Live TV

Vremea se răcește și mai mult săptămâna aceasta. Meteorologii anunță zonele în care va ploua și unde se va depune strat de zăpadă

Data publicării:
Femeie umbrela rosie ploaie frig meteo vremea - Guliver Getty Images-1
Foto: Getty Images

Finalul de septembrie aduce frig și ploi în cea mai mare parte a țării. Temperaturile, modeste pentru această dată, vor atinge cu greu 20 de grade Celsius, iar în zonele montane înalte, iarna pare că se instalează deja. În plus, la început de octombrie, vremea se răcește și mai mult, a spus la Digi24 Elena Mateescu, directoarea ANM.

Urmează o săptămână cu valori termice mai coborâte decât în mod obișnuit, chiar pentru un final de lună septembrie și un debut de lună octombrie, având în vedere că începând de miercuri temperaturile vor scădea comparativ chiar și cu ultimele zile din luna septembrie. Dacă astăzi contăm pe un ecart între 9 până la 19 grade, în Capitală 15-16 grade, mâine 11-20 de grade, de asemenea în Capitală o maximă în jurul valorii de 18-19 grade, ei bine, în prima zi a lunii octombrie și în următoarele zile, până la finalul săptămânii, contăm de valori cuprinse între 9 până la 17-18 grade, iar minimele vor fi și ele mult mai coborâte, astfel încât vorbim de minime între 1 până la 6-7 grade, posibil în depresiuni valori negative, a spus Mateescu.

Nu în ultimul rând, precipitații sub formă de ninsoare în zona montană înaltă, la altitudini mai mari de 1.700 de metri acolo unde este posibil să consemnăm primii centimetri de zăpadă, având în vedere persistența masei de aer rece, în contextul în care și temperaturile pe parcursul nopților și dimineților vor fi reci. Pe creste, la altitudini mai mari de 1.700 de metri, estimăm un strat variabil, între 5-10 centimetei, așa cum arată actualizarea estimărilor. Menționăm și precipitații în următoarea perioadă în cea mai mare parte a țării, iar în regiunile centrale și nordice este posibil, la nivel local, să consemnăm valori de 20-25 de litri pe metru pătrat”, a mai spus meteorologul.

Mateescu a precizat că și în sudul țării sunt așteptate ploi, „dar nu în cantități semnificative.

„Și în restul țării vor fi precipitații, dar nu în cantități care să asigure o bună refacere a rezervei de apă în sol, mai ales în jumătatea sudică, unde în continuare vorbim de secetă peteologică extremă și puternică”, a adăugat Mateescu.

De altfel, ANM a transmis luni dimineață o informare meteorologică de vreme rece, ploi moderate cantitativ, predominant ninsori la altitudini de peste 1700

