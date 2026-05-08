Video Vremea se schimbă radical în weekend. ANM anunță ploi torențiale, grindină și vânt puternic în mai multe regiuni din țară

o persoana merge pe strada in ploaie puternica
Foto: Getty Images
Ploile se extind sâmbătă în toată țara Cum va fi vremea săptămâna viitoare

După câteva zile cu temperaturi peste media perioadei, vremea se răcește accentuat în acest weekend. Meteorologii anunță instabilitate atmosferică în cea mai mare parte a țării, cu averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, izolat, grindină. Cantitățile de apă pot depăși local 15-20 l/mp, în special în partea de sud și la munte.

Meteorologul ANM Meda Andrei a declarat, vineri, la Digi24, că fenomenele severe vor apărea pe suprafețe restrânse, însă vremea va deveni instabilă în aproape toate regiunile.

„Grindină și intensificări ale vântului vor fi pe suprafețe foarte mici, acestea fiind asociate cu aversele, însă, într-adevăr, vor fi câteva zile cu vreme instabilă”, a explicat meteorologul.

Potrivit ANM, ploile își fac apariția încă de vineri în nordul, centrul și estul țării, iar pe timpul nopții se vor extinde în sud-vest și sud.

Ploile se extind sâmbătă în toată țara

Meteorologii avertizează că sâmbătă va fi cea mai instabilă zi din acest episod de vreme severă. Aversele vor fi prezente în toate regiunile, iar în unele zone vor acumula cantități importante de apă.

„Pe parcursul zilei de sâmbătă, aversele vor fi prezente în toate regiunile, dar mai importante cantitativ în sud-vest, în centru și în nord-est”, a spus Meda Andrei.

În Oltenia, Muntenia și în Carpații Meridionali sunt așteptate local cantități de apă de peste 15-20 l/mp.

Duminică, fenomenele se vor mai reduce în intensitate, însă ploile vor continua să apară local, mai ales în jumătatea de est a țării.

Cum va fi vremea săptămâna viitoare

Potrivit ANM, săptămâna viitoare temperaturile vor scădea și se vor apropia de valorile normale pentru această perioadă a anului sau chiar ușor sub acestea.

„Săptămâna viitoare vor fi temperaturi ceva mai mici decât cele din această săptămână, adică normale sau puțin sub cele specifice perioadei”, a declarat meteorologul ANM.

Ploile vor continua luni și marți, în special în vestul, nord-vestul și centrul țării. Meteorologii estimează o ameliorare temporară a vremii în jurul datelor de 13-14 mai, însă instabilitatea atmosferică ar putea reveni ulterior dinspre vest.

