Live TV

40 de ani de la catastrofa de la Cernobîl: Impact, lecții și provocări actuale

Data publicării:
Ihor Prokopchuk
Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Ucrainei în România
Ihor-Prokopchuk_avatar_1746693496

Ne apropiem de Ziua Internațională de Comemorare a Catastrofei de la Cernobîl.

Pe 26 aprilie 2026 se vor împlini 40 de ani de la una dintre cele mai grave catastrofe provocate de om din istoria umanității – accidentul de la Centrala Nucleară de la Cernobîl. Acest dezastru a fost rezultatul unui experiment la reactor desfășurat la ordinul Moscovei, cu o încălcare flagrantă a protocoalelor de siguranță de bază.

Neglijența gravă, combinată cu încercările autorităților sovietice de a ascunde adevărul despre accident și consecințele sale, a făcut ca lumea să rămână în necunoștință de cauză cu privire la explozie timp de cel puțin 2 zile întregi, în timp ce cetățenii sovietici au fost ținuți în necunoștință de cauză legat de accident timp de săptămâni. Autoritățile sovietice au obligat oamenii să participe la o manifestație în centrul Kievului și în alte locații din Ucraina la 1 mai 1986, deși radiațiile erau deja în aer.

Răspândirea radiațiilor s-a extins în toată Europa pe parcursul a zece zile, depășind cu mult granițele regiunii imediate. Nivelul radiațiilor din reactorul distrus a fost de 20.000 de roentgeni. Pentru comparație, o doză letală este de doar 500 de roentgeni pe o perioadă de cinci ore.
Peste 145 000 de kilometri pătrați de teren au fost contaminați cu izotopi radioactivi, iar 8,5 milioane de persoane au fost expuse la radiații. În Ucraina, aproximativ 2,4 milioane de persoane au fost afectate. Datele privind contaminarea au fost clasificate de regimul sovietic până în 1989.

Patru decenii mai târziu, consecințele catastrofei nucleare de o asemenea amploare sunt încă prezente și trebuie gestionate.
În această zi, 26 aprilie, cinstim memoria și aducem un omagiu celor peste 600 000 de eroi, personal civil și militar chemat să se ocupe de consecințele dezastrului nuclear de la Cernobîl, care și-au riscat și sacrificat sănătatea și viața pentru a salva lumea de consecințele îngrozitoare ale dezastrului.

Pentru ucraineni, Cernobîl nu este doar povestea unui atentat la viață și a unei tragedii. Este, de asemenea, o poveste despre eroismul oamenilor obișnuiți. Un verdict asupra întregului sistem sovietic și a minciunilor sale.

Lecțiile trecutului, în ceea ce privește siguranța și securitatea nucleară, rămân extrem de relevante și astăzi. La 24 februarie 2022, când Rusia a lansat agresiunea sa pe scară largă împotriva Ucrainei, lumea s-a confruntat din nou cu o amenințare nucleară, care de data aceasta a fost orchestrată și pusă în aplicare de statul agresor. Pentru prima dată în istoria umanității, un stat agresor a folosit forța militară pentru a prelua controlul asupra centralelor nucleare. Atacurile asupra instalațiilor nucleare civile din Ucraina și încălcările flagrante ale dreptului internațional au devenit parte integrantă a agresiunii armate a Rusiei.

Zona de excludere de la Cernobîl a fost unul dintre primele locuri capturate de forțele de invazie ruse. Daunele estimate cauzate de ocupația rusă a zonei de excludere de la Cernobîl, care a durat aproape o lună, se ridică la aproximativ 100 de milioane de euro. Pe lângă centrala nucleară de la Cernobîl, statul agresor a capturat și centrala nucleară de la Zaporijje – cea mai mare centrală nucleară din Europa. Aceasta se află în continuare sub ocupația ilegală a Rusiei și este puternic militarizată.

