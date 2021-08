Acum mai puțin de un an, înainte de alegerile parlamentare, puneam împreună bazele unui mod de lucru nou în politica din România: USR PLUS a venit și și-a asumat niște angajamente în fața oamenilor. Am promis atunci că nu vom uita de ele după alegeri, așa cum se întâmplă de cele mai multe ori cu programele electorale. Am promis atunci că acest contract cu alegătorii va fi firul roșu al participării noastre la guvernare.

Vreau să fie clare câteva lucruri.

Sunt mulțumit de progresul guvernării? Clar NU. Am tot spus asta public.

Am uitat de angajamentele noastre? Clar NU.

Poate nu am comunicat atât cât ne-am fi dorit pe ele, pentru că suntem prinși cu frecușurile inutile și interminabile ale unei guvernări de coaliție mai complicată decât ar trebui și decât ar putea să fie. Sunt câteva teme vizibile unde lucrurile nu merg. Așa cum sunt multe teme mai puțin vizibile unde am mișcat lucrurile împreună cu colegii mei din Guvern. Și asta e cel mai important: guvernarea e un imens șantier unde la 8 luni putem spune că am organizat lucrările, am plantat semințele.

Să fiu clar: Niciodată un partid nu a fost atât de atent la Programul de Guvernare DUPĂ alegeri. Nu făceau altceva decât să le pună pe raft. Demnitarii noștri trebuie să stea cu ochii pe angajamente și pe Programul de Guvernare. Și dacă nu stau, atunci nu vor mai fi demnitari. Asta este treaba mea ca vice-premier: să mă asigur că urmăm ce am promis. În limita a 15% cât am avut la aceste alegeri și cu ochii pe consolidarea noastră în viitor ca partid principal de guvernare.

Nu, nu sunt mulțumit pentru că există prea multe blocaje. Da, sunt mulțumit pentru că, punând cap la cap în acest raport informații din toate domeniile vedem cât de multe am început, câte am programat ca politică publică, câte am bugetat, câte proiecte de legi și HG-uri sunt în pregătire.

Câteva cuvinte despre acest raport, pe care l-am scris împreună cu colegii din guvern.

În primul rând am ținut să punctăm și modul în care angajamentele noastre au intrat în programul de guvernare aprobat de Parlament. Pentru prima dată în spațiul public cred că putem de acum să oferim explicații privind acele negocieri - pentru că, pe lângă alocarea de portofolii, am ținut atunci să punctăm clar în program ce ne angajăm să facem, noi ca guvern, nu doar noi ca USR PLUS. Astăzi avem în față o oglindă care ne ajută în caz de blocaj: desființarea SIIJ e în programul de guvernare și nu e negociabilă; înființarea unei Agenții (prin reorganizarea unor direcții) care să rezolve problema harababurii investițiilor din sănătate și care să răspundă pentru ce nu merge (dacă nu merge) este în programul de guvernare și nu e negociabilă. Și aș putea continua. Veți vedea în tabel o coloană dedicată modului în care am negociat ca angajamentele noastre să fie în Program. Sunt unele teme care nu au fost acceptate de la bun început în Program - primari în două tururi de pildă. A fost o decizie grea atunci, dacă să blocăm crearea guvernului sau nu. Am decis că am reușit includerea multor altor teme și am deblocat situația. Am căutat formule de a rediscuta decizia, de pildă în comisie parlamentară dedicată (codul electoral). Nu renunțăm la acele angajamente. Mergem pe cale parlamentară și rămân prioritățile noastre pentru 2024, dacă altfel nu se poate. Pentru că noi nu am scris un Program de guvernare glossy de care uităm, noi am luat angajamente concrete, care pot fi urmărite. Ceea ce facem acum.

Am organizat un sistem de note pentru progres:

0 - Neacceptat de coaliție în Programul de Guvernare

1 - Acceptată în PG dar blocată în aplicare

2 - Pe șine - măsura are calendar de aplicare, e bugetată sau există proiect de lege / HG asumat de Guvern

3 - Progres semnificativ în aplicare / Instituțiile conduse de USR PLUS au aplicat în practică ideea/principiul.

