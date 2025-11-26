Vremea se răcește în toată țara: meteorologii au emis o informare de ploi, ninsori și vânt puternic. Cum va fi în București

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o informare de vreme severă, anunțând ploi abundente, lapoviță, ninsoare la munte și în nordul Moldovei, intensificări ale vântului și o răcire accentuată a vremii, fenomene ce vor afecta întreaga țară de miercuri dimineața până duminică seara.

Astfel, potrivit ANM, vor fi ploi importante cantitativ, precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, intensificări ale vântului și o răcire a vremii începând de miercuri dimineața și până duminică seara la ora 20:00.

„Precipitațiile se vor extinde dinspre vest și sud-vest și vor cuprinde treptat toate regiunile. Vor fi ploi, dar în nordul Moldovei, în seara și noaptea de joi spre vineri (27 / 28 noiembrie) vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare”, au transmis meteorologii.

De asemenea, la munte, îndeosebi pe creste, „vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare”, au mai precizat aceștia.

ANM informează că până la sfârșitul intervalului „se vor acumula cantități de apă de 10...25 l/mp, iar în regiunile sudice și sudestice, precum și în zona Carpaților Meridionali de 35...45 l/mp și local de 60...80 l/mp”.

„Local și temporar vântul va avea intensificări miercuri în vestul și estul țării, iar din noaptea de joi spre vineri în regiunile sud-estice, cu rafale în general de 45...50 km/h. În zona înaltă a Carpaților Meridionali vor fi rafale de 70...90 km/h”, a mai precizat ANM.

Vremea se va răci semnificativ miercuri în vest și nord-vest, apoi și în restul zonelor, potrivit meteorologilor.

Vremea în București

În Capitală, miercuri, cerul va fi variabil în prima parte a zilei, se va înnora treptat, iar noaptea trecător vor fi posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 15...16 grade, iar cea minimă de 4...6 grade.

Începând de joi și până vineri dimineața vremea se va răci. Cerul va fi noros și va ploua. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări noaptea, cu viteze la rafală de până la 45 km/h. Temperatura maximă va fi de 10...12 grade, iar cea minimă va fi de 4...5 grade.

Vineri, în București cerul va fi noros și va ploua, iar vântul va avea intensificări temporare, cu viteze la rafală de până la 45 km/h. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 8 grade, iar cea minimă va fi de 4...5 grade.

Pe parcursul zilei de sâmbătă cerul va fi noros și va ploua moderat cantitativ. Vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 9 grade, iar cea minimă va fi de 5...6 grade.

Duminică, cerul va mai avea înnorări și cu precădere în primele ore ale zilei va ploua slab. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 9 grade.

ANM menționează că în intervalul 26 noiembrie, ora 10 - 30 noiembrie, ora 20, municipiul București se va afla sub incidența mesajului de informare meteorologică ce vizează ploi importante cantitativ și intensificări de vânt.

Editor : C.S.