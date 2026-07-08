6–7 iulie 1949: cel mai mare val de deportări staliniste din Basarabia: Vina de a fi acasă sau memoria ca leadership

Sunt nopți pe care istoria nu le lasă niciodată să se închidă. Noaptea de 5 spre 6 iulie 1949 a fost una dintre ele. Basarabia dormea. În jurul orelor două dimineața, liniștea satelor moldovene s-a rupt brusc. Pe ulițe au intrat camioanele, iar pumni înarmați au început să bată în ferestre. Nu era un vis rău din care te poți trezi. Era statul sovietic venind să smulgă familii întregi din propriile case, cu câteva zeci de minute la dispoziție pentru a anunța plecarea. La capătul drumului îi așteptau vagoanele de vite. Iar dincolo de vagoane, Siberia și stepa fără margini a Kazahstanului. Operațiunea, botezată cu un cinism administrativ „Iug”, adică „Sud”, avea să rămână cel mai mare val de deportări din întreaga istorie a Basarabiei sub ocupație sovietică.

Anatomia unei crime planificate

Nimic nu a fost lăsat la voia întâmplării. Totul fusese calculat, aprobat și cronometrat cu acea meticulozitate rece care face ororile birocratice mai înspăimântătoare decât furia oarbă. Al doilea val s-a desfășurat pe baza unei hotărâri a Biroului Politic al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice din 6 aprilie 1949, care prevedea ridicarea de pe teritoriul Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești a „chiaburilor”, a foștilor moșieri și mari comercianți, a celor bănuiți de colaborare cu ocupanții, a membrilor partidelor politice, ai cultelor religioase și, laolaltă cu ei, a familiilor lor.

Scopul real era însă altul, mai brutal. Se urmărea forțarea colectivizării și zdrobirea rezistenței țăranilor care refuzau să-și predea pământul la colhoz. Regimul nu deporta oameni pentru ce făcuseră, ci pentru ceea ce erau. Un gospodar cu două vaci în plus, un preot, un fost primar de sat, un negustor onest deveniseră, peste noapte, „dușmani ai poporului”. Vina se moștenea ca o boală. Dacă erai copilul unui „chiabur”, erai și tu, la trei ani, o primejdie pentru cel mai mare imperiu de pe glob.

Operațiunea a început la 6 iulie 1949, la ora 2 dimineața, și s-a încheiat a doua zi la ora 20. În mai puțin de o zi au fost ridicate 11.293 de familii, însumând 35.796 de persoane – 9.864 de bărbați, 14.033 de femei și 11.889 de copii. Să ne oprim o clipă asupra acestor din urmă cifre, pentru că aproape două treimi dintre cei deportați erau femei și copii. Peste jumătate au fost etichetați drept „chiaburi”; ceilalți erau acuzați de „colaborare cu fasciștii” ori de apartenență la partidele „burgheze” românești sau la secte religioase. Peste 30 de eșaloane, cu peste o mie cinci sute de vagoane de vite, s-au pus în mișcare spre ținutul Altai, spre regiunile Kurgan, Tiumen și Tomsk, spre stepele Kazahstanului. Pentru mulți, era capătul lumii cunoscute.

Ceea ce deosebește acest val de toate celelalte se ascunde într-un singur cuvânt, strecurat în actele oficiale cu nepăsarea cu care se completează un formular: deportarea se făcea „pentru totdeauna”. Nu era o pedeapsă cu termen, la capătul căreia s-ar fi întrezărit, oricât de departe, drumul spre casă. Era o condamnare la exil veșnic. O ștergere de pe hartă. Regimul le refuza oamenilor până și dreptul de a spera că, într-o bună zi, vor mai vedea verdele din fața casei. Acel cuvânt – „veșnic” – este, poate, cea mai exactă definiție a totalitarismului: ambiția de a controla nu doar prezentul unui om, ci și viitorul care nici măcar nu i se cuvenea.

Vagoanele care despărțeau familii

Cruzimea nu s-a oprit la ridicarea din case. Ea avea să atingă rafinamentul abia pe peronul gărilor. La ieșirea din Basarabia, trenurile erau oprite. Pe o linie paralelă așteptau alte vagoane, iar aici, sub cerul indiferent al dimineții, familiile erau despărțite. Bărbații erau duși într-o parte, femeile, copiii și bătrânii în alta, iar fiecare grup avea o destinație diferită, trasată dinainte pe o hartă pe care ei nu o vor vedea niciodată. Bărbații erau trimiși cu precădere în Siberia, la munci istovitoare în mine, cariere de piatră, defrișări și șantiere. Femeile, copiii și bătrânii ajungeau, în cea mai mare parte, în Kazahstan și în sudul Siberiei, la munca câmpului.