Din categoria 1 aș putea cita: desființarea secției speciale - ministrul nostru a pregătit legea, guvernul din care facem parte a adoptat-o ca proiect, apoi un partener a blocat-o în Parlament. Sau legile electorale - aici ne-am înțeles să avem un dialog într-o comisie parlamentară, ulterior partenerii de coaliție s-au răzgândit din nou. Nu o pot spune altfel decât direct: asta s-a întâmplat, vedeți detalii în tabel la angajamentul nr. 4. Mai sunt unele probleme unde se întârzie și unde se poate rezolva ușor, pare a fi mai degrabă inerție și un mod de a guverna unde timpul are o valoare relativă: deblocarea proiectului legislativ al exploatării gazelor din Marea Neagră, sistemul de garanție pentru ambalaje care este avansat dar tot întârzie să vină în guvern sau crearea unui fond pentru democrația din Republica Moldova. Teme punctuale unde nu avem diferente cu partenerii noștri dar unde există blocaje, pe care ne vom apleca perioada următoare.

Am pus răul înainte, la propriu, în acest raport. Haideți să vorbim și despre bine. Imensa majoritate a angajamentelor noastre sunt în categoria 2. Adică în etapa organizare de șantier. La un sfert dintr-un mandat de guvernare, am organizat, programat, deja bugetat cea mai mare parte dintre ele.

Câteva exemple, deși vă îndemn să treceți prin tot tabelul, pentru că detaliile sunt importante. Și pentru fiecare detaliu de organizare a șantierului cineva dintre colegii noștri miniștri, secretari de stat, consilieri, parlamentari s-a bătut și a muncit.

• Fără pensii speciale - un subiect dureros. Am desființat pensiile speciale ale parlamentarilor și le-am prorograt pe cele ale primarilor. Avem un blocaj în coaliție pe detaliile reformei pensiilor speciale. Însă avem reforma pensiilor (și a celor speciale) reformă cheie în PNRR. Pensie egală la contribuție egală trebuie să devină o practică.

• Să nu mori cu dreptatea în mână - reforma justiției (angajamentul 3). Întărirea DNA şi DIICOT – legile sunt în circuit de avizare; Ministerul Justiției, condus de Stelian Ion, a revizuit Codul Penal, aflat în dezbatere publică și Codul de Procedură Penală care va intra în dezbatere publică. Ministerul Justiției e în curs de finalizare a caietului de sarcini pentru sistemul electronic de gestionare a cazurilor, care va fi finanțat din fondurile de coeziune și din PNRR

• Cetățenie digitală (angajamentul 8). Prin PNRR este prevăzută în detaliu realizarea cloud-ului guvernamental, adică comunicarea între bazele de date ale instituțiilor pentru ca oamenii să nu se mai plimbe cu hârtii de colo-colo. După mulți ani în care doar s-a vorbit despre reorganizarea digitală a statului, cineva, adică noi, a luat taurul de coarne: avem proiectul, bugetul și calendarul agreate cu Comisia Europeană.

• Medic și pacient, la un click distanță (angajamentul 14). Dezvoltarea şi implementarea serviciilor e-health / telemedicină sunt prevăzute în PNRR.

• Bani europeni investiți în industrii ale viitorului (20) Prin PNRR se va acorda finanțare prin instrumente financiare pe diferite categorii și granturi pentru noi tehnologii ecologice, digitalizarea IMM-urilor (500 milioane euro), pentru industriile de baterii și microelectronice (400 milioane euro).

• Împădurim România și combatem tăierile ilegale prin DNA-ul Pădurilor (angajamentul 29). Prin PNRR am prevăzut împădurirea / reîmpădurirea unei suprafețe totale de 56700 de ha până în 2026. Punem bazele celui mai mare program de împădurire dintre toate planurile de reziliență din UE. Din nou: e bugetat, detaliat, cu calendar agreat. De asemenea, am inclus fonduri și calendar pentru un serviciu informatic integrat de supraveghere, control, monitorizare a fondului forestier. MIPE și Ministerul Mediului au gândit un sistem digital de urmărire a tăierilor ilegale. Vom urmări inclusiv cu drone fenomenul. De asemenea, s-au făcut pași de către MJ pe celălalt subiect: un proiect de lege care ar urma să fie gata în octombrie va fi dedicat infracționalității de mediu și va stabili competențele DNA pe acest subiect.

