România trece brusc de la temperaturi sub normalul perioadei la valori de vară la începutul lunii mai, cu maxime care pot ajunge chiar la 30°C. Directorul ANM, Florinela Georgescu, a explicat în direct la Digi24 cum va evolua vremea în această săptămână, dar și când revin ploile.

Încălzire rapidă, cu temperaturi peste normalul perioadei

Florinela Georgescu, directorul Administrația Națională de Meteorologie, a declarat că începutul de săptămână aduce o creștere semnificativă a temperaturilor.

„Începe foarte bine săptămâna din punct de vedere termic. Trecem foarte repede de la temperaturi cu mult sub normalul perioadei la temperaturi peste normalul acestei perioade. În unele zone ale țării și aici mă refer la regiunile nord-vestice și nordice, chiar valori cu 8-10° mai sus decât ar fi firesc în această perioadă.”

Astfel, maximele de luni se vor situa între 20 și 25 de grade, însă în Maramureș și nordul Moldovei pot ajunge la 26-27 de grade. La polul opus, pe litoral, vremea rămâne mai răcoroasă, cu temperaturi de 16-18 grade și cer mai mult noros.

Temperaturi de până la 30°C

Procesul de încălzire continuă în zilele următoare, cele mai ridicate valori fiind așteptate în vestul și nord-vestul țării.

„Și procesul de încălzire continuă, posibil mâine, tot pe partea de vest, nord-vest, să se înregistreze valorile cele mai ridicate, spre 28, chiar 29° Crișana, Maramureș, poate partea de nord-vest a Transilvaniei. În restul teritoriului 22-26° cu 23-24° la București și probabil cea mai caldă zi a acestei săptămâni să fie miercuri, când vor predomina temperaturile mai ridicate, de 24° urcând din nou spre 29, poate 30° în nord-vestul țării.”

Potrivit directorului ANM, aerul cald care determină această încălzire provine dinspre Europa Centrală, ceea ce explică diferențele de temperatură între regiuni.

„Este adevărat, însă de data aceasta masa de aer cald vine dinspre Europa Centrală și de aceea primul impact va fi asupra zonelor din vest, nord-vest, dar nici pentru restul teritoriului nu este rău.”

În sud și est, temperaturile vor fi ușor peste normalul perioadei, fără extremele din vest.

Ploile revin spre finalul săptămânii

Deși începutul de săptămână aduce vreme stabilă, lucrurile se schimbă treptat.

„Dacă până atunci ploi foarte slabe mai degrabă în zonele montane, de miercuri noapte aria acestora se va extinde tot dinspre vestul țării. (...) Urmează ca spre sfârșitul săptămânii să plouă în mare parte a țării.”

Meteorologii nu se așteaptă însă la cantități importante de apă, ci mai degrabă la averse de scurtă durată, care nu vor influența semnificativ temperaturile, dar vor aduce variații de la o zi la alta.

