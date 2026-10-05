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Vremea se schimbă radical în România: de la 28 de grade, la răcire și ploi. Prognoza meteo pe următoarele două săptămâni

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femeie cu umbrela
Foto: Gulliver/Getty Images
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Din articol
Banat Crișana Transilvania Maramureș Moldova Dobrogea Muntenia Oltenia La munte

Vremea va fi mult mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă în primele zile ale intervalului 5-18 octombrie, cu temperaturi care vor ajunge până la 28 de grade în vestul țării. O răcire este însă așteptată spre finalul săptămânii, când maximele vor coborî în unele regiuni până la 18 grade. Ploile vor reveni în mai multe zone începând din 9-10 octombrie și vor fi posibile și în a doua jumătate a lunii, potrivit prognozei ANM pentru următoarele două săptămâni.

Estimarea pentru perioada 5-18 octombrie este realizată pe baza produselor numerice ale Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF). Sunt prognozate temperaturile maxime și minime, mediate pentru fiecare regiune a țării și adaptate local cu ajutorul modelelor statistice, precum și perioadele în care probabilitatea apariției precipitațiilor este cea mai ridicată.

Banat

În perioada 5-8 octombrie, temperaturile din timpul zilei se vor situa cu mult peste mediile multianuale specifice primei decade a lunii octombrie, cu maxime cuprinse, în general, între 25 și 28 de grade.

O răcire a vremii este probabilă în 9 și 10 octombrie, când maximele ar urma să coboare până în jurul valorii de 20 de grade. În a doua săptămână, media temperaturilor maxime va fi de 21-22 de grade.

Temperaturile minime se vor situa în jurul valorii de 6 grade în primele trei nopți, vor urca la 10-12 grade pe 9 octombrie, iar în a doua parte a intervalului vor fi în jurul a 8 grade.

Ploi locale sunt estimate în 9, 10 și 11 octombrie. Va ploua și în a doua săptămână, probabilitatea fiind mai ridicată în jurul datei de 14 octombrie.

Crișana

În perioada 5-8 octombrie, vremea va fi caldă, cu temperaturi maxime cuprinse, în general, între 25 și 28 de grade. O răcire este probabilă în 9 și 10 octombrie, când maximele ar urma să ajungă în jurul valorii de 20 de grade. Pentru a doua săptămână sunt estimate maxime medii de 20-21 de grade.

Media temperaturilor minime va fi de 6-8 grade în primele trei nopți, apoi va urca la 10-12 grade pe 9 octombrie. În a doua parte a intervalului, minimele se vor situa în jurul valorii de 8 grade.

Ploi locale sunt prognozate în perioada 9-11 octombrie. Precipitațiile vor fi posibile și în a doua săptămână, cu o probabilitate mai mare în jurul datei de 14 octombrie și după 17 octombrie.

Transilvania

Între 5 și 9 octombrie vor fi zile calde, dar nopțile și diminețile vor rămâne reci. Media temperaturilor maxime va fi de 21-25 de grade, în timp ce minimele se vor situa între 3 și 5 grade.

La sfârșitul primei săptămâni este posibilă o răcire, astfel că pe 11 octombrie media maximelor va ajunge la 18-19 grade. Pentru a doua săptămână sunt estimate temperaturi maxime în jurul valorii de 20 de grade. Minimele vor fi de aproximativ 6 grade.

Ploi locale sunt estimate pe 10 și 11 octombrie, iar perioade cu precipitații sunt posibile și în a doua săptămână.

Maramureș

Vremea va fi caldă între 5 și 8 octombrie, iar temperaturile maxime vor crește ușor de la o zi la alta, până la 25-26 de grade.

Deși predictibilitatea prognozei scade spre finalul primei săptămâni, între 9 și 11 octombrie este posibilă o răcire, iar media maximelor ar putea coborî până la 18-19 grade. În a doua săptămână sunt estimate maxime medii de 19-20 de grade.

Minimele vor fi de 4-6 grade în primele trei nopți, vor urca la 10-11 grade în 9 și 10 octombrie, iar ulterior se vor situa în jurul valorii de 7 grade.

Sunt prognozate ploi în zilele de 9, 10 și 11 octombrie, iar perioade cu precipitații vor apărea și în a doua săptămână.

Moldova

În perioada 5-9 octombrie vor fi zile calde, dar nopți și dimineți reci. Media temperaturilor maxime va fi de 22-24 de grade, iar cea a minimelor, de 6-8 grade.

La sfârșitul primei săptămâni este posibilă o ușoară răcire, astfel că pe 11 octombrie maximele medii vor ajunge la 19-20 de grade. În a doua săptămână sunt estimate maxime în jurul valorii de 20 de grade, posibil mai scăzute spre finalul intervalului. Minimele vor fi de 8-9 grade.

Vor exista perioade cu ploi după 10 octombrie, probabilitatea fiind mai ridicată în 10 și 11 octombrie, precum și după 15 octombrie.

Dobrogea

Media temperaturilor maxime se va menține în jurul valorii de 22 de grade până pe 8 octombrie și va crește la 24-25 de grade pe 9 octombrie. Ulterior, maximele vor reveni la aproximativ 22 de grade și vor fi ușor mai scăzute spre finalul intervalului.

Temperaturile minime vor crește semnificativ de la o noapte la alta, de la aproximativ 7 grade în prima noapte până la 14 grade pe 10 octombrie. Ulterior, sunt estimate minime în jurul valorii de 12 grade.

Probabilitatea de apariție a ploilor va crește, în special după mijlocul lunii octombrie.

Muntenia

Temperaturile maxime se vor menține în jurul valorii de 24 de grade până pe 8 octombrie și vor urca la 26 de grade pe 9 octombrie. Ulterior, sunt estimate maxime în jurul valorii de 22 de grade.

Primele nopți vor fi reci, cu minime medii de 5-6 grade. Temperaturile nocturne vor crește însă treptat și vor ajunge la 11-12 grade până pe 10 octombrie. În a doua săptămână sunt estimate minime de 8-10 grade.

Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată pe 10 și 11 octombrie și din nou spre mijlocul lunii.

Oltenia

Între 5 și 9 octombrie vor fi zile calde, cu maxime cuprinse, în general, între 25 și 26 de grade. O răcire este probabilă pe 10 octombrie, când temperaturile maxime ar urma să coboare până în jurul valorii de 21 de grade.

Pentru a doua săptămână sunt estimate maxime medii de aproximativ 22 de grade, fără variații semnificative. Minimele vor fi în jurul valorii de 6 grade în primele nopți, vor crește la 10-12 grade în 9 și 10 octombrie, iar ulterior vor fi de 8-9 grade.

Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată pe 10 și 11 octombrie și în perioada 14-16 octombrie.

La munte

Vremea va fi caldă și în zona montană. În perioada 5-9 octombrie, media temperaturilor maxime se va menține la 15-16 grade.

O răcire este estimată pentru 10 și 11 octombrie, când maximele vor coborî la 10-11 grade. În a doua săptămână, media temperaturilor maxime va fi de aproximativ 12 grade.

Pe parcursul celor două săptămâni, temperaturile minime vor oscila între 4 și 6 grade.

Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată pe 10 și 11 octombrie, însă perioade cu precipitații pot apărea și în intervalul 12-18 octombrie.

Editor : Ș.A.

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