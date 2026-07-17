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Vremea va fi mai rece decât normal săptămâna viitoare. Prognoza pe patru săptămâni indică apoi o încălzire peste nivelul obișnuit

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canicula val caldura termometru
Foto: Getty Images
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Vremea va fi mai rece decât normalul climatologic, în săptămâna 20-27 iulie, după care temperaturile vor creşte peste valorile specifice perioadei în mare parte din ţară, dar mai ales în regiunile vestice. Precipitaţiile vor fi în general deficitare sau apropiate de normal până la jumătatea lunii august, potrivit estimărilor meteorologice pe patru săptămâni publicate vineri de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

În săptămâna 20-27 iulie, valorile termice vor fi sub cele specifice perioadei pe întreg teritoriul României, fenomenul fiind mai accentuat în regiunile din sud-est. În ceea ce priveşte precipitaţiile, regimul pluviometric va fi excedentar în sud-estul ţării şi deficitar în regiunile vestice, iar în rest se va situa în jurul valorilor normale.

Pentru intervalul 27 iulie - 3 august, meteorologii estimează o încălzire a vremii. Temperaturile medii vor depăşi normele climatologice în majoritatea regiunilor, cu valori mai ridicate în vestul ţării. Excepţie va face sud-estul, unde temperaturile vor fi apropiate de cele normale. În aceeaşi perioadă, cantităţile de precipitaţii vor fi deficitare în cea mai mare parte a ţării.

În săptămâna 3-10 august, temperaturile medii vor rămâne uşor peste cele normale în jumătatea vestică a ţării, mai ales în vest şi sud-vest, în timp ce în restul regiunilor vor fi apropiate de media perioadei. Regimul pluviometric este estimat la valori apropiate de normal la nivel naţional.

Şi în intervalul 10-17 august, mediile termice vor continua să fie peste cele specifice perioadei în jumătatea vestică a ţării, în special în regiunile vestice, iar în rest vor fi apropiate de normal. Cantităţile de precipitaţii sunt estimate să se situeze în jurul valorilor climatologice în toate regiunile.

Editor : B.E.

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