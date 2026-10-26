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Vremea se răcește. Meteorologii anunță prognoza până pe 8 noiembrie, pentru fiecare regiune din țară

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oameni cu geci groase stau si se uita la un peisaj de toamna
Foto: Getty Images
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Din articol
Vremea în Banat Vremea în Crișana Vremea în Transilvania Vremea în Maramureș Vremea în Moldova Vremea în Dobrogea  Vremea în Muntenia Vremea în Oltenia  Vremea la munte 

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, prognoza pentru fiecare regiune a țării în următoarele două săptămâni, intervalul 26 octombrie - 8 noiembrie. Meteorologii anunță o răcire treptată a vremii la începutul lunii noiembrie, cu temperaturi maxime care vor coborî până la 7-10 grade în unele regiuni și minime care vor ajunge sub zero grade. Ploile vor reveni temporar în mai multe zone.

Vremea în Banat

În prima săptămână de prognoză valorile termice diurne vor avea oscilații de la o zi la cealaltă, astfel că, până în data de 28 octombrie vor crește ușor, iar până în 31 octombrie vor scădea și în consecință ecartul mediilor maximelor se va situa între 14 și 16 grade. Ulterior, după o mică redresare pe 1 noiembrie la medii de 14 grade, vor parcurge un proces de scădere continuă spre maxime mediate la 10 grade.

Temperaturile minime vor marca o creștere de la 4 grade în 27 octombrie până spre 6 grade în 30 și 31 octombrie, iar apoi o scădere treptată la 2 grade în 8 noiembrie, toate aceste valori fiind estimate ca mediere regională.

Probabilitatea de ploaie va fi mai mare în primele două zile din interval, iar în celelalte acestea se vor semnala sporadic și pe arii foarte mici.

Vremea în Crișana

Vremea va debuta cu temperaturi mai scăzute decât în intervalul anterior, cu nebulozitate persistentă și ploi, astfel că media maximelor va fi de 12 grade, însă în 27 și 28 octombrie se va încălzi ușor spre medii de 16 grade. Intervalul 29 octombrie – 8 noiembrie va fi caracterizat de variații termice ușoare, însă cu tendință generală de scădere, spre medii de 10 grade.

Regimul termic nocturn nu va urma același traseu ca și cel diurn în prima săptămână, deoarece în condiții de nebulozitate persistentă va porni cu minime mediate la valoarea de 6 grade, apoi vor coborî spre 4 grade și până în 30 octombrie vor atinge din nou 6 grade. În doua parte a intervalului se evidențiază o tendință de scădere spre 0 grade, valoare estimată prin mediere regională.

În 26 octombrie va ploua pe arii extinse, apoi acestea vor apărea doar trecător și izolat.

Vremea în Transilvania

În primele două zile vremea va fi rece pentru această perioadă, cu medii ale maximelor de 12 grade, dar apoi se va încălzi ușor, spre o medie de 14 grade în datele de 28 și 29 octombrie. Din 30 octombrie și până la finalul intervalului, vor mai fi variații termice de la o zi la cealaltă, dar cu tendință generală de scădere treptată până la o medie a valorilor maxime de 8 grade.

Regimul termic nocturn va fi în ușoară antiteză cu cel din timpul zilei, astfel încât se identifică o creștere treptată a minimelor în prima săptămână, de la o medie de 2 grade în 26 octombrie până la medii de 5...6 grade în 30 și 31 octombrie. A doua parte a perioadei estimate va fi influențată de o advecție rece și o scădere continuă a temperaturilor minime spre valori de -2...0 grade mediat regional.

Vor fi ploi pe arii mai extinse pe data de 26 octombrie și ulterior acestea își vor mai face apariția doar pe alocuri.

Vremea în Maramureș

Media maximelor termice va fi în creștere în primele trei zile, de la aproximativ 16 grade, în 19 octombrie până spre 22 de grade, în data de 21 octombrie. După aceasta, se poate identifica o scădere bruscă a mediei temperaturilor maxime până la 13 grade, în ziua de 23 octombrie. Ulterior, nu se remarcă diferențe termice semnificative, astfel că media maximelor se va încadra între 15 și 19 grade, cea mai mare valoare fiind în 28 octombrie.

În situația mediei temperaturilor din timpul nopții, aceasta va fi de 7 grade în perioada 19-21 octombrie, apoi va crește până spre 10 grade, în 23 octombrie. Media minimelor termice se va menține în jurul a 6 grade în a doua săptămână, cu o tendință de scădere la finalul acesteia, spre 4 grade.

Probabilitatea de ploaie va fi mai mare în intervalul 21-27 octombrie, iar la mijlocul acestuia vor putea fi cantități de apă însemnate.

