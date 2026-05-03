Live TV

Vremea se schimbă radical. Anunțul ANM

Data publicării:
vreme, primavara
Foto: Shutterstock

După cel mai rece 1 Mai din ultimul deceniu, vremea se schimbă radical. Trecem de la frig, la temperaturi de vară. Elena Mateescu, directorul Adiministrației Naționale de Meteorologie (ANM), a explicat pentru Digi 24 cum va evolua vremea în zilele următoare.

 

Urmează zile de vară, cu temperaturi de până la 28 de grade.

„Așa se pare, mai ales de la mijlocul săptămânii viitoare, când miercuri așteptăm chiar valori de până la 28°C și practic săptămâna va debuta cu valori de temperaturi în creștere de la o zi la alta. Dacă mâine contăm pe valori între 15 până la 26°C, cu 21-22° în Capitală, de marți, miercuri, așa cum menționăm, un ecart cuprins între 18 până la 28°, chiar și în Capitală temperatura va atinge pragul unei zile de vară, 25°C. Și se pare că pe parcursul întregii săptămâni, vremea se va menține în același ecart al valorilor de temperaturi, caracterizând o vreme mai caldă decât în mod obișnuit,” a precizat pentru Digi24 directorul ANM.

Deși temperaturile cresc, precipitațiile nu vor lipsi.

„Aceasta nu înseamnă că nu vor fi prezente și precipitațiile, mai ales în a 2-a parte practică a săptămânii, când în partea de vest, nord și centru, dar și la munte, este posibil să consemnăm perioade cu înnorări, averse însoțite de descărcări electrice.

Elementul meteorologic de interes rămâne regimul de temperaturi mult așteptat, având în vedere că debutul lunii mai a adus practic, în fiecare zi, recorduri ale temperaturilor minime sau maxime ca fiind cele mai scăzute valori de când se fac măsurători meteorologice în țara noastră. Chiar și în această dimineață de 3 mai, 28 de stații meteorologice au înregistrat cele mai coborâte temperaturi minime de când se fac măsurători meteorologice, dintre care 3 sunt considerate recorduri lunare ca fiind cele mai coborâte valori pentru o lună mai, de când înregistrăm astfel de măsurători”, a adăugat Elena Mateescu.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
1
Ce cred românii despre demiterea lui Bolojan și cum s-a schimbat intenția de vot la...
marian neacsu, ilie bolojan si sorin grindeanu pe holul parlamentului
2
Valeriu Stoica: „Tunurile PSD sunt puse pe Ilie Bolojan numai la suprafață”. Care e de...
Petrolier
3
O țară care se află, tehnic, în război cu Rusia încă din cel de-al Doilea Război Mondial...
sorin grindeanu psd
4
Răspunsul PSD la apelul Oanei Gheorghiu privind moțiunea de cenzură: partidul și-a pus...
Cheie pentru o noua casa
5
O familie din Germania oferă gratis o casă de 200 mp, dar nu și terenul de sub ea. Ce...
”A uitat că este în direct” și ce a urmat face înconjurul lumii: peste două milioane de vizualizări în nici 24 de ore
Digi Sport
”A uitat că este în direct” și ce a urmat face înconjurul lumii: peste două milioane de vizualizări în nici 24 de ore
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
femeie cu o umbrela
ANM anunță frig, ploi și vânt puternic în toată țara. De când se încălzește vremea
oameni in parc
Cum va fi vremea până pe 1 iunie. Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni
vreme, meteo, ploaie
ANM: Vânt, ploi și ninsori în minivacanța de 1 Mai. Când este anunțată o încălzire spectaculoasă a vremii, peste normalul perioadei
tanara cu haina galbena de ploaie intr-un camp cu fori galbene și cer noros
ANM a actualizat prognoza pentru minivacanța de 1 Mai. Cum va fi vremea pe litoral și la munte
oameni cu umbrela si vant
Vremea se schimbă radical: se răcește în toată ţara. ANM anunță ploi, ninsori și vânt puternic. Cum va fi în București
Recomandările redacţiei
ilie bolojan parlament
Sociolog, despre moțiunea de cenzură: Urmează un mare punct de...
nicusor si maia
Nicușor Dan și Maia Sandu, „în drum spre Armenia”, la reuniunea CPE...
Iran US Mojtaba Khamenei Profile
Ce conţine planul de pace în 14 puncte al Iranului, despre care Trump...
Radu Oprea, ministrul Economiei.
Scandalul pierderii banilor din PNRR continuă. Radu Oprea: „Pîslaru...
Ultimele știri
O dronă a căzut în județul Suceava, aproape de granița cu Ucraina. Autoritățile fac verificări
Primarul din Ramstein avertizează că retragerea trupelor SUA din Germania va avea un impact „dezastruos”
Final de minivacanță și haos pe șosele: Mașinile circulă în coloană pe DN1. Poliţia recomandă șoferilor rute alternative
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cele mai norocoase zodii în sezonul Taurului
Cancan
Cum arată bărbatul din staff-ul lui Ilie Bolojan, devenit viral pe TikTok? A atras toate privirile
Fanatik.ro
Fanii românii sunt la Milano pentru a fi alături de Chivu la titlul cu Inter. „E bănățean de-al nostru...
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Fosta soție a lui Claudiu Niculescu a spus care e fotbalistul pe care-l admiră: ”Dacă m-ar da o tură cu...
Adevărul
Cine este românca pentru care un celebru țar al Rusiei a făcut o pasiune nebună. Era cu 28 de ani mai tânără...
Playtech
Ce pensie încasează Petre Roman de la stat. Averea acumulată de fostul premier
Digi FM
Ryan Gosling și Eva Mendes, apariție rară în public, la Disneyland. Au sărbătorit ziua de naștere a fiicei lor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ion Țiriac a surprins: ”E cel mai mare jucător din toate timpurile, pentru că avea zero talent”
Pro FM
„Mereu impecabilă”. Dua Lipa, siluetă admirată în ținută sport. Peste 1,5 milioane de like-uri pentru...
Film Now
El făcea furori în „Renegatul”, ea în „Melrose Place”. Cuplul Heather Locklear și Lorenzo Lamas, la prima...
Adevarul
Culisele unui schimb de prizonieri ca în filme. Cine este femeia predată Rusiei la pachet cu trădătorul Bălan
Newsweek
Ce beneficii au la pensie pensionarii cu grupe de muncă? Ce bani iau în plus? Cât scade vârsta de pensionare?
Digi FM
La 21 de ani are deja trei copii, dar în loc de aprecieri primește critici: “Oamenii ne privesc de sus”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în creierul tău dacă petreci 20 de minute afară în fiecare dimineață. Un obicei simplu care...
Digi Animal World
Reacția unei cățelușe care descoperă pentru prima dată ploaia. A topit inimile tuturor
Film Now
Shiloh Jolie surprinde cu o nouă transformare de look. Imagini cu fiica Angelinei Jolie, alături de prietena...
UTV
Câte operații estetice a avut Michael Jackson. Ce spunea artistul și ce a arătat autopsia după moarte