Vremea se schimbă în următoarele săptămâni. Cum arată prognoza ANM până pe 26 octombrie

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat, marți, prognoza pentru următoarele patru săptămâni, valabilă între 28 septembrie și 26 octombrie. Potrivit meteorologilor, vremea va fi mai rece în unele regiuni la începutul perioadei, apoi temperaturile vor crește treptat, iar ploile vor fi puține.

Săptămâna 28.09.2026 – 05.10.2026

Temperaturile medii vor fi mai scăzute decât cele normale în regiunile estice, sud-estice și centrale, cu abaterile negative cele mai pronunțate în sud-est, iar în restul țării vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare la nivelul întregii țări, cu un deficit mai accentuat în regiunile vestice, nordice și centrale.

Săptămâna 05.10.2026 – 12.10.2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în regiunile vestice și sud-vestice, mai scăzute în sud-est, iar în restul țării vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare în cea mai mare parte a țării.

Săptămâna 12.10.2026 – 19.10.2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate în jumătatea vestică a țării, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări.

Săptămâna 19.10.2026 – 26.10.2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în cea mai mare parte a țării, iar în regiunile sud-estice vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor.

Editor : C.S.