Vremea se schimbă la început de noiembrie. Ce anunță meteorologii pentru următoarele patru săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, prognoza pentru următoarele patru săptămâni, valabilă între 26 octombrie și 23 noiembrie. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor fi apropiate de cele normale la începutul intervalului, apoi vor scădea ușor sub mediile specifice perioadei, în timp ce precipitațiile vor fi, în general, apropiate de normal.

Săptămâna 26.10.2026 – 02.11.2026

Valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile intracarpatice, dar mai ales în zona Carpaților Occidentali și în nordul Carpaților Orientali, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Săptămâna 02.11.2026 – 09.11.2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai coborâte decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

Săptămâna 09.11.2026 – 16.11.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai coborâte decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Săptămâna 16.11.2026 – 23.11.2026

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Editor : C.S.