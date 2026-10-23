Live TV

Vremea se schimbă la început de noiembrie. Ce anunță meteorologii pentru următoarele patru săptămâni

Data publicării:
femeie care se uita la un peisaj de toamnă cu ceață
Foto: Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Săptămâna 26.10.2026 – 02.11.2026 Săptămâna 02.11.2026 – 09.11.2026 Săptămâna 09.11.2026 – 16.11.2026 Săptămâna 16.11.2026 – 23.11.2026

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, prognoza pentru următoarele patru săptămâni, valabilă între 26 octombrie și 23 noiembrie. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor fi apropiate de cele normale la începutul intervalului, apoi vor scădea ușor sub mediile specifice perioadei, în timp ce precipitațiile vor fi, în general, apropiate de normal.

Săptămâna 26.10.2026 – 02.11.2026

Valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile intracarpatice, dar mai ales în zona Carpaților Occidentali și în nordul Carpaților Orientali, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Săptămâna 02.11.2026 – 09.11.2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai coborâte decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

Săptămâna 09.11.2026 – 16.11.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai coborâte decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Săptămâna 16.11.2026 – 23.11.2026

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Diana Șoșoacă, SOS Romania
1
Șoșoacă cântă prohodul UE la televiziunea lui Putin și spune că cei care au devastat...
Steve Witkoff și Vladimir Putin.
2
După întâlnirea Putin-Witkoff în Rusia, Kremlinul face un anunț privind negocierile de...
Alice Weidel
3
Lidera AfD vorbește despre scutul de la Deveselu și acuză NATO că nu a luat în seamă...
profimedia-1121023128
4
Amenințare pe față: Kremlinul a transmis Germaniei, după sabotajul de la aeroportul din...
loto numere
5
S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49. Cât a costat și unde s-a jucat biletul norocos
"O știre importantă pentru întreaga comunitate a tenisului!" Ce ar sta în spatele divorțului Svitolina - Monfils
Digi Sport
"O știre importantă pentru întreaga comunitate a tenisului!" Ce ar sta în spatele divorțului Svitolina - Monfils
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
umbrele cu ploaie si vant
Noi alerte de vreme rea: meteorologii anunță ploi și vânt puternic. Care este prognoza pentru București
ploaie vant frig meteo vreme
Meteorologii anunță ploi și intensificări ale vântului: două județe se află sub cod galben. Cum va fi vremea în București HARTĂ
o femeie cu o umbrela luata de vant
Meteorologii au emis cod galben de vânt puternic. Care sunt județele vizate și cum va fi vremea în București HARTĂ
toamna vremea profimedia-1139665154
Ploi și temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite în această săptămână. Cum va fi vremea în prima parte a lunii noiembrie
o femeie cu caciula ce uita șa un peisaj de toamnă
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni, în fiecare regiune. Meteorologii anunță când scad temperaturile și unde va ploua
Recomandările redacţiei
U.S President Donald Trump Welcomes Russian President Vladimir Putin For Alaska 2025 Summit
Putin se apropie de obiectivul său: normalizarea relațiilor cu SUA...
nato nicusor dan
Nicușor Dan, interviu pentru Bloomberg: Ruşii încearcă să provoace...
BUCURESTI - GUVERN - PRIMA SEDINTA - CABINET NICULESCU - 20 OCT
Ședință la Guvern privind siguranța în școli. Ce măsuri pregătește...
Donald Trump.
Un armistiţiu între Rusia şi Ucraina era „aproape” înainte ca Trump...
Ultimele știri
Trump susține că Elon Musk a restabilit accesul Ucrainei la Starlink. Sistemul nu ar funcționa încă la capacitate maximă
SUA își vor dubla flota de avioane F-35. Acord al Pentagonului pentru o comandă uriașă
Focuri de armă la descinderile mascaților, în Slatina. Administratorul unui cimitir, reținut pentru cămătărie
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Regina Camilla dezvăluie obiceiul „deranjant” al regelui Charles înainte de cină. Ce fac cei doi în fiecare...
Cancan
Scandal cu iz de telenovelă la vârful Armatei! A sunat la 112 după o ceartă conjugalā cu generalul Berdilă
Fanatik.ro
Vin, în sfârșit, banii?! Anunț major pentru cluburile care suferă în SuperLigă: „Jucătorii sunt neplătiți...
editiadedimineata.ro
169 de jurnaliști uciși în Mexic în 20 de ani. 99% dintre crime nu au fost elucidate complet
Fanatik.ro
Ruptură Nsimba – Coelho! Discuția care a produs tensiuni la Craiova. Exclusiv
Adevărul
Inteligența artificială schimbă lupta cu cancerul. De la prevenție la tratamente, ce speranțe au pacienții
Digieconomic
Ce taxe apar la cumpărarea sau vânzarea unei locuințe. Cine plătește impozitul, TVA-ul și taxele notariale
Digi FM
Sandra Mutu a spus cu care dintre fostele soții ale lui Adrian Mutu se înțelege mai bine. Ce a dezvăluit...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
LeBron James, "călcat în picioare" de Donald Trump
Pro FM
Demi Lovato, mărturisiri emoționante despre soțul ei, Jutes: „Mi-a adus atâta liniște. Mi-am găsit locul”
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Sharon Stone, atitudine și încredere într-o ședință foto plină de senzualitate. Cum s-a reinventat după...
Adevarul
Consiliere cu elevii și părinții la liceul din Pitești. Ce variante sunt dacă elevul care a atacat cu o...
Newsweek
Pensie recalculată fără anii lucrați în grupe de muncă. Un pensionar a pierdut procesul cu Casa de Pensii
Digi FM
„Nu-ţi văd faţa deloc.” Judi Dench nu mai poate lucra ca actriţă din cauza problemelor de vedere. Ce spune...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se află în jurul găurii negre supermasive din Calea Lactee. Noi indicii despre cum a obţinut Terra partea...
Digi Animal World
O vacanță în Maroc s-a transformat într-un coșmar pentru o femeie de 59 de ani. Ce s-a întâmplat după ce a...
Film Now
La 66 de ani, Jennifer Grey revine în rolul „Baby” în continuarea filmului „Dirty Dancing”. Primele detalii...
UTV
Bianca Censori a întors toate privirile într-o ținută roșie transparentă. Vedeta a fost fotografiatǎ alături...