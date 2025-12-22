Mai sunt doar câteva zile până la Crăciun, iar meteorologii anunță ninsori, ploi și lapoviță. Dacă astăzi temperaturile vor atinge 10 grade în unele zone, de mâine vremea se răcește, iar până pe 26 decembrie ne putem aștepta la vreme rece, zăpadă și viscol în unele zone, a spus la Digi24 Florinela Georgescu, diector de prognoză în cadrul ANM.

„Știm destul de sigur că va ninge începând de mâine seară în zonele de deal și de munte, în special în Carpații Oriental și Meridionali, și este de așteptat de asemenea ca până pe 26 dimineață să avem episoade cu precipitații și sub formă de ninsoare în Moldova, cel puțin jumătatea de nord a Olteniei și Munteniei și în Transilvania.

Suntem totuși la primul astfel de episod. Masa de aer rece pătrunde treptat deasupra țării noastre și este de așteptat ca precipitațiile să fie totuși în toate formele, adică și ploaie, în special în jumătatea sudică a Olteniei și Munteniei, și lapoviță și ninsoare și doar ninsoare”, a spus Georgescu.

„În intervalele în care vor predomina ninsorile, în partea de sud a Moldovei, în Muntenia, poate și în Oltenia, vor fi și intensificări ale vântului. Urmărim cu foarte mare atenție această combinație între ninsoare și vânt, pentru că, chiar dacă în general precipitațiile din aceste zile vor fi slabe cantitativ, este posibil ca vântul plus ninsoarea să însemne vizibilitate mai scăzută, să însemne probabilitate crescută de îngheț la sol, polei.

Deci este bine să urmărim actualizările prognozelor, să urmărim eventual avertizările emise și să plecăm la drum categoric echipați de iarnă, în special pentru drumuri la munte, unde dominante vor fi ninsorile”, a explicat ea.

Stratul de zăpadă pe care îl estimăm acum a fi mai important în partea de vest a Carpaților Meridionali, deci în nordul Olteniei, poate un strat de 15-20 centimetri să se depună până spre sfârșitul acestui episod de precipitații, după care ar urma câteva zile mai liniștite și probabil un nou episod cu temperaturi scăzute și ninsori chiar în ultimele zile ale anului”, a mai spus meteorologul.