Foarte puțini aveau să-și mai regăsească vreodată familia. Cei mai mulți și-au luat rămas-bun pe peronul unei gări fără nume, făcând cu mâna spre un vagon care se depărta, fără să bănuiască măcar că acel gest era pentru totdeauna. O soție care nu-și va mai vedea soțul. Un copil care nu-și va mai auzi tatăl spunându-i pe nume. Statul sovietic nu s-a mulțumit să deporteze oameni ci să separe definitiv legăturile dintre ei, să rupă firele nevăzute care fac dintr-o mână de suflete o familie.

Căci în spatele fiecărei cifre din rapoartele NKVD stă un chip pe care hârtia nu-l poate cuprinde. O mamă urcată în tren cu copiii agățați de fustă. Un bătrân pe jumătate viu, dus pe brațe până la vagon. Un prunc de câteva luni trecut, alături de părinți, pe lista „dușmanilor poporului”, ca și cum ar fi putut, cu pumnii lui mici, să amenințe imperiul. Statisticile pot fi contabilizate dar durerea, niciodată. Iar tăcerea de decenii care a acoperit aceste tragedii, impusă prin frică și întreținută prin minciună, a fost ea însăși o a doua nedreptate, mai lungă decât prima.

Prologul: „noaptea neagră” din iunie 1941

Deportarea din 1949 nu a fost un eveniment izolat, nu a fost excesul unui zel local scăpat de sub control. A fost repetarea, la scară și mai mare, a unui tipar deja încercat și pus la punct. Primul val se abătuse asupra Basarabiei cu opt ani mai devreme, în noaptea de 12 spre 13 iunie 1941 – „noaptea neagră” pe care memoria colectivă a refuzat să o îngroape. La ora 2:30, echipe de câțiva militari și un lucrător NKVD băteau la geam, verificau listele pregătite din timp și rosteau, într-o formulă învățată pe de rost, sentința: „sunteți deportați în locurile îndepărtate din nord”. Un sfert de oră, câteva zeci de kilograme de bagaj, și restul unei vieți lăsat în urmă, cu ușa neîncuiată.

Potrivit datelor de arhivă, în acea noapte au fost ridicate din Basarabia și nordul Bucovinei aproape 30.000 de persoane: în jur de 5.500 arestate și peste 24.000 deportate. Pe listele „elementelor antisovietice” figurau intelectuali, preoți, învățători, primari, jandarmi, foști membri ai partidelor democratice românești, mari proprietari și comercianți. Cu alte cuvinte, tocmai fruntea comunităților, cei care țineau satul laolaltă din tată în fiu, cei la care lumea se ducea când avea o nedumerire, o durere sau o pricină de judecat. Un popor decapitat de elitele lui devine mai ușor de modelat iar sovietizarea exact asta urmărea, nu doar alterarea teritoriului, ci și sufletului lui.

Spre deosebire de 1949, în 1941 capii de familie au fost separați definitiv de ai lor încă de la plecare și trimiși în lagărele Gulagului, de unde mulți nu s-au mai întors niciodată. Istoricii estimează că aproape jumătate dintre cei deportați în acel prim val au murit din cauza foamei, a frigului și a muncii peste puterile omenești. Iar valurile nu s-au oprit aici. Un al treilea, la 1 aprilie 1951, avea să lovească aproape 6.000 de membri ai unei minorități religioase, Martorii lui Iehova, de altfel, cultele neoprotestante fiind vizate de persecuții și deportări pe tot cuprinsul geografic și temporal al comunismului. Bilanțul întregii terori de stat abătute asupra acestor pământuri între 1940 și 1953 se măsoară în sute de mii de vieți frânte.

După germani și japonezi, prizonieri ai unui război, românii au fost al treilea cel mai numeros grup etnic din lagărele sovietice. Fără să fi purtat vreun război.

Aceeași mână, alte vremuri

Am putea privi toate acestea ca pe niște file îngălbenite, dintr-un dosar închis al unei istorii care nu ne mai privește. Ar fi cea mai comodă și cea mai periculoasă dintre greșeli. Pentru că barbaria care a umplut vagoanele de vite în 1941 și în 1949 nu a murit, și-a schimbat doar uniforma și mijloacele. Astăzi, Moscova operează cu aceeași logică în războiul din Ucraina: orașe rase de pe fața pământului, coloane de refugiați, civili uciși în case și pe străzi și, poate cel mai tulburător ecou al trecutului, copii ucraineni ridicați din așezările lor și duși pe teritoriul rusesc. Se schimbă anul de pe calendar, nu metoda. Trenul de vite a devenit convoi de autobuze și mașini, dar destinația morală este aceeași.

