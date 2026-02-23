Florinela Georgescu, director de prognoză în cadrul ANM, a declarat luni, la Digi24, că săptămâna aceasta va fi una de tranziție între iarnă și primăvară, cu temperaturi fluctuante și precipitații variate. Aceasta a punctat că „este greu de spus dacă nu vom mai avea niciun episod cu ninsori mai importante”, amintind că și în anii trecuți au existat „scurte episoade cu aspect mai de iarnă” chiar și în martie sau aprilie.

Aceasta a punctat că, totuși, „nu vom mai avea în curând un astfel de episod” de iarnă.

Meteorologul a spus că „va fi o săptămână specifică perioadei de trecere de la iarnă spre primăvară, în sensul că vom avea și oscilații ale valorilor termice și precipitații sub toate formele. Acestea se vor extinde astăzi dinspre vest, vor cuprinde toată partea de nord a teritoriului, cu ploi în regiunile joase, regiunile din vestul și centrul teritoriului, care pot avea și caracter de aversă.

În zona montană însă, încă mai este de așteptat să ningă, mai ales în zona mai înaltă, unde vor fi și intensificări ale vântului astăzi în Carpații Occidentali și în partea de nord a Orientarilor. Mâine, mâine noapte, și în celelalte masive montane se pot acumula izolat și cantități mai importante de apă, de 15-20l/m², în special în Maramureș”.

„Pe de altă parte, în sud, regiunea cea mai afectată în ultima săptămână, precipitațiile de așteptat vor fi în general slabe ploi pe parcursul zilelor următoare și trecător lapoviță, poate și ninsoare pe parcursul nopților”, a mai precizat Georgescu.

„Sub influența stratului de zăpadă existent în Muntenia cel puțin, temperaturile încă se mențin mai modeste comparativ cu celelalte zone ale țării, unde procesul de încălzire se va simți deja de astăzi”, a mai afirmat meteorologul.

De asemenea, aceasta a declarat că „presiunea atmosferică este în creștere”, iar după ziua de miercuri vor fi „precipitații tot mai puține în toate regiunile țării”.

Georgescu a mai precizat că astăzi vor fi valori între 3 și 13 grade Celsius, cele mai coborâte fiind în Muntenia, iar cele mai ridicate în vestul țării.

„În zilele viitoare, regiunile vestice, centrale ale țării vor fi cele cu valorile cele mai ridicate de temperaturi în cursul zilelor, iar în a doua parte a săptămânii este posibil ca nopțile să fie mai senine și atunci temperaturile să fie încă destul de scăzute, sub 0°, în mare parte a țării”, a mai spus aceasta.

Editor : C.S.