Vremea se va răci și mai mult în următoarele zile. Meteorologii anunță când vom avea din nou temperaturi de vară

România trece printr-un nou episod de vreme severă, cu furtuni, grindină și vijelii în jumătate de țară, inclusiv în Capitală. A fost emis și un cod portocaliu valabil în cinci județe. Directoarea ANM, Elena Mateescu, a spus la Digi24 că urmează câteva zile cu temperaturi în răcire, până la jumătatea săptămânii viitoare.

„Fenomenele vor fi de interes, în special în aria avertizată de cod galben și portocaliu până mâine dimineață, la ora 10:00 când vor expira aceste mesaje generale. În aria avertizată de cod portocaliu vorbim de averse torențiale și cantități de apă însemnate, la nivelul valorilor de 40-60l/mp, izolat 70l/mp, comparativ cu media unei luni mai, de 60-65l/mp.

În aria avertizată de cod galben, inclusiv în Capitală, sudul Crișanei, Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei, sud-estul Transilvaniei, cantități de apă de asemenea însemnate, 25-40l/mp, dar și intensificări ale vântului 50-70km/h, vijelii și izolat scăderi de grindină”, a spus Mateescu.

„Până mâine seară, la ora 21:00, informarea meteorologică menționează, pe lângă fenomenele de instabilitate, și răcirea accentuată a vremii, care mai ales de mâine, se va observa în special în partea de sud și sud-vest a țării, acolo unde maximele nu vor mai depăși 19-20 de grade. Dacă astăzi am avut în sud-est valori de până la 28 de grade, inclusiv în Capitală, mâine în București, de pildă, cel mult 15-17 grade, pentru că și în Capitală noaptea care va urma și următoarele zile vor fi caracterizate de o vreme instabilă și răcirea vremii”, a precizat ea.

„Această răcire va fi de interes și pe parcursul săptămânii viitoare, cel puțin până la mijlocul acesteia, când e cardul maximelor se va situa, în general, între 14 până la 19-20 de grade. Abia din a doua jumătate a săptămânii viitoare este posibil să consemnăm în continuare o vreme în încălzire, cu maxime ce vor atinge din nou pragul unei zile de vară, de 25-26 de grade”, a mai spus Mateescu.