Iar acolo unde forța brută nu poate fi prima și preferata opțiune, Kremlinul poartă un alt fel de război, unul hibrid, dus în surdină prin propagandă turnată pe țeavă, dezinformare fabricată industrial și destabilizarea răbdătoare a vecinilor și a democrațiilor europene. Republica Moldova, aflată din nou în calea acestei presiuni, cunoaște prea bine amestecul de amenințare, corupere și manipulare a informației, picurat zi de zi până devine parte din aer. Instrumentele s-au rafinat, de la vagonul de vite la ferma de troli, de la NKVD la armata de conturi false, însă scopul rămâne neschimbat de la Stalin încoace: subjugarea popoarelor libere și ștergerea dreptului lor de a-și alege singure destinul.

Memoria ca test de leadership

Vă invit să remarcați implicarea președintei Maia Sandu în ceremoniile care marchează, de-a lungul timpului, suferința basarabenilor și, comparativ, „implicarea” oficialilor români sau ai președinților României în momente de comemorare ce vizează istoria recentă sau tranziția noastră din postcomunism. Nu poți să nu te întrebi de ce președintele României transformă orice comemorare într-o minoră unilaterală ceremonie – cum a fost (de fiecare dată, dimineața devreme, parcă pentru a nu vrea ca oamenii să remarce rememorarea) depunerea unei coroane pentru eroii morți la revoluție sau românii stâlciți de hoardele de mineri aduși de Iliescu și FSN în iunie 1990 – și de ce Maia Sandu face din asemenea momente narațiuni dominante, pline de sens, ultramediatizate, cu mesaje puternice și simbolistică pe măsură? De ce oficialilor noștri și președintelui României le e teamă să spună deschis despre amenințarea existențială la adresa României – Rusia – , să vorbească frecvent și cu tonalitate despre crimele din Ucraina, să facă vizite numeroase la Kiev, în locuri-mărturie a genocidului rus, în comunitățile de români, să confirme că înțeleg și contribuie prin solidaritate la apărarea noastră și a Europei? Răspunsul nu este legat doar de un leadership foarte scăzut, ci mai ales de neînțelegerea și necunoașterea profundă a realităților istorice și a locului și rolului Rusiei în această parte a Europei, de putere expansionistă, abuzivă, complet nedemocratică, uzurpatoare și genocidală.

Istoria nu este așadar doar un exercițiu de memorie, ci și un instrument de securitate națională. Liderii care înțeleg acest lucru folosesc comemorarea pentru a consolida identitatea democratică a societății, pentru a educa noile generații și pentru a transmite adversarilor strategici că adevărul istoric nu poate fi intimidat sau rescris. Absența unui asemenea demers lasă loc relativizării trecutului, propagandei și uitării.

Într-o regiune în care războiul informațional este o armă la fel de importantă ca armamentul convențional, memoria devine o componentă a rezilienței statului. De aceea, comemorările nu sunt simple ceremonii protocolare, ci acte de leadership, de asumare și de responsabilitate publică. România are nevoie de lideri care să înțeleagă că apărarea democrației începe și prin apărarea adevărului istoric, iar memoria victimelor comunismului, ale Revoluției din 1989, ale Mineriadelor și ale agresiunii ruse împotriva vecinilor noștri nu poate fi tratată ca o obligație administrativă, ci trebuie transformată într-un mesaj național și european de libertate, solidaritate și fermitate.

Ceea ce trebuie să înțelegem noi este că în final, memoria nu este un lux sentimental, o floare depusă din obișnuință la un monument. Este o formă de apărare, poate cea mai ieftină și cea mai eficientă dintre toate. A ne aminti de cei urcați în tren și duși spre moarte înseamnă a fi capabili să recunoaștem, astăzi, aceeași mână atunci când ea se ridică din nou, chiar dacă poartă mănuși noi și vorbește un limbaj mai șlefuit. Cel mai trainic monument pe care îl putem ridica victimelor din 6–7 iulie 1949 nu este de piatră, ci de vigilență, prin refuzul limpede de a uita și refuzul, la fel de limpede, de a ne lăsa mințiți. Fiindcă imperiile care deportează popoare mizează, mai presus de tancuri și de minciuni, pe un singur lucru - pe uitarea noastră. Să nu le-o dăruim.

Surse

Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței (Sighet); Agenția de știri Basilica.ro; „Deportările staliniste din Basarabia și Nordul Bucovinei”; Radio România Actualități „Istorica”;· Europa Liberă Moldova; V. Soare, „Românii din Kazahstan”, Fundația Academia Civică.