În noaptea de 13 spre 14 februarie 2025, Rusia a lovit noul înveliș de protecție de la centrala nucleară de la Cernobîl, folosind o dronă de luptă de tip „Geran-2”. A fost un atac deliberat. Lovitura a avariat atât învelișul exterior, cât și cel interior al structurii de protecție (arcada NSC) și a scos din funcțiune sistemul principal de macarale.

În Ucraina, trei centrale nucleare sunt în prezent operaționale. În iarna trecută, am înregistrat numeroase cazuri de zboruri periculoase ale dronelor rusești deasupra acestora și atacuri imprudente asupra substațiilor lor critice. Acest lucru a dus la oprirea de urgență a reactoarelor, împingându-ne spre alte dezastre. Profesionalismul ridicat, competențele și dedicarea lucrătorilor din sectorul energiei nucleare din Ucraina fac posibilă menținerea controlului în condiții de siguranță asupra reactoarelor nucleare în astfel de condiții extreme, asigurând siguranța Ucrainei și a întregii Europe.

Lecțiile trecutului impun comunității internaționale să ia măsuri ferme și eficiente pentru a asigura consecințe politice, economice și juridice pentru faptele condamnabile ale Rusiei care subminează siguranța nucleară globală. Acestea ar trebui să includă, în special, sancțiuni împotriva Rosatom.
Restabilirea siguranței nucleare globale este imposibilă fără redarea Ucrainei a controlului deplin asupra tuturor instalațiilor nucleare civile de pe teritoriul său suveran.

Este nevoie de unitate și de un scop comun în acțiunile noastre pentru a preveni repetarea dezastrelor nucleare precum cel de la Cernobîl de acum patruzeci de ani.

Un german de 86 de ani, acuzat că a omorât o tânără în București! Le-a spus anchetatorilor cum s-ar fi întâmplat totul
Digi Sport
Un german de 86 de ani, acuzat că a omorât o tânără în București! Le-a spus anchetatorilor cum s-ar fi întâmplat totul
Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
Două zodii au trecut prin luni de haos și confuzie în 2026. Acum începe perioada care le schimbă complet viața
Cancan
'L-am văzut pe Valentin la...' Solcanu intervine în divorțul Codruței de Sanfira
Fanatik.ro
Suspendarea permisului de conducere, noi condiții stabilite de către Ministerul de Interne. Când intră măsura...
editiadedimineata.ro
„Clipping”, o nouă tactică de marketing sau o distorsionare a realității?
Fanatik.ro
De unde a pornit ura istorică a fanilor Universității Craiova împotriva lui Dinamo! Povestea celor 12...
Adevărul
Cifrele lui Gherasimov privind câștigurile teritoriale în Ucraina, contrazise de datele din teren
Playtech
Cum a evoluat averea lui Sorin Grindeanu în ultimii 10 ani. Analiza completă a veniturilor și proprietăților
Digi FM
Are 47 de ani, iar partenerul ei doar 27. Emilia Ghinescu, despre cum au reacționat părinții iubitului...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ion Țiriac i-a zis în față, după ce a fost refuzat: ”Dumneata n-ai văzut un milion de dolari în viața...
Pro FM
Lora, mesaj tranșant despre presiunea de a avea copii: „Jos labele de pe uterul meu!”
Film Now
Jack Nicholson, la 89 de ani. Actorul are șase copii și cinci nepoți. Marile iubiri ale starului din „The...
Adevarul
Concedieri în masă în Iran ca urmare a conflictului cu SUA și Israelul. Situația economică a țării s-ar putea...
Newsweek
Bilanțul ministrului Muncii. Nu a reușit să crească pensiile. Cum a pus în pericol indexarea din 2027?
Digi FM
Ortodocşii îl sărbătoresc joi pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă. Ce e bine să faci...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Patru lucruri pe care le poți face pentru a-ți proteja vederea odată cu înaintarea în vârstă, potrivit unui...
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
Ce relaţie au acum Emma Thompson şi Helena Bonham Carter, femeia cu care a înșelat-o fostul soţ
UTV
Cei născuți după 2009 nu vor mai putea fuma niciodată. Marea Britanie introduce cea mai dură lege anti-tutun