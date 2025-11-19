Live TV

Meteorologii anunță cod portocaliu de ninsori și vânt puternic în ziua de Crăciun. Care sunt zonele afectate de cod portocaliu
A nins la munte, dar și în alte regiuni ale țării, unde s-a depus un strat consistent de zăpadă - de patru centimetri în Moldova și de până la nouă centimetri în estul Transilvaniei, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Utilajele au fost scoase miercuri dimineață pe Transalpina, după valul de ninsori. Însă, dacă astăzi vor persista temperaturile scăzute și ploile în majoritatea regiunilor, de joi, vremea se încălzește, cu maxime de până la 15 grade Celsius.

Ninsorile au fost consistente mai ales în zona montană înaltă. 

„Creșterea cea mai importantă a stratului, la o primă estimare, o avem pentru zona Carpaților Meridionali - evident, zona cea mai înaltă a acestora, dar mai important decât creșterea grosimii stratului pe creste cred că este faptul că a nins pentru prima oară în acest sezon în zone joase din Moldova și Transilvania, cu un strat depus de circa 4-5 centimetri în Moldova, spre 9 centimetri în partea de est a Transilvaniei, la Miercurea Ciuc. La ora 8:00 se măsurau la Vârful Omu 83 de centimetri. Deci, un strat foarte consistent pentru luna noiembrie, dar care va mai scădea, probabil, în zilele viitoare, pentru că vom avea schimbări, variații în regimul temperaturilor”, a declarat Florinela Georgescu, director de prognoză ANM, în direct la Digi24.

Valul de frig și ninsori se estompează începând de joi, spun meteorologii.

După ziua de astăzi (n.r. miercuri), care va fi mai rece în toate regiunile țării, de mâine (n.r. joi) temperaturile vor crește. Va fi o creștere pronunțată, astfel încât ne vom întoarce la temperaturi, mâine, de peste 10-15 grade Celsius în multe zone ale țării, după ce astăzi așteptăm maxime doar între 4 și 11 grade, iar vineri posibil să înregistrăm și valori de 20 de grade în Dobrogea. Însă sigur va exista o creștere a temperaturilor peste tot în țară. Până atunci, în aceste condiții de creștere a temperaturilor, nu mai așteptăm să mai ningă decât în zonele montane cele mai înalte. În schimb, vor mai fi episoade cu ploaie astăzi, în special în partea de sud a țării, pe arii mai restrânse în est, în Moldova, dar și în vest, în Banat”, a explicat Florinela Georgescu.

