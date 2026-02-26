Live TV

Video Vremea se schimbă radical în următoarele zile: meteorologii anunță că temperaturile cresc în toată țara. Unde va fi cel mai cald

Data publicării:
om cu un copil prin parc si soare
Sursa foto: Inquam Photos / Cornel Putan

Florinela Georgescu, director de prognoză al ANM, a declarat joi dimineața la Digi24 că „veștile sunt bune pentru perioada care urmează” privind vremea în țară. Meteorologul a anunțat o încălzire semnificativă în zilele următoare, fără precipitații, cu maxime ce vor depăși 10 grade în mare parte din țară, dar cu nopți încă reci, în care temperaturile pot coborî până la -10 grade în unele zone.


„Veștile sunt bune pentru perioada care urmează. Vântul care a afectat în special zonele montane în ultimele zile reprezintă chiar semnalul schimbării masei de aer. Vom beneficia în perioadă următoare, care s-ar putea întinde cel puțin până la jumătatea săptămânii viitoare, pe de o parte de o vreme lipsită de precipitații, pe de altă parte de o creștere a temperaturii fără precipitații, cu un cer mai degajat, deci zile însorite în mare parte a teritoriului”, a declarat meteorologul.

Georgescu a adăugat că „temperaturile vor fi în creștere, pe care o vom resimți însă în următoarele 3-4 zile doar la temperaturile din cursul zilelor. Va fi o creștere destul de spectaculoasă pentru partea de sud și de est a țării, acolo unde a fost cel mai rece în ultima perioadă”.

Meteorologul a mai precizat că joi maximele o să pornească de la 1-2 grade în nordul Moldovei, până  spre 9 grade în partea de sud-vest a teritoriului.

„În zilele următoare temperaturile vor crește cu câte 3-4 grade în fiecare zi în partea de est și de sud. O creștere mai timidă în regiunile vestice, dar per ansamblu urmează ca de duminică încolo maximele termice să depășească 10 grade în cea mai mare parte a țării, să ajungă chiar spre 13-14 grade, cel puțin până spre jumătatea săptămânii”, a declarat ea.

Aceasta a mai menționat că după jumătatea săptămânii următoare este posibil să avem „un scurt episod cu ploaie, după care iar se anunță vreme bună cu temperaturi în creștere”.

Georgescu a mai explicat și că, totuși, în următoarele trei-patru nopți vor fi „temperaturi mai scăzute, posibil noaptea viitoare să fie chiar mai rece decât cea care a trecut, pentru că un cer degajat încă favorizează scăderea temperaturilor sub 0 grade în toată țara. Noaptea care urmează până spre -10 - -11 grade în zonele depresionare”.

„Creșterea temperaturilor în cursul nopților va fi mai timidă, dar zilele vor fi tot mai frumoase și cu temperaturi în creștere”, a declarat meteorologul. 

