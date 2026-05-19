Când America privește spre Asia, Europa are o singură șansă: să devină un imperiu. Adevărul despre slăbiciunea Rusiei

Vizita președintelui Donald Trump în complexul guvernamental de la Zhongnanhai reprezintă actul de naștere al unei noi arhitecturi de securitate mondiale. Această întâlnire istorică nu a fost un simplu summit diplomatic tradițional. Prezența la Beijing a unei delegații uriașe formate din liderii Wall Street și arhitecții noii economii tehnologice globale, de la Elon Musk și Tim Cook până la Jensen Huang de la Nvidia, demonstrează o fuziune absolută între puterea geopolitică și hegemonia tehnologică. Liderii celor mai mari două economii ale planetei au negociat o stabilitate tactică, o pauză strategică necesară ambelor capitale pentru a-și calibra forțele.

Acest eveniment transmite un semnal asurzitor care redesenează viitorul nostru comun. Asistăm la consacrarea unui „G2 informal”, un pol dual de putere care împarte practic planeta. Lumea nu se mai împarte clasic între Est și Vest, ci între acest G2 decizional și restul statelor. Deciziile majore privind comerțul global, inteligența artificială, rutele de aprovizionare și tranziția tehnologică se negociază acum direct între Washington și Beijing, ocolind adesea instituțiile multilaterale tradiționale construite după cel de-al Doilea Război Mondial și ignorând forurile de la Bruxelles.

Decizia Washingtonului de a-și concentra resursele diplomatice, militare și economice în teatrul asiatic reprezintă o mișcare de o raționalitate perfectă. Statele Unite acționează conform celei mai pure logici a interesului național. America a identificat corect singurul său competitor sistemic real capabil să îi conteste hegemonia pe termen lung, aliniindu-și astfel politica externă la această provocare uriașă. A privi această repoziționare americană prin prisma abandonului, a trădării sau a unui izolaționism superficial denotă o înțelegere precară a istoriei marilor puteri. Washingtonul își gestionează responsabilitățile globale cu o luciditate absolut necesară, cerând în mod tacit și firesc aliaților săi tradiționali să își asume propria greutate strategică și apărare teritorială.

De cealaltă parte a mesei de negocieri, interesul Chinei pentru această stabilitate are rădăcini la fel de pragmatice. Economia chineză navighează printr-o perioadă de presiune internă severă, marcată de prăbușirea modelului său de dezvoltare imobiliară și de o creștere anemică. Această vulnerabilitate structurală, dublată de o criză demografică iminentă, a forțat Beijingul să caute un respiro comercial și diplomatic imediat. Avem așadar un acord între doi giganți care au nevoie de predictibilitate pentru a-și rezolva propriile ecuații complexe de putere.

O primă consecință s-a situat în ambiguitatea și temerea privind Taiwanul. Formosa (dumirea istorică a Taiwanului – n.n.) reprezintă un punct nodal al echilibrului geopolitic contemporan, nu doar prin poziția sa strategică în Indo-Pacific, ci și prin rolul său esențial în arhitectura economică globală, în special în producția de semiconductori critici. Menținerea statutului său de națiune liberă, susținută de Statele Unite și de comunitatea internațională, contribuie direct la stabilitatea lanțurilor de aprovizionare și la prevenirea unui precedent periculos de revizionism autoritar. În același timp, Taiwan simbolizează reziliența valorilor democratice într-o regiune marcată de presiuni sistemice, demonstrând că o societate deschisă poate prospera în vecinătatea unor regimuri coercitive. Protejarea sa nu este doar o chestiune de securitate regională, ci și un angajament față de ideea că entitățile politice mai mici pot rezista, prin alianțe și principii, tentației expansioniste a imperiilor totalitare, oferind un reper durabil pentru ordinea internațională bazată pe reguli.

Totodată, consecința directă a acestui dialog americano-chinez poate fi evaluat ca redesenarea brutală a responsabilităților pe continentul european. Securitatea și prosperitatea Europei nu mai pot funcționa în regim de externalizare totală sau parțială. Această realitate geopolitică ne conduce ineluctabil către singura soluție politică proporțională cu magnitudinea provocărilor actuale. Asistăm la o necesitate istorică urgentă: transformarea rapidă a blocului comunitar într-o forță geopolitică coezivă, pe modelul federalismului american.

