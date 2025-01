Vremea se răcește în toată țara. Zonele în care meteorologii anunță precipitații

După temperaturile record din ultimele zile, a revenit frigul la munte, deja ninge, iar vântul viscolește zăpada. Oana Catrina, meteorolog ANM, a spus la Digi24 că vremea se va răci în toată țara.

„În acest moment nu mai sunt alerte de vreme severă în țara noastră. Frontul atmosferic rece care a adus precipitații în toate regiunile în ultimele 24 de ore se retrage, este acum prezent în partea de sud-est, mai exact în estul Munteniei și în Dobrogea, unde precipitațiile slabe cantitativ, sub formă de ploaie, încă se semnalează”, a spus meteorologul.

„Dacă pe parcursul zilei de ieri în partea de vest de centrul de nord au fost precipitații mixte, iar în în restul teritoriului au fost precipitații sub formă de ploaie, în noaptea ce a trecut precipitațiile de interes pentru partea centrală, dar și local pentru Moldova au fost sub formă de ninsoare, în timp ce în Oltenia, în Muntenia și în Dobrogea doar a plouat. S-a depus strat de zăpadă izolat, consistent în zona Munților Apuseni, unde s-au depus cam până la 15 centimetri. În acest moment nu mai ninge în zona montană, însă pe parcursul zilelor imediat următoarea așteptăm zăpadă în zonele montane, dar pe suprafețe restrânse, mai exact în nordul Carpaților Oriental și în zona Munților Apuseni”, a adăugat ea.

„Frontul atmosferic rece, care s-a deplasat începând de ieri dinspre vest spre est, în acest moment se află pe partea de sud-est a teritoriului, unde în continuare sunt temperaturi și la această oră pozitive, de peste 2-3 grade Celsius, motiv pentru care nu se pune problema de apariție a fenomenului deosebit de periculos polei”, a mai spus meteorologul.

Catrina a spus însă că procesul de răcire a vremii va continua.

„Și ieri am asistat la o răcire a vremii comparativ cu ziua anterioară, însă cu toate astea, și ieri am înregistrat valori de temperatură la scara întregii țări care au caracterizat o vreme deosebit de caldă pentru perioada în care ne aflăm. Am avut ieri 56 de recorduri zilnice privind cele mai ridicate valori de temperatură, maxime înregistrate pentru o zi de 10 ianuarie, iar de perspectivă în zilele imediat următoare, procesul de răcire a vremii va continua.

Asta înseamnă că nu se vor mai înregistra valori de temperatură ce vor depăși 10 grade. Ieri, amintesc, s-au înregistrat până la 20 de grade Celsius în partea de sud a Munteniei, iar în Capitală am avut chiar 17 grade. Nu se va mai întâmpla acest lucru. Astăzi maximele pornesc cam de la -3 grade și se opresc pe la până la 7-8 grade în partea de sud a țării, cu în jur de 7 grade în Capitală, iar în zilele imediat următoare, vor fi valori de temperatură în jurul celor care în mod normal ar trebui să înregistreze în această perioadă din an. Iar normele pentru această perioadă din an sunt cam de la -3 grade în depresiunile din estul Transilvaniei, până la 5 grade în sudul litoralului, cu 2-3 grade în Capitală”, a explicat Catrina.

„Noaptea temperaturile vor fi negative, lucru care este cât se poate de firesc pentru perioada în care ne aflăm. Cel puțin pentru următoarele patru zile, precipitațiile vor prefera partea de nord, nord-vest, centru a țării, dar și zonele montane, unde pe suprafețe restrânse, temporar vor fi precipitații sub formă de ninsoare. În partea de sud-sud-est a teritoriului, inclusiv în zona municipiului București, nu ne așteptăm la precipitații”, a mai spus meteorologul.

