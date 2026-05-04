Live TV

Video Vremea se schimbă radical la început de mai: temperaturi de până la 30°C. Cât ține valul de căldură și când se întorc ploile

Data publicării:
vreme, caldura, temperaturi ridicate
Foto. Profimedia
Din articol
Încălzire rapidă, cu temperaturi peste normalul perioadei Temperaturi de până la 30°C Ploile revin spre finalul săptămânii

România trece brusc de la temperaturi sub normalul perioadei la valori de vară la începutul lunii mai, cu maxime care pot ajunge chiar la 30°C. Directorul ANM, Florinela Georgescu, a explicat în direct la Digi24 cum va evolua vremea în această săptămână, dar și când revin ploile.

Încălzire rapidă, cu temperaturi peste normalul perioadei

Florinela Georgescu, directorul Administrația Națională de Meteorologie, a declarat că începutul de săptămână aduce o creștere semnificativă a temperaturilor.

„Începe foarte bine săptămâna din punct de vedere termic. Trecem foarte repede de la temperaturi cu mult sub normalul perioadei la temperaturi peste normalul acestei perioade. În unele zone ale țării și aici mă refer la regiunile nord-vestice și nordice, chiar valori cu 8-10° mai sus decât ar fi firesc în această perioadă.”

Astfel, maximele de luni se vor situa între 20 și 25 de grade, însă în Maramureș și nordul Moldovei pot ajunge la 26-27 de grade. La polul opus, pe litoral, vremea rămâne mai răcoroasă, cu temperaturi de 16-18 grade și cer mai mult noros.

Temperaturi de până la 30°C

Procesul de încălzire continuă în zilele următoare, cele mai ridicate valori fiind așteptate în vestul și nord-vestul țării.

„Și procesul de încălzire continuă, posibil mâine, tot pe partea de vest, nord-vest, să se înregistreze valorile cele mai ridicate, spre 28, chiar 29° Crișana, Maramureș, poate partea de nord-vest a Transilvaniei. În restul teritoriului 22-26° cu 23-24° la București și probabil cea mai caldă zi a acestei săptămâni să fie miercuri, când vor predomina temperaturile mai ridicate, de 24° urcând din nou spre 29, poate 30° în nord-vestul țării.”

Potrivit directorului ANM, aerul cald care determină această încălzire provine dinspre Europa Centrală, ceea ce explică diferențele de temperatură între regiuni.

„Este adevărat, însă de data aceasta masa de aer cald vine dinspre Europa Centrală și de aceea primul impact va fi asupra zonelor din vest, nord-vest, dar nici pentru restul teritoriului nu este rău.”

În sud și est, temperaturile vor fi ușor peste normalul perioadei, fără extremele din vest.

Ploile revin spre finalul săptămânii

Deși începutul de săptămână aduce vreme stabilă, lucrurile se schimbă treptat.

„Dacă până atunci ploi foarte slabe mai degrabă în zonele montane, de miercuri noapte aria acestora se va extinde tot dinspre vestul țării. (...) Urmează ca spre sfârșitul săptămânii să plouă în mare parte a țării.”

