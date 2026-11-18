Potrivit meteorologilor, miercuri, 18 noiembrie, vântul va avea intensificări mai ales în vestul și sud-estul țării, precum și în zonele montane. Joi, 19 noiembrie, vântul va sufla mai puternic local în vest, iar în noaptea de joi spre vineri și pe parcursul zilei de vineri, intensificările se vor extinde în toate regiunile.
Vitezele vântului vor fi, în general, de 45-65 km/h. La altitudini mari, rafalele vor atinge 80-100 km/h, iar în noaptea de joi spre vineri vor depăși 100-120 km/h.
În jumătatea de vest a țării și la munte va ploua moderat cantitativ. Ploile vor avea și caracter de aversă, iar pe arii restrânse din vest și sud-vest vor fi însoțite de descărcări electrice. Local, cantitățile de apă vor ajunge, în general, la 25-60 l/mp.
Cod galben și portocaliu de ploi
Pentru intervalul 18 noiembrie, ora 10:00 - 20:00, ANM a emis o avertizare cod galben de ploi însemnate cantitativ pentru Banat, sud-vestul Transilvaniei, precum și pentru unele zone din vestul Carpaților Meridionali și din Carpații Occidentali.
În aceste regiuni va continua să plouă, în special sub formă de aversă. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge, în general, la 20-30 l/mp.
Tot până miercuri, la ora 20:00, este în vigoare și un cod portocaliu de ploi torențiale pentru Munții Banatului și unele zone din vestul Carpaților Meridionali. Aici se vor mai acumula cantități de apă de 30-50 l/mp.
Cod galben de vânt la munte
Meteorologii au emis și o avertizare cod galben de intensificări ale vântului la munte, valabilă de miercuri, 18 noiembrie, ora 10:00, până joi, 19 noiembrie, ora 20:00.
În intervalul menționat, vântul va continua să prezinte intensificări, mai ales în zonele înalte, unde rafalele vor atinge 90-120 km/h.
Cum va fi vremea în București până vineri
În Capitală, în intervalul 18 noiembrie, ora 10:00 - 19 noiembrie, ora 08:00, cerul va avea înnorări temporare și va ploua trecător, mai ales în a doua parte a intervalului. Cantitățile de apă vor fi, în general, de 4-8 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în timpul nopții, când rafalele vor ajunge la 40-45 km/h. Temperatura maximă va fi de aproximativ 15 grade, iar minima se va situa între 8 și 9 grade.
Joi, 19 noiembrie, cerul va fi variabil în timpul zilei, apoi norii se vor înmulți treptat și va ploua trecător. Cantitățile de apă vor ajunge la 5-10 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, dar se va intensifica în a doua parte a nopții, când rafalele vor atinge 50-60 km/h. Temperatura maximă va fi de aproximativ 17 grade, iar minima va oscila între 8 și 10 grade.