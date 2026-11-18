Administrația Națională de Meteorologie a emis informări și avertizări cod galben și portocaliu de ploi și vânt puternic, valabile până vineri seară. În unele zone din țară, cantitățile de apă pot ajunge la 60 l/mp, iar la munte rafalele de vânt pot depăși 120 km/h. În București sunt anunțate ploi trecătoare și intensificări ale vântului, cu rafale de până la 60 km/h.

Potrivit meteorologilor, miercuri, 18 noiembrie, vântul va avea intensificări mai ales în vestul și sud-estul țării, precum și în zonele montane. Joi, 19 noiembrie, vântul va sufla mai puternic local în vest, iar în noaptea de joi spre vineri și pe parcursul zilei de vineri, intensificările se vor extinde în toate regiunile.

Vitezele vântului vor fi, în general, de 45-65 km/h. La altitudini mari, rafalele vor atinge 80-100 km/h, iar în noaptea de joi spre vineri vor depăși 100-120 km/h.

În jumătatea de vest a țării și la munte va ploua moderat cantitativ. Ploile vor avea și caracter de aversă, iar pe arii restrânse din vest și sud-vest vor fi însoțite de descărcări electrice. Local, cantitățile de apă vor ajunge, în general, la 25-60 l/mp.

Cod galben și portocaliu de ploi

Pentru intervalul 18 noiembrie, ora 10:00 - 20:00, ANM a emis o avertizare cod galben de ploi însemnate cantitativ pentru Banat, sud-vestul Transilvaniei, precum și pentru unele zone din vestul Carpaților Meridionali și din Carpații Occidentali.

În aceste regiuni va continua să plouă, în special sub formă de aversă. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge, în general, la 20-30 l/mp.

Sursa: ANM

Tot până miercuri, la ora 20:00, este în vigoare și un cod portocaliu de ploi torențiale pentru Munții Banatului și unele zone din vestul Carpaților Meridionali. Aici se vor mai acumula cantități de apă de 30-50 l/mp.

Cod galben de vânt la munte

Meteorologii au emis și o avertizare cod galben de intensificări ale vântului la munte, valabilă de miercuri, 18 noiembrie, ora 10:00, până joi, 19 noiembrie, ora 20:00.

Sursa: ANM

În intervalul menționat, vântul va continua să prezinte intensificări, mai ales în zonele înalte, unde rafalele vor atinge 90-120 km/h.

Cum va fi vremea în București până vineri

În Capitală, în intervalul 18 noiembrie, ora 10:00 - 19 noiembrie, ora 08:00, cerul va avea înnorări temporare și va ploua trecător, mai ales în a doua parte a intervalului. Cantitățile de apă vor fi, în general, de 4-8 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în timpul nopții, când rafalele vor ajunge la 40-45 km/h. Temperatura maximă va fi de aproximativ 15 grade, iar minima se va situa între 8 și 9 grade.

Joi, 19 noiembrie, cerul va fi variabil în timpul zilei, apoi norii se vor înmulți treptat și va ploua trecător. Cantitățile de apă vor ajunge la 5-10 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, dar se va intensifica în a doua parte a nopții, când rafalele vor atinge 50-60 km/h. Temperatura maximă va fi de aproximativ 17 grade, iar minima va oscila între 8 și 10 grade.

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Vineri, 20 noiembrie, vremea va fi vântoasă, cu rafale de 50-60 km/h. Cerul va fi variabil, iar temperatura maximă va ajunge la aproximativ 16 grade.

Pentru municipiul București este în vigoare o informare meteorologică privind intensificările vântului, valabilă din 18 noiembrie, ora 10:00, până pe 20 noiembrie, ora 22:00.