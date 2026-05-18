Vremea se încălzeşte treptat în România: temperaturi de până la 25°C până la finalul lunii mai. Când și unde va ploua

Administrația Națională de Meteorologie a precizat că vremea va fi răcoroasă la începutul intervalului 18 – 31 mai, însă temperaturile vor crește treptat în majoritatea regiunilor țării. Meteorologii avertizează însă că instabilitatea atmosferică se va accentua în mai multe zone, iar în anumite perioade sunt așteptate averse și cantități importante de apă.

Potrivit estimării realizate pe baza produselor Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF), cele mai multe regiuni vor avea temperaturi apropiate de normalul climatologic al perioadei.

În Banat și Crișana, vremea va fi răcoroasă la începutul intervalului, cu maxime de 17 – 18 grade și minime care pot coborî până la 6 – 7 grade în dimineața zilei de 19 mai. Ulterior, temperaturile vor crește treptat, iar în a doua parte a perioadei se vor apropia de 24 – 25 de grade. Probabilitatea pentru averse va fi mai ridicată în intervalul 22 – 25 mai și spre finalul lunii.

În Transilvania și Maramureș, valorile termice vor oscila de la o perioadă la alta, cele mai calde zile urmând să aducă temperaturi apropiate de 25 de grade. În intervalele cu ploi, maximele vor coborî însă spre 20 – 21 de grade. Meteorologii anunță averse în cea mai mare parte a perioadei, cu probabilitate mai mare între 20 și 25 mai.

În Moldova, Dobrogea și Muntenia, temperaturile vor fi în general apropiate de normele perioadei, cu maxime cuprinse între 22 și 25 de grade. În intervalul 20 – 25 mai, pe fondul accentuării instabilității atmosferice, valorile termice vor scădea ușor, iar probabilitatea pentru averse pe arii extinse va crește. Meteorologii avertizează că local se pot acumula cantități importante de apă.

În Oltenia, vremea se va încălzi treptat după debutul mai răcoros al perioadei. Temperaturile maxime vor urca până la aproximativ 25 de grade în jurul datei de 21 mai, urmând apoi mici variații termice. Averse sunt așteptate mai ales în intervalul 22 – 25 mai și după 28 mai.

La munte, temperaturile maxime vor fi în general de 12 – 14 grade, iar minimele vor crește ușor, de la aproximativ 4 grade la începutul perioadei, până spre 6 – 7 grade. Averse sunt prognozate în cea mai mare parte a intervalului, mai ales între 20 și 27 mai.

Meteorologii precizează că estimarea poate suferi modificări, mai ales spre finalul intervalului, când predictibilitatea modelelor de prognoză scade semnificativ.

