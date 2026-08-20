1944–2026: de la cerul Londrei la cerul României. Războiul care testează din nou apărarea Europei

În vara lui 1944, la câteva zile după debarcarea din Normandia, cerul Londrei a început să vibreze pe un ritm nou și mecanic. Motoarele rachetelor V-1, primele arme aeriene autonome din istorie, tăiau văzduhul cu un huruit constant, apoi tăceau brusc, iar acele câteva secunde de tăcere anunțau căderea. Armata britanică a fost obligată să își mute bateriile antiaeriene pe coastă, să recalibreze radarele și să inventeze tactici de interceptare pentru o armă pe care doctrina ei dinainte de război nu o prevăzuse. Optzeci și doi de ani mai târziu, o variantă mult mai ieftină a aceleiași logici cade, aproape săptămânal, pe teritoriul românesc.

Ultima dată s-a întâmplat în noaptea de miercuri spre joi. La ora 2:23, radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat un grup de ținte aeriene lângă frontiera cu Ucraina, iar două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene Spaniole, dislocate la baza Mihail Kogălniceanu, au decolat pentru monitorizare. La 3:21, o dronă a intrat în spațiul aerian național la treisprezece kilometri est de Galați. Trei minute mai târziu s-a prăbușit lângă localitatea Grindu, din județul Tulcea, la doar cinci kilometri de zona de conflict din regiunea ucraineană Reni.

Nu au fost victime, iar incendiul provocat de impact s-a stins de la sine. A fost coincidență geografică, atât. Drona căzută la Grindu confirmă un fapt pe care autoritățile de la București au evitat prea multă vreme să îl rostească direct. Timp de peste un an, poziția oficială românească a tratat aceste incursiuni drept accidente de traiectorie, aparate rusești rătăcite din drumul spre porturile ucrainene de la Dunăre.Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a rupt această convenție diplomatică pe 17 august, declarând public că o parte din dronele ajunse pe teritoriul Chișinăului, al Bucureștiului și al Varșoviei ajung acolo ca urmare a unei decizii deliberate de la Moscova. Miza reală a acestor incursiuni este timpul de reacție pe care Rusia îl cronometrează la fiecare trecere: al radarelor, al politicienilor și al aliaților.

Bilanțul oficial al Ministerului Apărării, publicat la finalul lunii iulie, arăta 33 de pătrunderi ale unor drone rusești în spațiul aerian românesc de la începutul războiului, dintre care 18 doar în acest an. De atunci, alte incidente similare s-au înregistrat aproape în fiecare săptămână, ultimul fiind chiar cel de la Grindu. Republica Moldova trăiește o versiune și mai acută a aceleiași presiuni: o dronă Shahed a explodat lângă Copanca, în raionul Căușeni, la mai puțin de o sută de kilometri de Chișinău, iar un incident similar, produs la începutul lunii august, a determinat rechemarea pentru consultări a ambasadorului moldovean la Moscova. Spre deosebire de România, Republica Moldova nu dispune de avioane de vânătoare proprii capabile să intercepteze aceste ținte, ceea ce o lasă, în esență, la mila radarelor și a alertelor tardive.

Costurile și presiunea pe bugetele de apărare sunt un indicator relevant pe care merită să îl dezvoltăm. Un interceptor Patriot costă aproximativ patru milioane de dolari, în timp ce o dronă Shahed costă între 20.000 și 50.000 de dolari, potrivit estimărilor recurente din presa occidentală de securitate. Fiecare interceptare reușită cu armament clasic este o victorie tactică plătită la un preț strategic nesustenabil.

Kremlinul obține avantaj indiferent dacă vreo dronă anume lovește sau nu o țintă precisă: câștigul strategic real stă în capacitatea de a obliga Occidentul să cheltuiască sistematic mai mult decât costă Rusiei să producă următorul val de aparate. Singura ripostă structurală, arată experiența ucraineană, este o generație de interceptoare ieftine, construite la costuri de ordinul miilor de dolari, o direcție pe care inclusiv proiectul european „zidul de drone” încearcă acum să o adopte la scară.

Testarea graduală a hotărârii occidentale are precedente vechi de decenii. Apărarea britanică a devenit eficientă printr-o serie de ajustări succesive, fiecare impusă de eșecul celei dinainte: tunuri mutate, radare recalibrate, piloți instruiți să doboare o țintă care nu ripostează. Rusia de astăzi aplică o variantă rafinată a aceleiași logici, deja testată în 2014, când „omuleții verzi” fără însemne au ocupat Crimeea profitând tocmai de faptul că nimeni nu putea decide, în timp real, dacă acel act constituia o invazie sau un incident local. Fiecare dronă care traversează granița românească timp de câteva minute și dispare fără consecințe erodează, felie cu felie, pragul de la care un aliat NATO consideră că a fost atacat.

România are deja, din 2025, o lege care permite doborârea dronelor neautorizate, validată de Curtea Constituțională împotriva contestației depuse de AUR, POT și S.O.S. România, trei formațiuni care au descris legea drept un transfer de suveranitate către NATO.

Cadrul legal există. Rămâne descoperit ritmul aplicării sale pe teren: la un an de la promulgare, normele operaționale detaliate erau încă în lucru. Polonia, care a doborât nouăsprezece drone rusești în septembrie 2025, a arătat deja că un aliat poate reacționa ferm fără să declanșeze o escaladare mai largă, consolidându-și astfel capacitatea de descurajare în fața Moscovei. „Zidul de drone” pe care Comisia Europeană l-a aprobat ca proiect emblematic nu va fi pe deplin funcțional înainte de 2027. La nivel NATO, misiunea de „poliție aeriană” de la baza Kogălniceanu a fost deja transformată, prin dislocarea spaniolă cu elicoptere dedicate combaterii dronelor, într-o misiune propriu-zisă de apărare aeriană, parte a activării „Eastern Sentry” de anul trecut. Adaptarea este reală, dar viteza ei rămâne inferioară vitezei cu care Moscova își extinde testele. Această fereastră de expunere a flancului estic este exploatată de Moscova chiar acum.

Dincolo de calculul tehnic, rămâne o întrebare de altă natură. Drona de la Grindu a căzut într-o zonă nepopulată, dar cea din aprilie, la Galați, a lovit anexa unei gospodării aflate la câțiva metri de un bloc locuit, iar peste cinci sute de oameni au fost evacuați preventiv. Diferența dintre cele două seri s-a redus la un unghi de câteva grade al traiectoriei. O democrație care lasă hazardul să decidă dacă un cetățean supraviețuiește unei nopți își pierde, treptat, dreptul moral de a cere populației încredere în instituțiile ei de apărare. Frica pe care aceste incidente o lasă în urmă, în satele de la Dunăre și în Găgăuzia moldovenească deopotrivă, este exact materialul din care partidele suveraniste construiesc, la Chișinău ca și la București, narativul potrivit căruia neutralitatea și retragerea sprijinului pentru Ucraina ar aduce liniștea pe care escaladarea, chipurile, o pune în pericol.

Apărarea Londrei din 1944 a devenit eficientă prin decizii instituționale succesive, luate sub presiunea directă a pierderilor. România se află astăzi în acea fereastră de presiune, cu radarele ei încă insuficient recalibrate și cu răbdarea Kremlinului mai mare decât a Bucureștiului. Drona de la Grindu nu a fost ultima. Întrebarea pe care o lasă în urmă este dacă România va învăța ritmul adaptării înainte sau după ce norocul geografic se va epuiza.