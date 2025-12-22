Live TV

Video Vremea se răcește brusc și vin ninsorile. Meteorologii anunță unde va fi viscol și unde stratul de zăpadă ajunge la 15-20 de centimetri

Data actualizării: Data publicării:
Child in winter clothes sitting in the snow, smiling and enjoying the cold weather.
Vremea se răcește brusc și vin ninsorile. Foto: Profimedia

Mai sunt doar câteva zile până la Crăciun, iar meteorologii anunță ninsori, ploi și lapoviță. Dacă astăzi temperaturile vor atinge 10 grade în unele zone, de mâine vremea se răcește, iar până pe 26 decembrie ne putem aștepta la vreme rece, zăpadă și viscol în unele zone, a spus la Digi24 Florinela Georgescu, diector de prognoză în cadrul ANM.

„Știm destul de sigur că va ninge începând de mâine seară în zonele de deal și de munte, în special în Carpații Oriental și Meridionali, și este de așteptat de asemenea ca până pe 26 dimineață să avem episoade cu precipitații și sub formă de ninsoare în Moldova, cel puțin jumătatea de nord a Olteniei și Munteniei și în Transilvania.

Suntem totuși la primul astfel de episod. Masa de aer rece pătrunde treptat deasupra țării noastre și este de așteptat ca precipitațiile să fie totuși în toate formele, adică și ploaie, în special în jumătatea sudică a Olteniei și Munteniei, și lapoviță și ninsoare și doar ninsoare”, a spus Georgescu.

„În intervalele în care vor predomina ninsorile, în partea de sud a Moldovei, în Muntenia, poate și în Oltenia, vor fi și intensificări ale vântului. Urmărim cu foarte mare atenție această combinație între ninsoare și vânt, pentru că, chiar dacă în general precipitațiile din aceste zile vor fi slabe cantitativ, este posibil ca vântul plus ninsoarea să însemne vizibilitate mai scăzută, să însemne probabilitate crescută de îngheț la sol, polei.

Deci este bine să urmărim actualizările prognozelor, să urmărim eventual avertizările emise și să plecăm la drum categoric echipați de iarnă, în special pentru drumuri la munte, unde dominante vor fi ninsorile”, a explicat ea.

Stratul de zăpadă pe care îl estimăm acum a fi mai important în partea de vest a Carpaților Meridionali, deci în nordul Olteniei, poate un strat de 15-20 centimetri să se depună până spre sfârșitul acestui episod de precipitații, după care ar urma câteva zile mai liniștite și probabil un nou episod cu temperaturi scăzute și ninsori chiar în ultimele zile ale anului”, a mai spus meteorologul.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin
1
Rapoarte ale serviciilor secrete americane dezvăluie că Putin vrea să cucerească părți...
profimedia-1030135055
2
După negocierile cu SUA de la Miami, Zelenski vrea să se consulte și cu aliaţii europeni...
Viktor Orban
3
Premierul Ungariei, Viktor Orban, despre războiul Rusiei împotriva Ucrainei: „Nu este...
tancuri și soldați ruși înaintează în direcția Pokrovsk
4
„O pace fierbinte în Europa”. O țară NATO urmărește din satelit mutările armatei ruse la...
Germany Russia Ukraine War
5
„Macron l-a trădat pe Merz și știe că va trebui să plătească”. Cum s-au inversat rolurile...
La 3 ani de la divorț, s-a căsătorit în secret cu bărbatul cu care a fost acuzată că și-a înșelat soțul
Digi Sport
La 3 ani de la divorț, s-a căsătorit în secret cu bărbatul cu care a fost acuzată că și-a înșelat soțul
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ceata trafic
Trafic îngreunat de ceață densă în mare parte din țară și risc de polei. Recomandările Poliției pentru șoferi și pietoni
bucuresti ceata vremea
Prognoza meteo pentru weekend și zilele următoare. Meteorologii spun că de Crăciun ar putea ninge în anumite zone
oameni cu umbrele pe lapovita
Prognoză cu „grad de incertitudine” de la meteorologi pentru săptămâna viitoare. Care sunt cele două scenarii luate în calcul
munte zapada
Mai cald în stațiunile montane, decât la câmpie: temperaturi mai mari cu până la 12 grade Celsius. Care este explicația meteorologilor
oameni pe strada in bucuresti si ninsoare
Vremea se schimbă radical de Crăciun: temperaturile scad la minime negative. Ce spun meteorologii despre precipitații
Recomandările redacţiei
Screenshot 2025-12-22 at 10.13.10
Nicușor Dan discută acum, cu magistrații: un fost judecător a spus că...
general rus ucid in masina capcana
Un general rus a murit la Moscova, în explozia unei mașini-capcană...
steaguri rusia si romania
Sondaj. Aproape jumătate dintre români nu sunt îngrijorați de o...
Steve Witkoff
Anunțul făcut de trimisul lui Trump după discuțiile cu rușii din...
Ultimele știri
Donald Trump și-a numit un trimis special pentru Groenlanda. Liderul SUA e hotărât să preia controlul insulei de la Danemarca
Explozie puternică, urmată de incendiu, într-un bloc din Focșani. O femeie este în stare gravă, cu arsuri pe 70% din corp
Nicki Minaj îl numește „asasin” pe J. D. Vance, la un eveniment al văduvei lui Charlie Kirk. Reacția Erikăi Kirk: „Trebuie să râzi”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul finalului de an. Intrarea lui Venus în Capricorn aduce vești bune legate de ambiții și realizări...
Cancan
Marele absent de la înmormântare! Puțini se așteptau ca el să lipsească. În cea mai grea zi din viața ei...
Fanatik.ro
Informații tari despre un transfer al lui Nicolae Stanciu la Rapid: „Ăsta e salariul”. Cheia e la Mircea...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Reacție oficială incredibilă după FCSB – Rapid 2-1: „Era nedrept să egalăm, deși a fost penalty la Hromada...
Adevărul
Mii de bucureșteni așteaptă de ani recunoașterea unui drept garantat prin lege. Puțini știu că îl pot obține...
Playtech
Cât ține valul de ninsori în România. Zonele în care va ninge abundent chiar înainte de sărbători. Prognoza...
Digi FM
Cine era Mălina Guler, tânăra din Oradea care a murit după ce a căzut de la etajul 7. Lidia Buble a fost în...
Digi Sport
Omul care a câștigat 93.000 $ pe secundă s-a fotografiat cu banii
Pro FM
În vară făcea plajă la înălțimi amețitoare, pe bloc, acum e în Dominicană. Ruby e în elementul ei în costum...
Film Now
Ce încasări a înregistrat „Avatar: Fire and Ash” în weekendul de debut. Scădere semnificativă față de...
Adevarul
Cum va arăta 2026, potrivit astrologiei indiene. Rodica Purniche explică ce urmează
Newsweek
Membri CSM, salarii de 40000 - 80.000 lei. Forțează Nicușor Dan demisia lor? Nu vor tăierea pensiilor speciale
Digi FM
De ce a murit, de fapt, mama Mihaelei Rădulescu. Vedeta rupe tăcerea: „Nu a fost bolnavă. A suferit prea mult”
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Animal rar, surprins de camerele de supraveghere ale unei case din Pennsylvania. Toți s-au uimit de...
Film Now
Ce fac și cum arată azi gemenele Olsen. Au renunțat la actorie după zeci de filme și s-au dedicat unui cu...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...