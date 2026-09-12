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Video Vremea se schimbă brusc în România. Elena Mateescu: „Răcirea se va resimți în toată țara”. Când se încălzește din nou

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Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images
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De când se încălzește din nou 

Vremea se răcește în toată țara începând de duminică, după temperaturile neobișnuit de ridicate din ultimele zile. Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a explicat sâmbătă, la Digi24, că maximele vor coborî până la 17 grade Celsius în estul Transilvaniei și nordul Moldovei, în timp ce în sud-vestul țării nu vor depăși 27 de grade.

În estul țării sunt așteptate ploi și cantități importante de apă, a declarat Elena Mateescu. 

„Vorbim de cantități de precipitații care, mai ales în aria avertizată de cod galben din partea de est a țării, vor cumula valori la nivel local de 10-20 l/m², iar în centrul și sudul Moldovei sau în partea de nord-est a Munteniei la nivel, posibil, peste 30 l/m²”, a spus meteorologul.

În regiunile intracarpatice, temperaturile maxime de sâmbătă nu vor depăși 19 grade Celsius, cu posibilitatea ca în extremitatea de vest să ajungă la 20 de grade. În sud și sud-est, maximele vor fi de 31-32 de grade.

„De mâine răcirea se va resimți în toată țara, astfel încât temperaturile maxime să fie cuprinse între 17 grade, de pildă în partea de est a Transilvaniei sau în nordul Moldovei, până la cel mult 27 de grade în sud-vestul țării”, a spus directorul ANM.

În București vremea va fi mai rece: „Chiar și în Capitală vom resimți o răcire semnificativă, mai ales mâine, 22°C”, a precizat Mateescu.

De când se încălzește din nou 

Întrebată dacă ultimul val de căldură poate fi considerat finalul verii din punct de vedere meteorologic, Elena Mateescu a spus că, în acest moment, acesta este ultimul val de căldură.

„Într-adevăr, pentru că am avut temperaturi care s-au apropiat și au depășit ușor pragul unei zile de caniculă, 35-36°C și, mai ales, faptul că ziua de ieri a adus recorduri maxime zilnice ale temperaturilor maxime pentru 50 de stații meteorologice din rețeaua națională de specialitate, iar în această dimineață recorduri ale temperaturilor minime pentru 31 de stații meteorologice”, a explicat directorul ANM.

Potrivit acesteia, „dimineața zilei de 12 septembrie” a fost cea mai caldă din istorie din punct de vedere al temperaturilor minime.

Răcirea nu va dura însă foarte mult. „De la mijlocul săptămânii viitoare, mai precis de joi însă, temperaturile vor fi în ușoară creștere, astfel încât din nou vom consemna valori peste 25°, pragul unei zile de vară, chiar valori de 30-31°”, a mai spus meteorologul.

Editor : C.S.

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