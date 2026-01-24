Directorul ANM, Elena Mateescu, a declarat, sâmbătă, la Digi24 că „traversăm epoca «extremelor meteorologice»”, iar începând de duminică temperaturile vor crește în aproape toată țara. Vor fi de asemenea precipitații în următoarea perioadă, predominant sub formă de ploaie. Estimările pentru săptămâna 26 ianuarie - 2 februarie arată o probabilitate mare de a înregistra cantități excedentare în aproape toată țara, dar mai ales în partea de sud a teritoriului. După 9 februarie, temperaturile probabil vor scădea, nefiind excluse ninsorile.

„Traversăm epoca, dacă îmi permiteți, «extremelor meteorologice» din punct de vedere a ceea ce urmează, pentru că după o perioadă foarte îndelungată de temperaturi coborâte, cu vreme geroasă noaptea și dimineața, în primele două decade ale acestei luni, va urma o perioadă în care vom vorbi, cel puțin până la finalul lunii ianuarie, de temperaturi peste ceea ce ar fi normal pentru un final de lună ianuarie în țara noastră.

Din punct de vedere termic, schimbarea este evidentă. Astăzi, există o probabilitate să înregistrăm 11-12 grade Celsius în Dealurile de Vest, în Capitală doar 2-3 grade. Răcirea încă în partea de sud-est și est se resimte, având în vedere masa de rece care încă va mai predomina în această parte, după care, începând de mâine, temperaturile vor crește ușor în aproape toată țara. Vor fi 13-14 grade Celsius tot în partea de vest a țării, dar în Capitală, de la o zi la alta, mai ales la începutul săptămânii viitoare, vor fi maxime în jurul a 10-11 grade Celsius.

Odată cu încălzirea, vor veni și precipitațiile, predominant sub formă de ploaie. Estimările pe termen lung pentru intervalul 26 ianuarie - 23 februarie arată pentru săptămâna 26 ianuarie - 2 februarie o probabilitate mare de a înregistra cantități excedentare în aproape toată țara, dar mai ales în partea de sud a teritoriului și o săptămână mai caldă, cu abaterile cele mai mari în medie pentru săptămâna 26 ianuarie - 2 februarie, mai mari de 5-6 grade în jumătatea de est a țării”, spune directorul ANM, Elena Mateescu.

Aceasta spune că în următoarele zile temperaturile minime vor fi de –5 grade Celsius.

„Rămânem în continuare la minime, cel puțin în următoarele zile la acest final de săptămână și posibil săptămâna viitoare, la temperaturi negative, cu precădere în zonele depresionare din estul Transilvaniei sau în zonele nordice, de pildă în nordul Moldovei, spre -5°C, chiar și în Capitală 0°C. După care este posibil, cu siguranță, pe măsură ce masa de aer cald va predomina, să vorbim treptat și de temperaturi pozitive, nu la nivelul minimelor, nu foarte ridicate, de 3-4°C”, afirmă Mateescu.

Ea precizează că în luna februarie nu sunt excluse ninsorile.

„Este prin excelență o lună de iarnă, cu perioade în care să mai vorbim de temperaturi sub pragul de ger -10°. Deocamdată, estimările pentru intervalul 26 ianuarie - 23 februarie, săptămâna a doua pare o săptămână tot mai caldă, având în vedere mediile pozitive în toate regiunile, cu cele mai mari abateri în aproape toată țara, 4 până la 5 grade Celsius și o săptămână în care vom vorbi cu siguranță în continuare de cantități excedentare de precipitații, mai ales în sud, după care, după 9 februarie, să ne apropiem de ceea ce ar însemna normalul termic al decadei a doua și a treia pentru o lună februarie în țara noastră”, spune Elena Mateescu.

