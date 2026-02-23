Live TV

Video Vremea se schimbă radical după valul de ninsori și viscol: vor fi temperaturi de primăvară, dar și ploi. Anunțul meteorologilor

Data publicării:
om cu un copil prin parc si soare
Sursa foto: Inquam Photos / Cornel Putan

Florinela Georgescu, director de prognoză în cadrul ANM, a declarat luni, la Digi24, că săptămâna aceasta va fi una de tranziție între iarnă și primăvară, cu temperaturi fluctuante și precipitații variate. Aceasta a punctat că „este greu de spus dacă nu vom mai avea niciun episod cu ninsori mai importante”, amintind că și în anii trecuți au existat „scurte episoade cu aspect mai de iarnă” chiar și în martie sau aprilie.

 

„Este greu de spus dacă nu vom mai avea niciun episod cu ninsori mai importante, cel puțin pentru partea de sud a țării”, a declarat meteorologul. „Anii trecuți ne-am obișnuit cu scurte episoade cu aspect mai de iarnă, chiar și în luna martie și prima parte a lunii aprilie”, a mai spus Florinela Georgescu.

Aceasta a punctat că, totuși, „nu vom mai avea în curând un astfel de episod” de iarnă. 

Meteorologul a spus că „va fi o săptămână specifică perioadei de trecere de la iarnă spre primăvară, în sensul că vom avea și oscilații ale valorilor termice și precipitații sub toate formele. Acestea se vor extinde astăzi dinspre vest, vor cuprinde toată partea de nord a teritoriului, cu ploi în regiunile joase, regiunile din vestul și centrul teritoriului, care pot avea și caracter de aversă.

În zona montană însă, încă mai este de așteptat să ningă, mai ales în zona mai înaltă, unde vor fi și intensificări ale vântului astăzi în Carpații Occidentali și în partea de nord a Orientarilor. Mâine,  mâine noapte, și în celelalte masive montane se pot acumula izolat și cantități mai importante de apă, de 15-20l/m², în special în Maramureș”.

„Pe de altă parte, în sud, regiunea cea mai afectată în ultima săptămână, precipitațiile de așteptat vor fi în general slabe ploi pe parcursul zilelor următoare și trecător lapoviță, poate și ninsoare pe parcursul nopților”, a mai precizat Georgescu. 

„Sub influența stratului de zăpadă existent în Muntenia cel puțin, temperaturile încă se mențin mai modeste comparativ cu celelalte zone ale țării, unde procesul de încălzire se va simți deja de astăzi”, a mai afirmat meteorologul.

De asemenea, aceasta a declarat că „presiunea atmosferică este în creștere”, iar după ziua de miercuri vor fi „precipitații tot mai puține în toate regiunile țării”. 

Georgescu a mai precizat că astăzi vor fi valori între 3 și 13 grade Celsius, cele mai coborâte fiind în Muntenia, iar cele mai ridicate în vestul țării. 

„În zilele viitoare, regiunile vestice, centrale ale țării vor fi cele cu valorile cele mai ridicate de temperaturi în cursul zilelor, iar în a doua parte a săptămânii este posibil ca nopțile să fie mai senine și atunci temperaturile să fie încă destul de scăzute, sub 0°, în mare parte a țării”, a mai spus aceasta. 