Meteorologii nu se așteaptă însă la cantități importante de apă, ci mai degrabă la averse de scurtă durată, care nu vor influența semnificativ temperaturile, dar vor aduce variații de la o zi la alta.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Moșii de vară 2026. Foto Getty Images
1
Moșii de vară 2026: Când sunt pomeniți cei adormiți și ce alimente se împart în Sâmbăta...
Planet Earth with world ocean, continents and clouds in outer space. View of the Earth, stars and galaxy. This image elements furnished by NASA.
2
Un continent se va rupe în două mai devreme decât credeau oamenii de știință. Se va forma...
Petrolier
3
O țară care se află, tehnic, în război cu Rusia încă din cel de-al Doilea Război Mondial...
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
4
Ce cred românii despre demiterea lui Bolojan și cum s-a schimbat intenția de vot la...
marian neacsu, ilie bolojan si sorin grindeanu pe holul parlamentului
5
Valeriu Stoica: „Tunurile PSD sunt puse pe Ilie Bolojan numai la suprafață”. Care e de...
O melodie românească a răsunat în vestiar și apoi în tot stadionul lui Inter: 10 milioane de vizualizări în nici 12 ore
Digi Sport
O melodie românească a răsunat în vestiar și apoi în tot stadionul lui Inter: 10 milioane de vizualizări în nici 12 ore
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
vreme, primavara
Vremea se schimbă radical. Anunțul ANM
femeie cu o umbrela
ANM anunță frig, ploi și vânt puternic în toată țara. De când se încălzește vremea
oameni in parc
Cum va fi vremea până pe 1 iunie. Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni
vreme, meteo, ploaie
ANM: Vânt, ploi și ninsori în minivacanța de 1 Mai. Când este anunțată o încălzire spectaculoasă a vremii, peste normalul perioadei
tanara cu haina galbena de ploaie intr-un camp cu fori galbene și cer noros
ANM a actualizat prognoza pentru minivacanța de 1 Mai. Cum va fi vremea pe litoral și la munte
Recomandările redacţiei
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_01_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
A început numărătoarea inversă până la moțiunea de cenzură. Cum arată...
US unveils force behind Iranian ports blockade
Donald Trump anunță „Proiectul Libertate”. SUA „ghidează”, de astăzi...
cristian chivu se bucura dupa meci
Cristi Chivu, după ce Inter Milano a câştigat campionatul Italiei...
Volodimir Zelenski și Mohammed bin Salman în Arabia Saudită
Războiul din Iran îi oferă avantaje neașteptate Ucrainei în lupta...
Ultimele știri
Alocația pentru copii ar putea fi împărțită în două. Suma totată va fi mai mare, dar este condiționată de prezența la școală
Momentul în care un avion United Airlines lovește un camion înainte să aterizeze pe un aeroport de lângă New York
Avertismentul unor lideri republicani după anunțul privind retragerea trupelor SUA din Germania: Transmite un semnal greșit lui Putin
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
I-a fost rușine să meargă la medic, iar diagnosticul i-a întors viața pe dos: "Dacă eram mai curajoasă, poate...
Cancan
Câte mii de euro a primit eliminata Patrice Cărăușan, pentru cele 17 săptămâni petrecute la Survivor 2026
Fanatik.ro
România, la un pas de un nou ”Roșia Montană”? Bătălie pentru aurul de 40 de miliarde de la Rovina: pentru a...
editiadedimineata.ro
Libertatea presei, la cel mai scăzut nivel din ultimii 25 de ani
Fanatik.ro
CFR Cluj, aproape de faliment! Dezvăluiri incredibile ale lui Giovanni Becali: “Aşa mi-a spus Neluţu Varga...
Adevărul
Panică la Moscova: o dronă ucraineană de atac a căzut la mică distanță de Kremlin
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Ryan Gosling și Eva Mendes, apariție rară în public, la Disneyland. Au sărbătorit ziua de naștere a fiicei lor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Să vorbească ei!” Cristi Chivu a plecat din conferința de presă, după ce a luat titlul cu Inter!
Pro FM
Ce face astăzi Conrad Murray, medicul lui Michael Jackson, condamnat pentru moartea artistului. Cum s-a...
Film Now
Penelope Cruz a împlinit 52 de ani. 6 lucruri mai puțin cunoscute despre actrița din „Vicky Cristina...
Adevarul
Rușii se apropie de un oraș din centura fortificată a Ucrainei
Newsweek
Scenariu de coșmar: 2.000.000 noi pensionari vor apărea. Pensiile scad cu 50%. Ce măsuri extreme trebuie luate
Digi FM
La 21 de ani are deja trei copii, dar în loc de aprecieri primește critici: “Oamenii ne privesc de sus”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul de alcool și legătura directă cu îmbătrânirea. Cum îți afectează ADN-ul fiecare pahar băut
Digi Animal World
Reacția unei cățelușe care descoperă pentru prima dată ploaia. A topit inimile tuturor
Film Now
„Top Gun 3” este oficial în pregătire. Tom Cruise revine în rolul pilotului „Maverick”: „Viitorul pare...
UTV
Câte operații estetice a avut Michael Jackson. Ce spunea artistul și ce a arătat autopsia după moarte