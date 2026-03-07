Live TV

Vremea se încălzește în următoarele zile. Unde vor fi temperaturi de până la 18 grade Celsius

Data publicării:
termometru
Foto: GettyImages

Temperaturile se vor situa peste normalul perioadei în toată ţara, cu maxime de până la 18 grade Celsius, în timp ce probabilitatea de ploaie va rămâne redusă, potrivit prognozei săptămânale emise de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM). 

Prognoza meteorologică pentru intervalul 07.03.2026 ora 20:00 - 08.03.2026 ora 08:00 

În țară 

Astfel, în intervalul 7 martie, ora 20:00 - 8 martie, ora 8:00, în regiunile sudice şi sud-estice cerul va fi variabil, local cu nebulozitate stratiformă sau ceaţă spre sfârşitul intervalului. În restul teritoriului cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab şi moderat, temporar cu uşoare intensificări în sudul Banatului. Temperaturile minime se vor încadra între -6 grade în estul Transilvaniei şi 6 grade în Dealurile de Vest. 

București 

În Bucureşti, cerul va fi variabil, iar spre sfârşitul intervalului va creşte probabilitatea pentru nebulozitate joasă sau ceaţă. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de -1, respectiv 1 grad. 

Prognoza meteorologică pentru intervalul 08.03.2026 ora 08:00 - 09.03.2026 ora 08:00 

În țară 

În intervalul 8 martie, ora 8:00 - 9 martie, ora 8:00, valorile termice vor fi comparabile cu cele din ziua precedentă şi, în general peste mediile multianuale. În sud şi sud-est, cerul va fi variabil, cu nebulozitate stratiformă sau ceaţă, local în prima parte a zilei şi din nou noaptea. În restul ţării cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări temporare mai ales noaptea în sudul Banatului, cu viteze la rafală în general de 50 - 55 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 7 şi 17 grade, iar cele minime între -8 grade în depresiunile Carpaţilor Orientali şi 7 grade în sudul Banatului. 

București 

Şi în Capitală, valorile de temperatură se vor situa peste mediile multianuale. Cerul va fi variabil, cu nebulozitate joasă sau ceaţă spre sfârşitul intervalului, dar posibil şi în primele ore ale zilei. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 12 - 13 grade, iar cea minimă de -2...1 grad. 

Prognoza meteorologică pentru intervalul 09.03.2026 ora 08:00 - 10.03.2026 ora 08:00 

În țară 

Pentru intervalul 9 martie, ora 8:00 - 10 martie, ora 8:00, valorile de temperatură se vor situa în continuare peste mediile multianuale specifice perioadei. În estul şi sudul ţării în primele ore ale zilei şi din nou spre sfârşitul intervalului local va fi nebulozitate joasă sau ceaţă, în timp ce în restul teritoriului cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări pe crestele Carpaţilor Meridionali, cu rafale în general de 70 - 80 km/h, precum şi în sud-vest, cu viteze mai mari în sudul Banatului (de 55 - 65 km/h) şi izolat în rest. Temperaturile maxime se vor încadra între 9 şi 18 grade, iar cele minime între -10 grade în estul Transilvaniei şi 7 grade în Dealurile de Vest. 

București 

În Bucureşti, în intervalul menţionat, cerul va fi variabil, cu nori joşi şi posibil ceaţă în prima parte a zilei şi din nou noaptea. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 11 grade, iar cea minimă va fi de -1, respectiv 1 grad. 

Prognoza meteorologică pentru intervalul 10.03.2026 ora 08:00 - 11.03.2026 ora 08:00 

În țară 

În intervalul 10 martie, ora 8:00 - 11 martie, ora 8:00, cerul va fi variabil, cu înnorări în sudul şi sud-estul ţării. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări în zona montană înaltă, iar pe parcursul zilei local şi în Banat, Moldova şi sudul Transilvaniei. Temperaturile maxime se vor situa în general între 10 şi 16 grade, iar cele minime între -8 grade în estul Transilvaniei şi 6 grade în Dealurile de Vest. Mai ales dimineaţa şi noaptea va fi ceaţă, local în regiunile extracarpatice şi izolat în rest. 

București 

În Capitală, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 13 - 14 grade, iar cea minimă de 0 - 1 grad, mai coborâtă în zona preorăşenească. Dimineaţa şi noaptea vor fi condiţii de ceaţă. 

Prognoza meteorologică pentru intervalul 11.03.2026 ora 08:00 - 12.03.2026 ora 08:00 

În țară 

Prognoza meteorologică pentru intervalul 11 martie, ora 8:00 - 12 martie, ora 8:00, arată o vreme cu un cer variabil, cu înnorări temporare în vestul ţării unde izolat vor fi posibile ploi slabe, dar şi în regiunile extracarpatice unde local vor persista. Vântul va sufla slab şi moderat. 

Temperaturile maxime se vor încadra în general între 9 şi 18 grade, iar cele minime între -8 grade în depresiunile Carpaţilor Orientali şi 8 grade în Dealurile de Vest. Va fi ceaţă local în sudul şi estul teritoriului şi izolat în rest. 