„Vremea va fi rece, cu temperaturi maxime cuprinse în general între 11 și 20 de grade și minime între 1 și 10 grade, cu valori mai coborâte în depresiuni. Temporar va ploua în cea mai mare parte a țării, iar în estul Transilvaniei și în jumătatea nordică a Moldovei local se vor acumula cantități de apă de 20...25 l/mp. La munte, la altitudini mai mari de 1700 m, vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă, în medie de 5...10 cm”, potrivit meteorologilor.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ninsoare pe camp
1
Vin primele ninsori. Prognoza meteo pe următoarele 7 zile
ID319885_INQUAM_Photos_Miruna_Turbatu
2
Rezultate alegeri Republica Moldova 2025. Partidul Maiei Sandu a depășit 50% din voturi...
Muncitori federali
3
America se pregătește pentru cea mai mare demisie în masă din istorie. Peste 100.000 de...
femeie cu un colet in fata
4
Metoda „coletul”: infractorii au reinventat o escrocherie. Cum acționează și la ce...
oameni care merg pe strada prin ninsoare
5
Frig, ploi și ninsori în România: primele zile de octombrie aduc vreme mai rece decât de...
Planul urgent al lui Ion Țiriac pentru "femeia perfectă": "Știu că mă vor amenda, dar sunt pregătit să plătesc!"
Digi Sport
Planul urgent al lui Ion Țiriac pentru "femeia perfectă": "Știu că mă vor amenda, dar sunt pregătit să plătesc!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ședință la Palatul Victoria: Coaliția face ultimele calcule privind...
incendiu hotel
Incendiu de amploare la un hotel din Prahova închis de ISU. Două...
standul romaniei in china
Ministerul Agriculturii voia să trimită 6 angajați, pe bani publici...
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan felicită Republica Moldova pentru victoria...
Ultimele știri
Cazul celor șase copii morți la „Sfânta Maria” din Iași: Consiliul Județean discută, astăzi, demiterea managerului spitalului
Avertisment al ministrului de Finanțe: „Trebuie să fim extrem de atenţi cu modul în care facem rectificarea bugetară”
Dominic Fritz: „Victoria categorică a partidului proeuropean în Moldova este o palmă răsunătoare pentru Putin”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
vânt
Cod galben de vânt puternic până sâmbătă, într-un județ din vestul țării. Cum va fi vremea în București
vreme, ploaie, toamna, umbrela
Prognoza meteo până la final de octombrie. Meteorologii anunță vreme mai rece decât de obicei și ploi în aproape toată țara
Femeie îmbrăcată gros.
De ce se răcește vremea brusc în România: explicații de ultimă oră de la Florinela Georgescu
vant-umbrelă
Cod galben de vânt și informare meteo de răcire accentuată. Harta județelor afectate
femeie cu umbrela in ploaie
Vremea se schimbă radical: răcire accentuată, ploi și vânt puternic în toată țara. Elena Mateescu: „Minimele vor deveni negative”
Partenerii noștri
Pe Roz
Emma Watson, despre cât de dureros a fost să lege prietenii la Hollywood: M-a frânt. E apăsător să te prefaci...
Cancan
Anunț OFICIAL despre moartea Ioanei Popescu, de la Spitalul Sfântul Ioan! Misterul a fost elucidat
Fanatik.ro
Legătura nebănuită dintre președintele CA al spitalului din Iași, unde au murit șase copii, și un dosar DNA...
editiadedimineata.ro
Renunțarea la ora de vară ar putea preveni cazurile de accident vascular cerebral
Fanatik.ro
Cum arată soția lui Florin Prunea. Cei doi sunt împreună de mai bine de 30 de ani
Adevărul
A câștigat Rusia războiul hibrid în Republica Moldova? Analist: „în aceeași măsură în care propaganda rusă a...
Playtech
A nins în România! Imagini spectaculoase din Parâng și Harghita
Digi FM
Ilie Bolojan, prima apariție oficială alături de partenera sa. Ținuta Ioanei a atras toate privirile
Digi Sport
Jucător legat de mâini și de picioare în vestiarul FCSB-ului: "M-au băgat într-un coș și au început să-mi...
Pro FM
Lora, despre relațiile toxice pe care le-a avut: „Am avut un fost iubit care a escaladat balconul de la...
Film Now
TRAILER. Christian Bale și Jessie Buckley, de nerecunoscut în „The Bride!”, în regia lui Maggie Gyllenhaal
Adevarul
Cum văd italienii asemănarea cu românii: „Strămoșii lor erau, în esență, dacii de la Marea Neagră, cuceriți...
Newsweek
Pensionarii au pierdut 610 lei la pensie în 2025. De unde se pot împrumuta pensionarii pentru iarnă?
Digi FM
Fosta iubită a lui Lamine Yamal, declarații neașteptate despre fotbalist: „Are un calendar cu fete, în...
Digi World
Ce aduci pe tălpile pantofilor fără să-ți dai seama. De ce nici să stai desculț în casă nu e sănătos
Digi Animal World
Au comandat o pizza, dar s-au trezit cu un musafir nepoftit. Ce a găsit o familie din Australia lângă...
Film Now
Ethan Hawke, sincer despre despărțirea de Uma Thurman: „Este aproape jenant chiar și când spun lucruri...
UTV
Dana Rogoz, apariție senzuală la aniversarea de 40 de ani: body mulat, fustă transparentă și un mesaj...