Pentru a materializa acest proiect federal curajos, trebuie să demontăm definitiv cea mai toxică fantasmă a deceniului: mitul invincibilității Federației Ruse și iluzia că Moscova s-ar putea așeza la aceeași masă cu adevărații actori globali. A include Rusia în discuțiile restrânse de tip G2 este o farsă strategică. Proiectul Statelor Unite ale Europei se naște tocmai din revelația acestei slăbiciuni structurale de la Moscova. Atâta timp cât elitele europene se raportează la Rusia ca la un imperiu invincibil, instinctul defensiv dictează paralizia decizională. Odată ce spulberăm această iluzie, federalizarea devine calea logică prin care Europa își asumă superioritatea evidentă.

Rusia este astăzi un stat eșuat din punct de vedere strategic și moral, o cleptocrație violentă care încearcă să suplinească prin teroare și dezinformare ceea ce îi lipsește structural. Datele reci ale demografiei și economiei anulează complet pretențiile imperiale ale Kremlinului. Populația actuală a Federației Ruse abia echivalează suma demografică a Germaniei și Italiei. Din punct de vedere financiar, situația este elocventă. Produsul intern brut al întregii Rusii se clasează constant sub cel al Spaniei.

Colapsul mitologiei rusești este cel mai vizibil pe frontul din Ucraina. Armata rusă, prezentată decenii la rând în doctrinele de securitate drept o forță terifiantă, a fost oprită și ținută pe loc de trupele ucrainene ani la rând. Complexul militar al Moscovei a fost redus la recrutarea disperată a minorităților din zonele extrem de sărace ale Asiei și la golirea sistematică a sistemului penitenciar. Conform ultimelor analize, în ritmul actual al desfășurărilor militare a operațiunilor armatei ruse pe frontul din Ucraina, marelui colos cu picioare de lut i-ar trebui nu mai puțin de 250 de ani și jertfa a peste o sută de milioane de ruși pentru a cuceri întreaga Ucraină!

În realitate, în partea noastră de lume, adevărata mare putere incontestabilă este Uniunea Europeană. Avem o populație cumulată de aproape o jumătate de miliard de cetățeni, depășind Rusia de peste trei ori la capitolul demografic. Deținem a treia economie a lumii și o piață internă absolut fără egal la nivel global. Ne lipsește exclusiv coeziunea decizională de tip federal. Din cauza lipsei acestei organizări centralizate, suntem expuși deciziilor luate de Washington sau invaziilor comerciale orchestrate de Beijing, de la mașini electrice până la tehnologie subsidiată.

Adevărul incomod este că o Europă divizată convine tuturor celorlalți actori statali. Interesele geopolitice ale superputerilor rareori converg cu interesul de coeziune al Europei. Fragmentarea noastră este profitabilă pentru terți. Tocmai de aceea, susținerea externă pentru lideri locali izolaționiști sau mișcări politice extremiste funcționează ca o armă de menținere a blocului comunitar într-o stare de vulnerabilitate perpetuă.

Pentru România, saltul curajos către o Europă federală reprezintă garanția supremă a securității fizice și a dezvoltării economice. Țara noastră se află astăzi de partea corectă a istoriei, ancorată definitiv într-o Uniune prosperă și puternică. Suveranismul de fațadă, acea doctrină nocivă care promovează fragmentarea sub pretextul fals al patriotismului, ignoră realitățile dure ale epocii noastre. O națiune izolată în fața marilor blocuri geopolitice este o națiune profund vulnerabilă, condamnată la irelevanță.

Federalizarea Uniunii Europene oferă cel mai modern instrument de protejare a identității noastre naționale în secolul asalturilor tehnologice. Într-o lume a titanilor care negociază rece arhitectura viitorului, Europa trebuie să se așeze la masa deciziilor globale ca un arhitect egal, nu ca un spectator obedient. Statele Unite ale Europei constituie singurul răspuns rațional și profund necesar pentru a asigura supraviețuirea civilizației occidentale în forma sa cea mai înaltă.