Acum este momentul.

Hadja Lahbib
Hadja Lahbib
Comisar european pentru Egalitate, Pregătire și Managementul Crizelor
Hadja Lahbib este comisar european pentru Egalitate, Pregătire și Managementul Crizelor (din 2024). În această funcție, promovează egalitatea și incluziunea și susține drepturile minorităților, contribuind la construirea unei societăți și a unui model social mai echitabile pentru toți. Anterior a fost ministră pentru Afaceri Externe, Afaceri Europene și Comerț Exterior și responsabilă pentru Instituțiile Culturale Federale în Guvernul federal al Belgiei (2022–2024). În 2024 a devenit membră a Parlamentului Regiunii Bruxelles, mandatul fiind suspendat pe durata exercitării funcției europene. Înainte de cariera politică, a lucrat aproape trei decenii în jurnalism (1993–2022), ca jurnalistă, reporter, prezentatoare de știri, manager și realizatoare de documentare.
Hadja Lahbib
Hadja Lahbib este comisar european pentru Egalitate, Pregătire și Managementul Crizelor (din 2024). În această funcție, promovează egalitatea și incluziunea și susține drepturile minorităților, contribuind la construirea unei societăți și a unui model social mai echitabile pentru toți.

Am un vis. Nu este vorba despre visul lui Martin Luther King Jr., ci despre propriul meu vis. Un vis în care libertatea nu se oprește la ușa fiicei mele. Un vis în care libertatea nu sare peste o generație înainte de a ajunge la nepoata mea. Un vis în care genul descrie, dar niciodată nu limitează. Un vis în care a te naște fată nu este un factor de risc. Acesta este visul meu și refuz să îl spun în șoaptă. Sunt hotărâtă să îl realizez.

Acesta este momentul potrivit pentru că trăim într-o perioadă de regres în ceea ce privește drepturile femeilor. Ni se spune că facem progrese. Cu toate acestea, de prea multe ori, aceste progrese sunt utilizate ca armă împotriva femeilor și a fetelor. Tehnologia menită să ne conecteze ne separă în prezent. Boții online amplifică ura. Deepfake-urile fură chipurile și vocile femeilor, privându-le de demnitate și transformând inovarea în intimidare.

Pentru că, în politică și în afaceri, vechile stereotipuri poartă haine noi. Prejudecățile nu mai sunt urlate în față; ci lucrează în tăcere, calculează, excluzând în mod discret. În timp ce noi ne certăm în camere de ecou digitale, prăpastia de sub picioarele noastre se adâncește și mai mult. Fetele și băieții se îndepărtează tot mai mult unii de alții, neîncrederea înlocuiește înțelegerea, iar polarizarea înlocuiește parteneriatul.

Nu acesta este viitorul care ne-a fost promis. Acesta nu este viitorul pe care îl doresc pentru nepoata mea.

Când mi-am preluat mandatul cu puțin peste un an în urmă, am decis că dezideratul nu este suficient. Viziunea trebuie să devină lege. Speranța trebuie să se traducă în politică. Cuvintele trebuie să devină protecție.

În acest demers nu pornim de la zero. De la Strategia privind egalitatea de gen din 2020, Europa a trecut de la promisiuni la progrese. Am adoptat legi istorice pentru a pune capăt violenței bazate pe gen, pentru a asigura transparența salarială, pentru a consolida viața profesională și cea privată și pentru a crește numărul femeilor în funcții de conducere. Acest lucru arată ce poate realiza UE atunci când suntem hotărâți.

În 2023, am făcut un pas istoric prin aderarea la Convenția de la Istanbul, clarificând un lucru: protejarea femeilor nu este doar o responsabilitate națională ci și o obligație europeană. Anul trecut fiecare stat membru și Parlamentul European au aprobat cele opt principii fundamentale din Foaia de parcurs privind drepturile femeilor, un angajament comun de a proteja, de a capacita și de a permite fiecărei femei și fete să își atingă întregul potențial.

Ne aflăm pe calea cea bună dar trebuie să avem grijă să nu ne culcăm pe lauri. Progresele realizate nu ar trebui utilizate niciodată ca scuză pentru lipsa de acțiune. Disparitățile rămase pot și trebuie să fie atenuate. Eu mă angajez să le elimin.

Chiar săptămâna trecută am prezentat noua Strategie privind egalitatea de gen. Strategia este clară în ceea ce privește provocările cu care ne confruntăm. Aceasta abordează amenințările tot mai mari care afectează în mod disproporționat femeile și fetele, cum ar fi violența cibernetică sau deepfake-urile bazate pe IA. Strategia abordează discursurile online dăunătoare care dezbină băieții și fetele, slăbesc societățile noastre și erodează încrederea în democrațiile noastre.

Obiectivul nostru este simplu, dar ambițios. Dorim egalitate de gen în toate sferele vieții: online și offline, în domeniul sănătății și al educației, precum și prin capacitarea economică a femeilor și prin asigurarea faptului că acestea au un cuvânt de spus în procesul decizional. Toată lumea beneficiază de egalitatea de gen și avem nevoie de implicarea tuturor pentru a o realiza. Bărbații, femeile, băieții, fetele, de toate vârstele, din toate mediile, din fiecare cultură, fiecare convingere trebuie să fie implicați.

Egalitatea este o recompensă comună. Se estimează că disparitatea de gen în ceea ce privește ocuparea forței de muncă costă UE 390 de miliarde EUR în fiecare an. Acestea sunt talentele rămase neutilizate, inovarea lăsată neexploatată. Europa nu își poate permite această ineficiență.

Astăzi îndrăznesc să sper pentru că depunem eforturi pentru a construi o Uniune competitivă în care toată lumea să poată fi cine își dorește, indiferent de gen: fie ca oameni de știință sau asistenți medicali, matematicieni sau piloți, antreprenori sau îngrijitori, directori generali sau politicieni. O veritabilă Uniune a egalității. În calitate de comisar european pentru egalitate, voi ține seama de acest obiectiv în fiecare decizie pe care o iau.

Ziua Internațională a Drepturilor Femeii este un moment de sărbătoare. Dar ne reamintește că drepturile femeilor nu au fost niciodată oferite drept cadouri. Acestea au fost câștigate prin eforturi susținute, persistență și solidaritate în Europa și în afara acesteia. Nu intenționăm să renunțăm la această moștenire. Vom proteja drepturile câștigate cu greu, vom relansa progresele care stagnează și vom rezista tentativelor de a timpul înapoi.

Pentru că nepoatele noastre merită mai mult decât un vis. Ele merită o lume care să le sprijine pe deplin.

Acum este momentul.

