Cine controlează ecranele, controlează libertatea. De ce Europa are nevoie de reguli stricte

Data publicării:
Alexandru Muraru
Alexandru Muraru
Deputat PNL
Alexandru Muraru este președintele PNL Iași. Este doctor în ştiinţe politice, cercetător ştiinţific şi cadru didactic în Departamentul de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi.
Deputatul PNL Alexandru Muraru.

Jeremy Bentham a imaginat, la sfârșitul secolului al XVIII-lea, o închisoare ideală: o clădire circulară, cu celule dispuse în jurul unui turn central, din care un singur gardian putea supraveghea oricând fiecare deținut. Secretul nu era supravegherea constantă, ci incertitudinea: nimeni nu știa când era privit. Și tocmai această incertitudine devenea forma supremă de control.

Astăzi, zidurile au fost înlocuite cu ecrane, iar gardienii nu se mai arată. Dar ne privesc. Fiecare gest digital – o căutare, un like, o privire lungă la un clip – devine o piesă într-un mecanism uriaș de profilare, analiză și influență. Nu mai suntem doar utilizatori, ci produse. Nu doar supravegheați, ci direcționați, manipulați, vânduți.

În acest peisaj, Uniunea Europeană încearcă să aducă ordine. Nu prin cenzură, nu prin opreliști, ci prin reguli. Iar rezistența Big Tech e dovada că aceste reguli contează. Prin legi precum Digital Markets Act (DMA), Digital Services Act (DSA) și AI Act, Bruxelles-ul vrea să traseze un cadru de echilibru între inovație și responsabilitate.

Prin DMA, Bruxelles-ul interzice platformelor dominante, precum Apple sau Google, să-și favorizeze propriile produse în mod abuziv. Apple a fost deja sancționată pentru că bloca dezvoltatorii să ofere alternative de plată în afara App Store-ului, afectând concurența și alegerea consumatorilor.

• Prin DSA, platformele mari precum Meta sau TikTok sunt obligate să explice modul în care funcționează algoritmii de recomandare și să ofere opțiunea dezactivării lor, pentru ca utilizatorii să nu fie prizonierii unor bule informaționale netransparente.

• AI Act interzice utilizarea AI-ului pentru supraveghere biometrică în timp real în spațiul public și impune reguli stricte pentru sistemele de inteligență artificială cu risc ridicat, cum ar fi cele folosite în educație, justiție sau angajare.

În prezent, marile companii tehnologice creează aparența alegerii, dar în realitate ne oferă opțiuni false. Apple, de exemplu, cum spuneam, a fost sancționată de Comisia Europeană cu 500 de milioane de euro pentru că a împiedicat dezvoltatorii să informeze utilizatorii despre alternative mai ieftine în afara App Store-ului, încălcând astfel regulile de concurență. La rândul său, Meta a fost amendată cu 200 de milioane de euro pentru modelul său „plătești sau consimți” – fie utilizatorii plătesc pentru a folosi platformele fără reclame, fie acceptă să le fie urmărit comportamentul online în scopuri comerciale.

Recent, Meta a anunțat că, din octombrie 2025, nu va mai permite reclame politice sau pe teme sociale în spațiul UE. Compania se plânge că noile reglementări europene privind transparența publicității politice sunt „nefuncționale” și că afectează „accesul alegătorilor la informație”.

În realitate, ce face Uniunea Europeană prin Regulamentul pentru transparența și direcționarea publicității politice (TTPA) este să ceară lucruri de bun-simț:

• să nu mai fie folosite datele sensibile ale utilizatorilor (etnia, religia, orientarea politică) fără consimțământ clar,
• să fie etichetată fiecare reclamă politică cu numele sponsorului, suma plătită și sursa banilor,
• și să interzică publicitatea politică plătită din afara UE în perioada pre-electorală.

Meta nu renunță la aceste reclame pentru că „nu mai poate informa cetățenii”, ci pentru că nu mai poate face aceste lucruri în secret. Nu mai poate direcționa mesaje către grupuri-țintă sensibile, fără a spune cine plătește și de ce.

Adevărul este că rețelele sociale nu sunt spații neutre de informare. Sunt medii comerciale, unde atenția este monetizată. Și în lipsa unor reguli, adevărul ajunge să concureze cu minciuna pe același canal, dar cu bugete foarte diferite.

Harari: algoritmii nu doar reflectă realitatea – o creează

În cartea sa Nexus, Yuval Noah Harari avertizează că algoritmii nu mai sunt simple unelte. Au devenit sisteme autonome, care nu doar prelucrează informație, ci creează realități. Într-un mediu digital, unde „mai multă informație” nu înseamnă neapărat „mai multă cunoaștere”, algoritmii pot genera lumi paralele – adevăruri fabricate, adaptate la fricile sau dorințele utilizatorilor.

De aceea, spune Harari, nu trebuie să chemăm forțe pe care nu le putem controla. Algoritmii trebuie să fie construiți și folosiți cu reguli clare, interpretabile, transparente. În lipsa acestora, nu mai e vorba despre tehnologie, ci despre pierderea autonomiei individuale.

Ce înseamnă, de fapt, libertate digitală?

Meta, Google, TikTok și celelalte platforme ne spun că avem control. Dar cât de liber e un cetățean care nu poate distinge o știre de o manipulare, o opinie de o campanie plătită?

Când singurele opțiuni sunt între „a plăti” sau „a fi urmărit”, între „a consimți” sau „a fi exclus”, libertatea devine un joc cu reguli ascunse. Și cei care scriu acele reguli nu sunt aleși, nu răspund în fața nimănui și nu dau socoteală pentru consecințele lor sociale.

Europa, cu toate ezitările sale, încearcă tocmai asta: să readucă controlul în mâinile cetățeanului. Să stabilească reguli clare, pentru ca libertatea digitală să nu fie doar o iluzie.

Un semnal de alarmă pentru spațiul democratic

Din 2019 până astăzi, doar în România, Meta a încasat peste 173 de milioane de lei din publicitate pe teme politice și sociale. Mulți bani proveneau de la partide, organizații sau pagini care mimau jurnalismul, dar distribuiau dezinformare.

Rețele afiliate unor partide, au fost documentate că au plătit masiv pentru amplificarea unor mesaje partizane, uneori prin pagini false care se prezentau drept „publicații independente”. În loc să vorbească prin presă, tot mai mulți politicieni preferă să-și construiască bule de audiență artificială, sponsorizate.

Prin oprirea publicității politice, ar putea ieși la iveală care lideri chiar au audiență și care doar au plătit pentru aparența ei. Iar dacă asta va însemna o revenire la dezbatere publică, presă independentă și răspunsuri în fața alegătorilor – cu atât mai bine.

Progresul nu înseamnă doar viteză. Înseamnă și responsabilitate

Reglementarea nu înseamnă frânare, ci încercarea de a da sens unui progres care riscă să scape din mâinile celor pentru care ar trebui să funcționeze: oamenii.

Europa nu trebuie să se rușineze că cere reguli. Dimpotrivă. Într-o lume în care datele personale sunt monedă, iar informația e armă, a avea reguli e singura formă de libertate autentică.

Pentru că, fără ele, nu mai suntem cetățeni. Suntem doar date, în slujba unor algoritmi netransparenți, controlați de companii care nu ne datorează nimic.