• Combaterea sărăciei energetice (angajamentul 31). Legea consumatorului vulnerabil a fost inițiată de Ministerul Muncii, propusă de Guvern, adoptată de Senat, acum e în dezbatere la Camera Deputaților, cameră decizională. Avem amendamente pentru a completa cu detalii din angajamentul nostru. Iată un subiect care a devenit urgent pentru toată lumea și de care USR PLUS vorbește de doi ani.

• Protecție socială și muncă legală în domeniul serviciilor (angajamentul 32) Una dintre reformele sociale din PNRR este introducerea acestei forme flexibile de muncă fiscalizată. Beneficiari: 60.000 de lucrători din sectoarele serviciilor prestate la domiciliu; investiții: 3,8 milioane euro.

• Un loc de muncă: cea mai bună protecție socială (VMI) (angajamentul 34) - Implementarea venitului minim de incluziune (VMI) este inclusă în PNRR. În 2022 vom avea Proiect de lege.

• Un viitor pentru cultura independentă (angajamentul 37) – o serie de reforme și investiții au fost prinse în PNRR, de exemplu: Elaborarea și adoptarea Statutului lucrătorului cultural (legislație care să recunoască specificul muncii atipice din domeniul cultural), Crearea Fondului Național de Artă Contemporană, alte măsuri sunt în curs de finalizare a negocierilor.

• Sate cu arhitectură tradițională protejată și pusă în valoare (angajamentul 39). Au fost incluse în PNRR: Refacerea peisajului cultural din Delta Dunării în vederea creșterii atractivității zonei: Reabilitarea a 30 obiective tradiționale (case și gospodării tradiționale, șure, etc) din Delta Dunării; Finanțarea rutei satelor cu arhitectură tradițională.

Primul angajament care s-a finalizat este Accesul garantat la medicamente esențiale, realizat de ministrul USR-PLUS al Sănătății, Ioana Mihăilă (angajamentul 12). Prin aceasta se elimină blocaje birocratice pentru intrarea pe piață a unor medicamente autorizate în Uniunea Europeană.

· Antreprenoriat fără birocrație (angajamentul 19) înseamnă un efort constant, permanent de a depista aberații birocratice care încurcă antreprenorii. Claudiu Năsui și-a făcut o misiune, ca parlamentar și acum ca ministru din reducerea aberației. Odată la câteva săptămâni vine cu o nouă tură de schimbări. Un efort structurat de reducere a poverii administrative pe firme este prins în PNRR (simplificarea licențelor industriale sau simplificarea testului IMM de pildă).

· Transparență totală (angajamentul 5). Ministerele conduse de USR-PLUS publică constant date de interes public precum: toate contractele pe fonduri europene (MIPE și MEAT), registrul de operațiuni – unde sunt vizibile ordine de plată și facturi (la Ministerul Transporturilor, condus de Cătălin Drulă, respectiv la CNAIR), finanțarea proiectelor de cercetare și bugetele institutelor de cercetare (MCID, condus de Ciprian Teleman), date privind campania de vaccinare anti-COVID (Sănătate).

• Ne-am asumat un Fond de 1 miliard de euro pentru o infrastructură sanitară modernă (9). Invers decât partidele vechi, am promis modest și am realizat mai mult. Am mărit semnificativ alocarea pentru Sănătate față de prima formă a PNRR - acum este bugetat un fond de 1,7 mld euro pentru spitale noi sau corpuri/aripi noi de spitale. Plus câteva sute de milioane pentru dotări cabinete medicale și centre comunitare (180,5 mil. euro pentru 3.000 de cabinete medicale). Pentru reducerea timpilor de așteptare la unitățile de urgență, au fost modificate deja reglementările necesare. Avansează și construcția celor 3 centre de mari arși, proiectele sunt finalizate sau se vor finaliza în acest an iar anul viitor vor fi semnate contractele. PSD a vorbit de 8 spitale regionale dar nu a fost în stare să continue ce a început guvernul în 2016 prin Dacian Cioloș / Vlad Voiculescu: cele 3 spitale regionale unde aveam contractate împrumuturi internaționale. Am făcut progrese pe fiecare dintre ele: la Iași, am semnat contractul de finanțare, urmează Cluj și Craiova, în septembrie. Apoi vor urma imediat contractele de proiectare. Avansează și inventarierea urgentă a unităților medicale cu probleme de funcționare, au fost evaluate deja 71 de spitale cu 286 de clădiri.

