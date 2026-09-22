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Vremea se schimbă radical în România: temperaturile scad în toată țara. Ce anunță meteorologii pentru octombrie

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Toamnă ploaie umbrelă
REUTERS/Susana Vera
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Temperaturile vor fi mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă în toată țara, în săptămâna 21-28 septembrie, potrivit prognozei pentru următoarele patru săptămâni. Ulterior, vremea se va încălzi, iar în prima jumătate a lunii octombrie sunt estimate temperaturi ușor peste cele specifice perioadei în majoritatea regiunilor.

Estimările meteorologice pentru intervalul 21 septembrie - 19 octombrie sunt realizate de Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF) și vizează abaterile temperaturii aerului și ale cantităților de precipitații față de media perioadei 2006-2025.

Meteorologii precizează că fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs.

21-28 septembrie: temperaturi sub normal în toată țara

În săptămâna 21-28 septembrie, valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice perioadei în toate regiunile țării.

În ceea ce privește precipitațiile, regimul pluviometric va fi excedentar în nord-estul țării și deficitar în vest și sud-vest. În restul teritoriului, cantitățile de precipitații se vor situa în jurul mediilor multianuale.

28 septembrie - 5 octombrie: vreme mai caldă în vest și sud-vest

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în vestul și sud-vestul țării. În restul teritoriului, valorile termice se vor situa în jurul normelor climatologice.

Cantitățile de precipitații vor avea o tendință spre deficit în cea mai mare parte a țării.

5-12 octombrie: temperaturi ușor peste normal

În intervalul 5-12 octombrie, temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval în cea mai mare parte a țării.

12-19 octombrie: mai cald în toate regiunile

În ultima săptămână analizată, mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice perioadei la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru intervalul 12-19 octombrie în toate regiunile.

Editor : Ș.A.

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