Meteorologii anunță pentru astăzi temperaturi de vară. Se vor înregistra până la 26 de grade Celsius. Pe de altă parte, toată țara este sub alerte de intensificări puternice ale vântului, a spus la Digi24 Iris Răducanu, meteorolog ANM.

„În toate regiunile vor fi rafale de 50-70 km/h, iar la munte de 70-90 km/h. De la ora 12:00, zona Moldovei se va afla sub incidența unui cod portocaliu până la ora 18:00, acolo ne așteptăm la rafale ale vântului de 70-90 km/h, iar de la ora 18:00 și până la ora 20:00, estul Munteniei și nordul Dobrogei se vor afla sub incidența unui cod portocaliu, pentru că spre seară și aici vitezele rafală vor ajunge până la 90 km/h”, a spus Răducanu.

„De asemenea, Carpații Orientali, Meridionali și Munții Apuseni, la altitudini mai mari de 1.600 de metri, se vor afla sub incidența unui cord portocaliu începând cu ora 12:00, astăzi, și până la ora 21:00, pentru că acolo vitezele la rafală vor ajunge până la 120 km/h.

În această noapte, vântul va slăbi în intensitate în zonele joase, însă se va menține intens în Carpații Meridionali, acolo unde va rămâne valabil un cod galben de la ora 21:00 și până la ora 2:0,0 iar la altitudini mai mari de 1.600 de metri, tot în Carpații Ridionali, în același interval, va rămâne în vigoare un cod portocaliu, pentru că vântul va continua să sufle cu rafale de până la 120km/h”, a adăugat ea.

Meteorologul mai spune că „mâine, vântul va slăbi în intensitate, vor mai rămâne ușoare intensificări în estul și sud-estul teritoriului, dar cu viteze mult mai mici de 45-50km/h”.

„În ceea ce privește temperaturile, astăzi vom avea temperaturi mai ridicate decât ar fi normal să înregistrăm la această dată, temperaturi care vor ajunge în sudul teritoriului până la 26 de grade, însă din cauza intensificărilor vântului, acestea se vor resimți ceva mai scăzute, iar mâine ne așteptăm la o răcire a vremii.

Vom ajunge să înregistrăm temperaturi normale pentru această perioadă, cuprinse la nivelul întregii țări, între 14 grade prin depresiunile din estul Transilvaniei și până la 19 grade prin sudul, sud-vestul teritoriului”, a spus Răducanu.

În ceea ce privește precipitațiile, „acestea își vor face apariția doar cu totul izolat și vor fi foarte slabe cantitativ pe parcursul zilei de astăzi, în estul teritoriului, iar mâine vom vorbi de o vreme frumoasă, cu cer mai mult senin și fără precipitații”, a spus meteorologul.

Editor : M.B.