melania, acum 21 de ani. Mireasa a avut o rochie de 100.000 de...
Cancan
Schimbul de mesaje dintre Mario Berinde și călăul său, înainte de crimă. Cum a încercat adolescentul de 13...
Fanatik.ro
Cum a câștigat Gigi Becali 2 milioane de dolari în seara în care a vândut unul dintre cei mai tari jucători...
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
Anamaria Prodan, dată afară de la Antena 1! Impresara și o altă vedetă au rămas fără emisiune
Adevărul
Echipajele ucrainene de drone „afumă” tancurile rusești în ascunzătorile lor
Playtech
Locuitorii unei comune din România, impozit de 10.000 de lei pe locuinţe. Sunt de 30 de ori mai mari ca în...
Digi FM
Camelia Voinea, prima reacție după ce soțul ei a anunțat divorțul pe Facebook: „E o exagerare cauzată de...
Digi Sport
Întrebată despre relația cu Alex Pițurcă, a început să plângă: ”Grav. De la început până la final”. Cum l-a...
Pro FM
Monica Anghel, declarație de iubire pentru soțul ei, Mihai Caraivan: „Asta înseamnă dragoste!” Poza inedită...
Film Now
Johnny Depp, implicat în scandalul dintre Blake Lively și Justin Baldoni. Mesajele private ale lui Ryan...
Adevarul
Work and travel SUA 2026. Cât de tentant a rămas visul american pentru români: „Sunt experiențe o dată în...
Newsweek
Cât e pensia contributivă, de invaliditate, de urmaș la 1 ianuarie? Pensiile speciale cu 24.000 lei mai mari
Digi FM
DJ-ul de la nunta lui Brooklyn Beckham vorbeşte despre dansul „ciudat” al Victoriei: Întreaga situaţie a fost...
Digi World
Ce se întâmplă, de fapt, cu tensiunea ta arterială atunci când mănânci ouă, potrivit unui cardiolog
Digi Animal World
Un pui de căprioară salvat de pe stradă a fost „adoptat” de un câine. Povestea lor e demnă de un basm
Film Now
Kate Hudson, în lacrimi după nominalizarea la Oscar 2026, a doua din carieră. Mama ei e cea mai mândră: “Te...
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat