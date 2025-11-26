Live TV

Vremea se răcește în toată țara: meteorologii au emis o informare de ploi, ninsori și vânt puternic. Cum va fi în București

Data actualizării: Data publicării:
om in vant si ninsoare
Meteorologii au emis avertizări meteo de ploi, ninsori și vânt puternic. FOTO cu caracter ilustrativ: Shutterstock
Din articol
Vremea în București 

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o informare de vreme severă, anunțând ploi abundente, lapoviță, ninsoare la munte și în nordul Moldovei, intensificări ale vântului și o răcire accentuată a vremii, fenomene ce vor afecta întreaga țară de miercuri dimineața până duminică seara.

Astfel, potrivit ANM, vor fi ploi importante cantitativ, precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, intensificări ale vântului și o răcire a vremii începând de miercuri dimineața și până duminică seara la ora 20:00.

„Precipitațiile se vor extinde dinspre vest și sud-vest și vor cuprinde treptat toate regiunile. Vor fi ploi, dar în nordul Moldovei, în seara și noaptea de joi spre vineri (27 / 28 noiembrie) vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare”, au transmis meteorologii.

De asemenea, la munte, îndeosebi pe creste, „vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare”, au mai precizat aceștia.

ANM informează că până la sfârșitul intervalului „se vor acumula cantități de apă de 10...25 l/mp, iar în regiunile sudice și sudestice, precum și în zona Carpaților Meridionali de 35...45 l/mp și local de 60...80 l/mp”.

„Local și temporar vântul va avea intensificări miercuri în vestul și estul țării, iar din noaptea de joi spre vineri în regiunile sud-estice, cu rafale în general de 45...50 km/h. În zona înaltă a Carpaților Meridionali vor fi rafale de 70...90 km/h”, a mai precizat ANM.

Vremea se va răci semnificativ miercuri în vest și nord-vest, apoi și în restul zonelor, potrivit meteorologilor. 

Vremea în București 

În Capitală, miercuri, cerul va fi variabil în prima parte a zilei, se va înnora treptat, iar noaptea trecător vor fi posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 15...16 grade, iar cea minimă de 4...6 grade.

Începând de joi și până vineri dimineața vremea se va răci. Cerul va fi noros și va ploua. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări noaptea, cu viteze la rafală de până la 45 km/h. Temperatura maximă va fi de 10...12 grade, iar cea minimă va fi de 4...5 grade.

Vineri, în București cerul va fi noros și va ploua, iar vântul va avea intensificări temporare, cu viteze la rafală de până la 45 km/h. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 8 grade, iar cea minimă va fi de 4...5 grade.

Pe parcursul zilei de sâmbătă cerul va fi noros și va ploua moderat cantitativ. Vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 9 grade, iar cea minimă va fi de 5...6 grade.

Duminică, cerul va mai avea înnorări și cu precădere în primele ore ale zilei va ploua slab. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 9 grade.

ANM menționează că în intervalul 26 noiembrie, ora 10 - 30 noiembrie, ora 20, municipiul București se va afla sub incidența mesajului de informare meteorologică ce vizează ploi importante cantitativ și intensificări de vânt.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Folder, judge's hammer on table
1
Judecătorii Curții de Apel București au respins propunerea Guvernului privind pensiile...
harta moldova romania ucraina marea neagra
2
Ucraina, prima țară din Europa care oferă un serviciu de telefonie mobilă prin tehnologia...
pensie.newsweek
3
Record de plăți din Pilonul II, după introducerea CASS de 10%. Expert: „Românii își...
salvamont
4
Turist cu hipotermie, dispărut în Bucegi după ce a cerut ajutor. După 17 ore de căutări...
Cât plătești lunar dacă vrei să cumperi vechime pentru pensie în 2025. Foto Getty Images
5
Guvernul a publicat proiectul care interzice cumulul pensie-salariu la stat. Ce bugetari...
Lovitură după lovitură! Lucruri nebănuite de la lotul de gimnastică încep să iasă la iveală
Digi Sport
Lovitură după lovitură! Lucruri nebănuite de la lotul de gimnastică încep să iasă la iveală
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
copaci inverziti pimavara vazui de pe un pod
Meteorologii anunţă vreme mai caldă decât de obicei, până la jumătatea lunii decembrie. Estimări pentru următoarele 4 săptămâni
femeie cu caciula se incalzeste la maini
Vremea se încălzește câteva zile, apoi vine frigul, cu ninsori și ploi. Prognoza în următoarele două săptămâni, pe regiuni
femeie cu umbrela in vant
HARTĂ Noi alerte meteo: a fost emis cod galben de vânt puternic. Care sunt zonele afectate și cum va fi vremea în București
Tipuri de anvelope permise pe timp de iarnă. Foto Getty Images
Vremea se schimbă radical. Avertismentul Poliţiei după ce în unele zone se înregistrează lapoviţă şi ninsoare
barbat cu umbrela pe strada
Avertizare de vreme severă de la meteorologi: Ploi abundente, ninsori și vânt puternic - HARTĂ
Recomandările redacţiei
Moscow, Russia. 06 August, 2025. Russian President Vladimir Putin, left, welcomes U.S Special Envoy Steve Witkoff, before a face-to-face meeting at the Kremlin, August 6, 2025 in Moscow, Russia. Credit: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Alamy Live News
Dezvăluiri dintr-o discuție telefonică în care Witkoff punea la cale...
Christopher Donahue
Comandant NATO: „România va avea un sistem capabil să doboare...
pompieri romani
Incendiu la un depozit de muniţie din Dâmbovița. 25 de persoane au...
marian vanghelie
Incident bizar în Capitală: o femeie spune că a fost urmărită și...
Ultimele știri
Reacția Kremlinului după dezvăluirile din discuția telefonică între Witkoff și consilierul lui Putin
Moment șocant la un templu budist: o femeie a fost găsită în viață în coșciug, în timp ce rudele se pregăteau de incinerarea ei
Maria Zaharova acuză Europa că vrea „să saboteze” negocierile de pace: „Li se strâng maxilarele”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
De ce ar putea pierde prințul Harry 60 de milioane de $ dacă mariajul cu Meghan s-ar încheia cu un divorț. Ce...
Cancan
Maria, o artistă de doar 22 de ani, a fost împușcată MORTAL într-o parcare. Familia și fanii sunt în stare de...
Fanatik.ro
Maghiarii au reacționat după ce au aflat că Andre Duarte este aproape de transferul la FCSB: ”Problema nu...
editiadedimineata.ro
Ce imagine au copiii despre un om de știință: desenează tot mai des femei în rolul de cercetător
Fanatik.ro
Nicușor Dan a dat în judecată AEP după scandalul rambursărilor. Al doilea proces inițiat de președintele...
Adevărul
ArcelorMittal va fi preluată de compania miliardarului ucrainean Rinat Ahmetov
Playtech
Cum sunt sancționate întoarcerile și mersul înapoi în intersecții sau pe autostradă
Digi FM
A ajuns la urgențe după ce s-a tăiat într-o hârtie. Reacția corpului a surprins-o și pe ea: "A fost o...
Digi Sport
Cine este Mariya, sportiva naturalizată care va reprezenta România la Mondial: "Da, mă simt româncă!"
Pro FM
Romina Power, confesiuni despre dispariția fiicei sale: „Dacă ar fi fost moartă, aș fi simțit!” Ce a spus...
Film Now
A câștigat Oscarul pentru primul ei film, dar n-a scăpat de stereotipuri. Lupita Nyong’o: "Primeam tot...
Adevarul
Legătură îngrijorătoare între un obiect de uz cotidian și bolile cardiace. Ce au descoperit cercetătorii
Newsweek
Casa de Pensii anunță calendarul plății pensiilor pe decembrie. Cine ia 750 lei ajutor și 2.000 lei bonus?
Digi FM
Cei doi băieți ai lui Macaulay Culkin încă nu și-au dat seama că el este Kevin din Singur Acasă: "Nu au nicio...
Digi World
Alimentele periculoase pentru inimă. Ce să eviți pentru a preveni bolile cardiovasculare
Digi Animal World
Momentul când un vultur aruncă o pisică în mașina unei șoferițe: „Mi-a spart complet parbrizul”
Film Now
Brian Austin Green și Tiffani Thiessen, din nou împreună la un eveniment, la 30 de ani de când s-au...
UTV
Imagini rare cu Irina Columbeanu și Monica Gabor. Fiica lui Irinel s-a întors în Malibu și o numește pe...