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
James Carafano, expert în securitate națională și politică externă
1
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO...
Igor Secin, șeful Rosneft
2
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost demascată...
insula Diego Garcia din arhipelagul Chagos
3
„Operațiunea Moarte Sigură”: Cum vor patru aventurieri să recolonizeze insulele Chagos și...
steaguri ue si iran
4
Iranul a desemnat forţele navale şi aeriene ale statelor membre UE drept organizaţii...
vad in antarctica
5
Mai adânc decât oricând. Ce au descoperit cercetătorii după ce au forat la sute de metri...
Cum l-a numit Sorana Cîrstea pe Alexandru Țiriac, după despărțire
Digi Sport
Cum l-a numit Sorana Cîrstea pe Alexandru Țiriac, după despărțire
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
femeie frig primavara vreme rece
Final de februarie cu aer de primăvară: unde se vor înregistra temperaturi de până la 13 grade. Șefa ANM: „Să ne bucurăm”
ploaie in buucresti, oameni pe strada
Vremea se încălzește, dar vin ploile. Zonele în care meteorologii se mai așteaptă la ninsori
Finalul lunii ianuarie și mare parte din februarie vin cu temperaturi mai ridicate decât media acestei perioade
Meteorologii anunță ce se întâmplă cu vremea după acest episod de ninsori și viscol. „Împarte țara în două”
o femeie alearga simbolic intre iarna si primavara
Iarna nu se lasă dusă: viscol și ninsori până duminică, apoi temperaturi de până la 14 grade. Șefa ANM: „Ne așteptăm să vină primăvara”
BUCURESTI - METEO - COD ROSU - NINSOARE - URMARI - 18 FEB 2026
Weekend cu vreme severă în București: Revin ninsorile și gerul și se va așterne un nou strat de zăpadă
Recomandările redacţiei
putin rade
Zelenski spune că Vladimir Putin a declanşat al treilea război...
liderii coalitie
Coaliția tranșează bugetul pentru 2026. Ședință la Guvern pentru...
Ursula von der Leyen dă mâna cu Donald Trump la întâlnirea din Scoția
UE declară că nu va accepta nicio majorare a tarifelor americane după...
photo-collage.png (69)
Depresurizarea la un avion de pasageri: cât de periculoasă este și ce...
Ultimele știri
Coreea de Sud cere ambasadei ruse să îndepărteze un banner: mesajul afișat după patru ani de război în Ucraina
Ucraina, patru ani de război. Parlamentul României va fi iluminat marți în culorile drapelului ucrainean
Dana Marijuana este așteptată astăzi la Tribunalul Constanța. Artista hip-hop vrea să scape de arestul la domiciliu
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna în creștere în Taur le schimbă viețile. Trei zodii care își regăsesc fericirea absolută din 23 februarie...
Cancan
Prima prognoză meteo pentru vara lui 2026 în România. Câte zile de caniculă vor fi în București, în iunie...
Fanatik.ro
Șoc la ANAF: Sorin Oprescu scapă de executarea silită pentru două cuvinte lipsă. Scenariul prin care fostul...
editiadedimineata.ro
„Am revenit din iad”: Zeci de jurnaliști palestinieni bătuți, înfometați sau violați
Fanatik.ro
Iuliana Demetrescu, de la Real Madrid – Paris la FCSB – Metaloglobus. Cum s-a descurcat surpriza lui Vassaras...
Adevărul
Polițiștii londonezi păzeau casa lui Epstein în timpul unei vizite a lui Andrew. Noi e-mailuri îl îngroapă...
Playtech
Ascensiunea politică a Elenei Udrea! Fostul ministru, declaraţii neaşteptate despre Traian Băsescu
Digi FM
Kate Middleton și prințul William, apariție impecabilă la BAFTA 2026, în ciuda scandalului în care este...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Nemții au reacționat, după ce Julia Sauter a scris istorie pentru România la JO
Pro FM
Cum arată Isabel, prima soție a lui Julio Iglesias, la 76 de ani proaspăt împliniți: "Copiii noștri ne-au...
Film Now
Filmul considerat una dintre cele mai mari surprize ale anului, după doar două weekenduri de la lansare
Adevarul
„Este o zonă musulmană!” Momentul în care o polițistă apără un predicator creștin în plină stradă, la Londra...
Newsweek
Ministrul de finanțe dă cea mai proastă veste despre indexarea pensiilor. Pensionarii ar putea pierde 340 lei
Digi FM
Văduva lui Gabriel Cotabiță, plasată în arest la domiciliu. Alina Cotabiță, cercetată într-un dosar de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este scleroza laterală amiotrofică, boala care l-a ucis pe Eric Dane din "Anatomia lui Grey"
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Rolurile legendare ale lui Jodie Foster și Anthony Hopkins din "Tăcerea mieilor", la un pas să ajungă la alte...
UTV
Florin Ristei spune că nu o cunoaște pe Andreea Bostănică. Influencerița îi spune să își dea un „reset din...