Acordul istoric UE-India arată că se poate și altfel

Prin încheierea unor acorduri istorice în domeniul comerțului și securității, UE și India arată o cale de urmat în lumea fragmentată în care trăim, scrie Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene.

În retrospectivă, anul 2025 va fi văzut de istorici ca fiind anul în care fracturile din ordinea mondială au devenit imposibil de ignorat. Tarife. Control al exporturilor. Dependențe economice. Toate acestea au devenit instrumente de presiune și, în unele cazuri, arme. Aceste tendințe nu au apărut anul trecut; barierele comerciale la nivel mondial se triplaseră deja cu un an înainte. 2025 a marcat însă punctul de inflexiune: fragmentarea a ieșit din zona riscului potențial și a devenit o realitate concretă.

În presă și la știri s-a vorbit despre conflict și protecționism, despre state care se întorc spre interior, ridică bariere și folosesc interdependența ca armă. Această poveste reflectă o schimbare reală a lumii în care trăim. Dar nu spune întreaga poveste și nu spune povestea Europei.

Anul 2026 va rămâne în istorie ca anul în care Europa a găsit răspunsuri în această nouă lume, demonstrând că există o altă cale. De la energie la securitate, Europa își întărește independența strategică. Nu prin retragerea în spatele barierelor tarifare, nu prin izolarea de restul lumii. Europa pășește pe un nou drum: reziliență pe plan intern și deschidere către lume. Pentru că astăzi adevărata putere nu se construiește prin izolare, ci prin diversificare.

Și Europa nu este singură. Țări din întreaga lume – de la Canada la India, de la America Latină la Asia de Sud-Est – caută un model care să combine deschiderea cu reducerea dependenței. Europa se află în centrul acestui proces, nu ca spectator, ci ca motor al schimbării.

Cu doar zece zile în urmă, mă aflam în Paraguay pentru a semna acordul UE-Mercosur, care creează o piață de peste 700 de milioane de persoane și consolidează legăturile dintre Europa și America Latină într-un moment de realiniere globală. Astăzi mă aflu la New Delhi pentru a încheia cel mai mare acord comercial încheiat atât de Uniunea Europeană, cât și de India.

Acordul UE-India va aduce beneficii imediate companiilor și cetățenilor europeni. India reprezintă deja peste 180 de miliarde de euro în comerțul anual cu bunuri și servicii cu UE, sprijinind aproape 800.000 de locuri de muncă în Europa. Prin acest acord, tarifele vor fi eliminate sau reduse pentru 90 % din schimburile comerciale. Se preconizează că, în timp, exportatorii europeni vor economisi până la 4 miliarde de euro pe an din taxe, iar exporturile UE vor crește de peste două ori.

Acest acord nu ține însă doar de gestionarea riscurilor în vremuri tulburi, ci și de valorificarea oportunităților. Este o investiție în parteneriatul pe termen lung dintre două puteri definitorii ale secolului XXI. India este țara cu cea mai mare populație din lume și cea mai dinamică dintre marile economii. Cu o rată de creștere de peste 6% pe an, va fi un motor al creșterii globale timp de decenii întregi. Nu doar că vom avea mai multe schimburi comerciale, ci fiecare dintre părți va investi în viitorul celeilalte. Acest acord oferă cele mai bune condiții pe care India le-a oferit vreodată vreunui partener. Companiile europene vor beneficia de condiții fără precedent în raport cu competitorii globali, astfel încât vor fi în poziția ideală de a contribui la dezvoltare și de a împărți beneficiile acesteia cu partenerii indieni. India va câștiga un partener solid și de încredere, care va contribui la creșterea sa pe scena mondială.

Și fermierii din Europa vor avea de câștigat. În prezent, exporturile europene de produse agroalimentare către China sunt de zece ori mai mari decât cele către India. Acordul va ajuta la reducerea acestui decalaj. Taxele pe vin în India vor scădea de la 150 % la doar 20 %. Taxele pe uleiul de măsline vor scădea de la 40 % la zero. Fermierii europeni vor avea acces la noi oportunități într-o piață de consum amplă și în continuă creștere. În același timp, interesele sensibile ale Europei sunt pe deplin protejate. Nu există reduceri de tarife pentru carne de vită, carne de pasăre sau zahăr, iar standardele europene privind sănătatea, siguranța și protecția mediului rămân neschimbate pentru importurile din India.

Acordurile comerciale pot părea tehnice, dar impactul lor este simplu: în vremuri de incertitudine, ele oferă stabilitate. Și acest lucru contează. Pentru un producător de carne de oaie sau de vin din România, este important să decidă dacă va investi sau nu într-o producție mai mare. Pentru un producător român de substanțe chimice, echipamente electronice, piese auto sau sisteme optice, este esențial să decidă dacă este oportun să angajeze personal suplimentar.

Acest acord depășește sfera economică. Europa este responsabilă de propria apărare, la fel cum este responsabilă de propria prosperitate. Dar, la nivel de securitate, la fel ca în relațiile comerciale, știm că diversificarea este esențială. Astăzi semnăm primul parteneriat pentru securitate și apărare dintre UE și India. O dovadă în plus a schimbărilor globale și a modului în care noile realități pot crea noi legături. Ne consolidăm legăturile dintre industriile noastre de apărare și forțele armate inclusiv prin exerciții navale comune pentru combaterea pirateriei și protejarea rutelor maritime esențiale.

În contextul unei ordini globale mai fragmentate, Europa și India dovedesc că se poate merge înainte prin cooperare, nu prin confruntare.

Nu este momentul să ne lăsăm conduși de o politică a nostalgiei. Lumea nu se va întoarce la vechile certitudini. Lipsa de acțiune nu restabilește stabilitatea, ci doar asigură declinul. Răspunsul Europei constă în apropierea de parteneri de încredere, urmând calea diversificării, a cooperării și a puterii – fără iluzii și fără teamă.