București 

Pentru Bucureşti, intervalul este caracterizat de o vreme caldă, cu înnorări temporare. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 12 - 13 grade, iar cea minimă de 0 - 2 grade. 

Prognoza meteorologică pentru intervalul 12.03.2026 ora 08:00 - 15.03.2026 ora 08:00 

Meteorologii prognozează pentru intervalul 12 martie, ora 8:00 - 15 martie, ora 8:00, valori termice peste cele specifice perioade, iar în regiunile vestice vor fi posibile ploi slabe. Şi în Capitală, valorile termice se vor situa peste cele specifice perioadei, iar probabilitatea de precipitaţii va fi redusă. 

 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Avioane suhoi Su-24
1
Două bombardiere Suhoi care zburau la rasul solului au fost la „două minute” de a lovi...
Vladimir Putin Visits Hungary
2
Vladimir Putin a trimis în Ungaria echipa care a sabotat alegerile din R. Moldova, pentru...
Victor Ponta
3
Fiica fostului prim-ministru Victor Ponta s-a întors în țară cu un avion comercial
Donald Trump
4
Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din Iran: „E doar...
Inauguration of NATO missile defence base in Romania
5
Ambasadorul României la NATO, după doborârea rachetei iraniene: Decizia de a găzdui...
Iranienii l-au sunat pe Donald Trump pentru a semna acordul și a încheia războiul! Decizia luată de american fără să stea pe gânduri
Digi Sport
Iranienii l-au sunat pe Donald Trump pentru a semna acordul și a încheia războiul! Decizia luată de american fără să stea pe gânduri
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
primavara
Meteorologii anunță vreme caldă până la începutul lunii aprilie. Estimări ANM pentru următoarele patru săptămâni
copil, primavara, flori
Cum se anunță vremea în prima lună de primăvară. Prognoza ANM actualizată până pe 30 martie
peisaj de primavara
Cum se anunță vremea în țară și în București în weekend, la debutul primăverii. Anunțul meteorologilor
o tanara se bucura de primavara intr-un parc cu copaci inflotiri.
Meteorologii anunță o lună martie mai caldă decât de obicei. Prognoza pentru următoarele patru săptămâni
om cu un copil prin parc si soare
Vremea se schimbă radical în următoarele zile: meteorologii anunță că temperaturile cresc în toată țara. Unde va fi cel mai cald
Recomandările redacţiei
grafic economie bani
Avertismentul sumbru al analiștilor privind criza din Orientul...
alexandru nazare
Alexandru Nazare, implicat într-un accident rutier în centrul...
donald trump
Trump amenință cu un atac masiv: „Astăzi Iranul va fi lovit foarte...
BUCURESTI - MAE - CONFERINTA REPATRIERE
Andrei Ţărnea spune că numele fiicei lui Victor Ponta nu putea fi...
Ultimele știri
Un investitor a plătit 170.000 de euro ca să se întoarcă din Dubai pentru un prânz de afaceri. „Nu am plecat din cauza dronelor”
Inspectorii vamali au confiscat peste 255.000 de țigarete și aproape 230 de litri de alcool la frontiera de Est și Nord-Est
„Cuba își trăiește ultimele clipe”, dă asigurări Trump. „Mă voi ocupa de asta”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai mare provocare în martie, în funcție de zodia ta
Cancan
Diana, o tânără de 25 de ani, s-a îndrăgostit de un bărbat de 76 de ani! Povestea care a stârnit un val de...
Fanatik.ro
Cristi Chivu i-a uimit pe americani după ce le-a dezvăluit care e echipa lui favorită, de fapt: „De atunci...
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
Giovanni Becali a anunţat favoritele la titlu în SuperLiga şi „bomba” care poate răsturna calculele: „Poate...
Adevărul
„Probabil că va fi numit Al Treilea Război Mondial peste 10 ani”. Ce spune Generalul Ben Hodges despre...
Playtech
Profeția făcută acum patru ani de „Noul Nostradamus” care ar fi devenit realitate. Ce a prezis în 2022 despre...
Digi FM
Eva Mendes a împlinit 52 de ani, iar Ryan Gosling i-a pregătit o surpriză uriașă. „S-ar putea să mă găsiți în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
S-a terminat: Iranul și-a anunțat retragrea, după ce o alternativă n-a putut fi găsită
Pro FM
Pink, duet cu fiica sa de 14 ani, la The Kelly Clarkson Show. „Dumnezeule! Willow este incredibilă”
Film Now
Gillian Anderson critică diferențele salariale de la Hollywood. A primit „jumătate” din salariul colegului ei...
Adevarul
Cum l-a atras Israelul pe Ali Khamenei într-o capcană mortală. Dezvăluiri din culisele asasinării...
Newsweek
Peste 30 de ani de muncă și o pensie care abia îi ajunge pentru facturi. Poate pensionarul cumpăra vechime?
Digi FM
Kira Hagi, despre iubire, bunici și teatru: "Mă simt binecuvântată că port acest nume"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Adevărul despre grepfrut. Care sunt beneficiile fructului, de unde vine gustul amărui și cine ar trebui să-l...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Daniel, fiul lui Liam Neeson, după ce a fost supus unei intervenții pe cord: Am tras lozul scurt, nu trăiți...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii