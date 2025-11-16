Live TV

Vremea se răcește brusc, de mâine. Meteorolog: Vor fi temperaturi mai mici decât normalul acestei perioade

Data publicării:
Ceață și ploi s-au înregistrat astăzi în unele regiuni ale țării, dar temperaturile sunt în continuare peste medie. Elena Mateescu, directorul ANM, a spus însă la Digi24 că de mâine se răcește vremea și vor fi înregistrate temperaturi mai scăzute chiar decât normalul acestei perioade.

„O vreme mai caldă decât în mod obișnuit, în special astăzi și mâine, când la scara întregii țări, temperaturile, mai ales în partea de sud, sud-vest și vest vor atinge 19-20 de grade. în afara zonelor în care fenomenul de ceață și norii de tip stratiform determină precipitații la nivel izolat sub formă de burniță”, a spus Mateescu.

„De mâine vremea va intra într-un proces de răcire, la început în jumătatea nordică a țării, după care și în restul teritoriului, astfel încât mai ales în jumătatea de nord să consemnăm valori sub normalul termic al datei din calendar, cel mult 6-8 grade Celsius, în timp ce în sudul țării vor mai fi posibile valori de 10-12 grade. Ninsori la munte, dar nu excludem precipitații mixte și în restul zonelor, mai ales în centrul și în nordul teritoriului, și cantități de apă de 10-20 de litri pe metru pătrat”, a adăugat Mateescu.

Meteorologul mai spune că, de asemenea vor fi „intensificări ale vântului pe creste 80-100 de kilometri pe oră, iar în zonele mai joase, 60-80 de kilometri pe oră”.

„Până la finalul lunii așteptăm variații mici de la o zi la alta, fie zile în care să ne apropiem de normalul termic al datei din calendar. Dar distribuția diferențelor de temperaturi, mai ales în acest context în care am semnalat fenomenul de inversiune termică, am avut variații semnificative mai cald în zonele deluroase, comparativ cu zonele cu ceață”, a mai spus Mateescu.