· Siguranța pacientului, pe primul loc (13). Pentru combaterea infecțiilor nosocomiale a fost aprobată Legea nr.3/08.01.2021 și alte acte normative importante și au fost organizate concursuri pentru managerii de spitale pentru spitalele din subordinea Ministerului Sănătății. În plus, este în curs de avizare protocolul pentru transparentizarea cheltuielilor tuturor entităților publice de sănătate. Pentru reorganizarea sistemului transfuzional este în desfășurare un proiect împreună cu Comisia Europeană, ce se va finaliza anul viitor.

· Programele naționale ”Fiecare copil la grădiniță” și ”Școală pentru toți”. Normele de implementare pentru legea Fiecare Copil la Grădiniță 2 au fost date în 2021. În PNRR a fost inclus cel mai mare program pentru prevenirea abandonului școlar, în valoare de 500 milioane euro. Se va aplica printr-o schemă de granturi pentru școli (1600 de școli, mai multe decât în estimarea din angajament – 1200).

Adevărul e că sunt multe. 20 dintre angajamente, jumătate, sunt în categoria 2 sau au o medie de peste 2. Multe șantiere deschise, multe eforturi nevăzute - felicit colegii din guvern, din ministerele conduse de USR PLUS, dar și din celelalte ministere unde avem secretari de stat care au muncit pentru ca aceste angajamente să se întâmple.

Cum procedăm mai departe? Vom ieși de la guvernare? Haideți să vorbim mai puțin despre eventualități și să încercăm să așezăm dezbaterea și decizia. Nu, nu vrem să ieșim de la guvernare. Pentru că vedem că putem schimba România. Pentru fiecare blocaj stupid din coaliție există 5 teme pe care progresăm real. Pentru fiecare SIIJ nedesființat, există niște spitale regionale unde înaintăm, există niște zeci de mii de hectare de pădure pe care le vom planta. Dar, nu, nu vom rămâne la guvernare în orice condiții. Și lucrurile trebuie să se schimbe. Faza de organizare de șantier se termină în acest an. Așa cum se termină și saga alegerilor interne din partidele din coaliție.

Din iarnă, șantierul trebuie să devină construcție. Nu vom fi furnicuțele guvernării, care muncesc, planifică, bugetează și când e vorba de decizie politică pedalăm în gol.

Apartenența noastră la această coaliție va depinde în lunile și anii ce vin de mutarea acestor angajamente din categoria 2 (”Pe șine”) în categoria 3 (”progres semnificativ”) sau 4 (”îndeplinit”).

Și decizia nu o iau eu sau Dacian Cioloș sau altcineva. Decizia o luăm împreună în Comitetul Politic. Adică noi. Vă propun o procedură, o evaluare la 6 luni în Comitetul Politic. Vom continua aceste raportări. Vom urmări ce e pe șine și dacă șinele sunt în bună ordine sau sunt blocate. La fiecare șase luni acest partid va avea o evaluare clară, transparentă, a progresului. Eu, ca Viceprim-ministru voi face acest exercițiu, început acum. Cu datele pe masă, cu concluziile pe masă.

La fiecare șase luni, vom decide împreună dacă raportul dintre ce e organizat, ce e îndeplinit și ce e blocat este unul care să merite să transferăm încrederea oamenilor care ne-au votat în participare la această coaliție.

Vă propun să ne auzim peste șase luni și să numărăm din nou boabele plantate și ce a răsărit.

Nota - acest raport a fost prezentat la sedinta Comitetului Politic al USR PLUS.