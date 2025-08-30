Vremea se schimbă radical, de pe o zi pe alta. Meteorologii anunță ce zone vor fi lovite de furtuni

Este din nou caniculă în România. În sudul țării sunt anunțate 37 de grade la umbră, cu mult peste valorile normale în această perioadă. De mâine însă, vremea se schimbă radical, se răcește și revin furtunile. Alina Șerban, meteorolog ANM, a vorbit la Digi24 despre prognoza pentru următoarele zile.

„Astăzi, masa de aer cald ce a determinat temperaturi de caniculă ieri, în partea de vest a teritoriul, unde au fost maxime de până la 36, chiar 37 de grade, se va muta în sudul, sud-estul țării, astfel încât astfel de temperaturi vor fi regăsite în jumătatea de sud a Olteniei, a Munteniei, dar și în zona continentală din sudul Dobrogei, acolo unde și disconfortul termic va fi mai ridicat”, a spus meteorologul.

„Indicele temperatură umezeală va atinge pe alocuri pragul critic de 80 de unități, în condițiile în care astăzi vorbim de un cer senin în toată jumătatea de est a teritoriului, însă în regiunile vestice lucrurile se vor schimba ușor. În această după-amiază vor apărea înnorări, temperaturi mai scăzute decât ieri, la cel mult 30-32-33 de grade, dar vor apărea și fenomene de instabilitate atmosferică în acele zone, în Banat, în Oltenia, cel mai probabil la noapte, unde să avem și cantități de apă izolat mai însemnate”, a adăugat ea.

Șerban a explicat că aceste schimbări au loc sub influența unui front atmosferic rece ce va afecta la noapte în jumătatea de vest a țării, iar mâine în toate regiunile va determina instabilitate atmosferică,

„Acest lucru înseamnă averse torențiale frecvente, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat, iar vijeliile cel mai probabil să se producă în jumătatea de est a țării, pe măsură ce frontul avansează, și bineînțeles, cantități mai importante de apă, izolat peste 30-40 de litri pe metru pătrat, chiar și căderi de grindină”, a spus Șerban.

„Astfel de fenomene, mâine după-amiază, mâine spre seară vor fi mai intense și în extindere în toate regiunile, astfel încât și temperaturile vor fi în scădere, chiar accentuată, pe măsură ce frontul avansează. Vom avea scăderi termice și de 10 grade Celsius de astăzi până mâine, acestea vor fi mai semnificative în regiunile sudice și veste vestice, unde masa de a rece se va resimți din plin”, a avertizat meteorologul.

„Acest pasaj de răcire și de instabilitate atmosferică va fi totuși unul de scurtă durată. Se va produce pe parcursul zilei de duminică. Luni vor mai rămâne temperaturi mai apropiate de un normal al perioadei, aș spune cu maxime ce se vor încadra în marea lor majoritate între 25-26 și cel mult 30-32 de grade, după aceea se va încălzi în toate regiunile, astfel încât vremea va deveni din nou călduroasă, adică maxime de 30 și peste 30 de grade și ne mai așteptăm și la valori de caniculă 35, poate chiar și 36 de grade, cel mai probabil în regiunile sud-estice”, a spus Șerban.

„ În Capitală, astăzi, la amiază, caniculă, o temperatură maximă în jurul a 36 de grade, disconfort termic ridicat, însă de mâine lucrurile se schimbă și în zona Capitalei. Frontul rece ne va afecta prin fenomene de instabilitate atmosferică, cel mai probabil mâine după-amiază, mâine spre seară să devină mai intense, dar și printr-o scădere a temperaturii, astfel încât maxima de mâine se va situa undeva în jurul valorii de 26 de grade, apoi și în Capitală lucrurile se vor remedia din punct de vedere meteorologic, astfel încât vremea va deveni în general frumoasă, se va încălzi treptat. Vom mai atinge și valori de caniculă pe parcursul săptămânii viitoare”, a mai spus meteorologul.

Editor : M.B.