Vremea în Moldova

În prima zi a intervalului, media regională a temperaturilor maxime va fi de 17 grade, însă pentru perioada 27 – 31 octombrie, sunt estimate valori mai scăzute, în general de 13...14 grade. În prima decada a lunii noiembrie, tendința valorilor termice va fi de scădere, de la o medie de 11 grade (pe 1 noiembrie), până spre 7...8 grade (după 4 noiembrie).

Evoluția va fi asemănătoare și în privința temperaturilor minime, care vor prezenta o medie de 6...8 grade până la final de octombrie și vor scădea treptat în prima săptămână din noiembrie, până spre 0...2 grade. Această evoluție probabilă, indică o trecere de la valori apropiate de normal în ultima săptămână din octombrie, la o vreme mai rece față de norma climatologică la început de noiembrie.

Temporar va ploua în 27 și 28 octombrie. Vor fi perioade cu ploi și în restul intervalului de anticipație, iar în prima săptămână, pe fondul temperaturilor tot mai scăzute, sunt posibile și precipitații mixte.

Vremea în Dobrogea 

În prima zi a intervalului, media regională a temperaturilor maxime va fi de 18...19 grade, însă pentru perioada 27 – 31 octombrie, sunt estimate valori în general de 14...16 grade.

Luna noiembrie va debuta cu o tendință de răcire, de la o medie a temperaturilor maxime de 13...14 grade (pe 1 noiembrie), până spre 10...11 grade în perioada 4 – 8 noiembrie. Evoluția va fi asemănătoare și în privința temperaturilor minime, care vor prezenta o medie de 10...11 grade până pe 29 octombrie, apoi va urma o scădere treptată a acestora, astfel la finalul intervalului de anticipație sunt estimate valori pe timpul nopților, în general de 3...4 grade.

Temporar va ploua în intervalul 27 - 31 octombrie, iar mai ales pe parcursul zilei de marți (28 octombrie) vor fi posibile și cantități de apă însemnate. Vor fi perioade cu ploi și în restul intervalului de anticipație, mai ales după 3 noiembrie.

Vremea în Muntenia

În prima zi a intervalului, media regională a temperaturilor maxime va fi de 17...18 grade, însă pentru perioada 27 – 31 octombrie, sunt estimate valori ceva mai coborâte, în general de 14...16 grade. Luna noiembrie va debuta cu o tendință de răcire, de la o medie a temperaturilor maxime de 14 grade (pe 1 noiembrie), până spre 10 grade în perioada 4 – 8 noiembrie.

Evoluția va fi asemănătoare și în privința temperaturilor minime, care vor prezenta o medie de 8...9 grade în prima săptămână de anticipație (26 octombrie – 1 noiembrie) și o tendință de scădere până la 1...2 grade în a doua săptămână.

Temporar va ploua în intervalul 27 - 31 octombrie, iar mai ales pe parcursul zilei de marți (28 octombrie) vor fi posibile și cantități de apă însemnate. Vor fi perioade cu ploi și în restul intervalului de anticipație.

Vremea în Oltenia 

Luna octombrie se va încheia cu valori termice în general apropiate de normalul climatologic al perioadei. Astfel temperaturile maxime vor avea o medie de 14...16 grade, cu valori mai ridicate în jurul datei de 29 octombrie, iar pe timpul nopților vor fi temperaturi de 6...8 grade.

Estimarea pentru începutul lunii noiembrie, indică valori termice mai scăzute, respectiv maxime ce ar putea scădea la o medie de 10 grade după 3 noiembrie, când și temperaturile minime vor prezenta o medie de 2...3 grade.

Probabilitatea pentru ploi va fi mai mare în 27 și 28 octombrie, dar și în perioada 31 octombrie – 3 noiembrie.

Vremea la munte 

Media temperaturilor diurne va fi de 5...6 grade în primele două zile ale intervalului, va crește la 7...8 grade în zilele de 28 și 29 octombrie, apoi tendința estimată în prezenta estimare va fi de scădere treptată, astfel pentru prima săptămână de noiembrie, caracteristice vor fi valorile diurne în jurul a 2 grade. Minimele vor fi în general pozitive în prima săptămână, cu excepția dimineții de 27 octombrie, când media acestora va fi de -2...-1 grad.

După 1 noiembrie sunt estimate temperaturi minime preponderent negative, media pentru întreaga zonă de munte, urmând să scadă în cele mai reci nopți până în jurul a -5 grade.

Probabilitatea pentru precipitații (ploaie, lapoviță și ninsoare) va fi mai mare în 27 și 28 octombrie, dar și în perioada 31 octombrie – 3 noiembrie.

Editor : C.S.

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