Vremea se schimbă radical: se răcește în toată ţara. ANM anunță ploi, ninsori și vânt puternic. Cum va fi în București

Meteorologii anunță că, începând de miercuri, temperaturile vor scădea în toată țara, iar joi și vineri vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă, cu valori cu 8–12 grade sub mediile normale. Vor fi perioade cu ploi, iar la munte vor apărea precipitații mixte și ninsori la altitudini mai mari, în timp ce vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării.

Meteorologii au emis o informare de vreme rece, valabilă începând de miercuri dimineața până sâmbătă la ora 10:00.

Astfel, începând de miercuri „valorile termice vor fi în scădere în toată țara, iar joi și vineri vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă (abateri de 8...12 grade față de mediile multianuale). Pe parcursul nopților local în jumătatea de nord a țării și izolat în rest se va produce brumă”.

ANM precizează că în intervalul menționat, „vor fi perioade în care va ploua mai ales în sudul și estul țării și prin acumulare vor fi cantități de apă de 10...15 l/mp și izolat de peste 20 l/mp.

„La munte, dar trecător și în dealurile subcarpatice ale Moldovei și în estul și sud-estul Transilvaniei vor fi precipitații mixte (ploaie, lapoviță, măzăriche și ninsoare), iar la altitudini în general de peste 1400 m, treptat vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă (5...8 cm)”, menționează meteorologii.

De asemenea, temporar vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 40...45 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor fi de peste 60...70 km/h.

Vremea de 1 Mai în Capitală

În București, miercuri, vremea va deveni rece pentru această dată. Cerul va fi mai mult noros și temporar va ploua. Vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă, în scădere față de ziua anterioară, va fi de 13...14 grade, iar cea minimă de 5...7 grade.

Joi, vremea va continua să se răcească, astfel că va fi deosebit de rece pentru această dată. Cerul va avea înnorări și temporar va ploua, cu o probabilitate mai mare pe parcursul zilei și seara. Vântul va sufla moderat, cu ușoare intensificări ziua (rafale de 35...45 km/h). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 8 grade, iar cea minimă va fi de 3...4 grade, mai scăzută în zona preorășenească spre 1 grad.

Vineri, pe 1 Mai, vremea se va menține deosebit de rece pentru această dată. Temperatura maximă va fi de 12...14 grade, iar cea minimă de 3...4 grade, mai scăzută spre 1 grad în zona preorășenească. Cerul va avea înnorări temporare și va ploua, cu o probabilitate mai mare după-amiaza. Vântul va sufla în general moderat.

ANM mai menționează că în intervalul 29 aprilie, ora 09 - 02 mai, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare o informare meteorologică pentru vreme deosebit de rece, ploi moderate cantitativ, intensificări ale vântului.

Editor : C.S.