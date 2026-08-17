Vremea se schimbă radical: ANM a emis cod galben de caniculă și de vijelii. Temperaturile scad cu până la 12 grade în unele zone

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, mai multe avertizări pentru următoarele două zile. Dacă luni temperaturile ajung la 37 de grade în vestul țării, marți vremea se va răci accentuat în vest, centru și nord, unde temperaturile vor scădea cu până la 12 grade. În același timp, în sud și sud-est se menține canicula.

Luni este în vigoare un cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat în Banat, Crișana, Maramureș, vestul și sud-vestul Olteniei, cea mai mare parte a Transilvaniei și nord-estul Moldovei.

Potrivit ANM, „temperaturile maximele se vor situa între 33 și 37 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest”.

Foto: ANM

Cod galben de vijelii și vânt puternic

De luni seară, vremea începe să se schimbe. ANM a emis o informare meteorologică valabilă de la ora 23:00, până marți, la ora 21:00, care vizează intensificări ale vântului, instabilitate atmosferică, averse torențiale, vijelii și o răcire accentuată.

„Vor fi intensificări ale vântului în această noapte (luni / marți) în regiunile vestice, iar marți (18 august) în majoritatea regiunilor, cu viteze la rafală de 40...50 km/h și local de peste 60...70 km/h, îndeosebi la munte”, anunță meteorologii.

În timpul nopții, perioade de instabilitate atmosferică sunt prognozate în Banat, Crișana și Maramureș. Marți, fenomenele vor fi mai ales în Munții Apuseni și în nordul Carpaților Orientali, dar și pe arii restrânse din Transilvania și Moldova.

Vor fi „averse torențiale moderate cantitativ (15...20 l/mp și izolat de peste 20...25 l/mp), descărcări electrice, vijelii și izolat grindină de mici dimensiuni (1...2 cm)”, potrivit ANM.

Marți, temperaturile vor scădea semnificativ în vestul, centrul și nordul țării.

„Vremea se va răci accentuat, temperaturile maxime vor scădea în general cu 10...12 grade și vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade”, transmite ANM.

Pentru aceeași perioadă, meteorologii au emis și un cod galben de intensificări ale vântului și vijelii, valabil marți, între orele 10:00 și 21:00, în Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, sud-vestul și nord-estul Munteniei și nordul Dobrogei.

În aceste zone, rafalele vor ajunge la 50-70 km/h, iar la munte, în special la altitudini mari, vor depăși 80-90 km/h.

Foto: ANM

Caniculă în Bucureşti şi alte 9 judeţe

În timp ce vestul și centrul țării se răcoresc, canicula persistă marți în sud și sud-est.

Un alt cod galben, valabil marți între orele 10:00 și 21:00, vizează județele Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călărași, Ialomița, Brăila și Galați, zona joasă a județului Buzău, zona continentală a județului Constanța și municipiul București.

Aici, temperaturile maxime vor ajunge la 35-36 de grade, iar „indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge izolat pragul critic de 80 de unități”.

Foto: ANM

Vremea în Capitală

În București, luni, vremea va fi călduroasă. Cerul va fi senin și vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 33 de grade, iar cea minimă va fi de 17...18 grade, mai scăzută în zona preorășenească spre 15 grade.

Marți, vremea va deveni caniculară, iar disconfortul termic ridicat. Temperatura maximă va fi de 35...36 de grade. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul moderat, cu ușoare intensificări după amiaza și seara, cu viteze la rafală în general de 45 km/h.

ANM menționează că în intervalul 17 august, ora 23 - 18 august, ora 21, pentru municipiul București va fi în vigoare o informare meteorologică vizând intensificări ale vântului.

De asemenea, în intervalul 18 august, ora 10 - 18 august, ora 21, pentru municipiul București va fi în vigoare o atenționare meteorologică cod galben pentru caniculă și disconfort termic ridicat.

Editor : C.S.