Comisarul european Jorgensen, despre noua uniune energetică: „Mai curată, mai ieftină și mai conectată”

UE se află într-un moment de cotitură crucial pentru competitivitatea, decarbonizarea și securitatea sa și trebuie în mod evident să acționeze.

Facturile ridicate la energie afectează gospodăriile și întreprinderile. În raportul său din 2024 privind competitivitatea europeană, Mario Draghi menționează „energia” de peste 700 de ori. Nu putem avea o Europă mai puternică fără o cooperare mai strânsă în domeniul energiei, care să ofere baza pentru locuri de muncă, creștere economică și prosperitate.

Iar necesitatea unei Europe mai puternice este mai urgentă ca niciodată. La frontierele noastre, brutalitatea Rusiei zdruncină bazele securității europene. De la începutul invaziei lui Putin, Europa a cheltuit echivalentul a 2400 de avioane de luptă F-35 pe combustibili fosili din Rusia. Această situație nu poate continua.

În eforturile noastre de a ne proteja continentul, trebuie să protejăm și planeta. Sectorul energetic produce 75 % din emisiile de gaze cu efect de seră din Europa. Cu cât durează mai mult decarbonizarea, cu atât suntem expuși mai mult timp la volatilitate – în ceea ce privește prețurile combustibililor fosili, dar și crizele legate de schimbările climatice.

Provocările cu care ne confruntăm sunt considerabile. Dar la fel este și capacitatea Uniunii Europene de a le face față.

La 26 februarie, am prezentat un plan de acțiune al UE pentru a fructifica întreaga valoare a uniunii noastre energetice. Permiteți-mi să detaliez măsurile pe care le luăm și ce vor însemna pentru dumneavoastră.

În primul rând, în ceea ce privește tranziția verde, nu dăm înapoi; dimpotrivă, accelerăm ritmul. În prezent, în întreaga Europă, construcția turbinelor eoliene și a fermelor solare durează ani de zile. Sute de gigawați de energie verde și la prețuri accesibile așteaptă să fie deblocați. Nu mai putem aștepta. Prin urmare, vom reduce termenele de autorizare care frânează dezvoltarea proiectelor în domeniul energiei din surse regenerabile – permițând furnizarea mai rapidă a energiei verzi la prețuri accesibile pentru europeni. De asemenea, vom facilita încheierea de contracte pe termen mai lung pentru energia din surse regenerabile, pentru a ne asigura că cumpărătorii de energie electrică curată sunt protejați de volatilitatea pe termen scurt de pe piețele energiei.

Un alt domeniu-cheie de interes va fi consolidarea și raționalizarea uniunii noastre energetice. Astăzi, folosim doar jumătate din potențialul rețelelor noastre – este ca și cum Europa ar avea 100 de autostrăzi, dar ar utiliza doar 50, și va avea nevoie de 200 în viitor. Prin urmare, Comisia va asigura o coordonare mai strânsă între statele membre în ceea ce privește guvernanța piețelor energiei, planificarea dezvoltării rețelelor și pregătirea pentru situații de criză.

De asemenea, vom direcționa investiții europene comune și strategice pentru a promova eficiența, electrificarea și modernizarea. Pentru a sprijini în continuare investițiile, vom stabili un contract tripartit pentru energie la prețuri accesibile, care să asocieze sectorul public, dezvoltatorii și producătorii de energie curată și industria consumatoare de energie. Este vorba despre creșterea amplorii și asigurarea previzibilității.

În fine, pe măsură ce ne decarbonizăm economia, cererea de gaze se reduce, dar gazul va rămâne o parte semnificativă a mixului nostru energetic pentru o anumită perioadă de timp. Prin urmare, planul nostru de acțiune vizează piețe mai echitabile ale gazelor, îmbunătățind supravegherea reglementară și acordând autorităților competențe juridice solide pentru a sancționa abuzurile de piață. Ne propunem, de asemenea, să sporim competitivitatea piețelor gazelor, de exemplu, prin valorificarea puterii de cumpărare a UE pentru a obține condiții mai avantajoase pentru importurile de la furnizori fiabili de GNL.

Ce înseamnă toate acestea pentru gospodăriile și întreprinderile din Europa? În ansamblu, avem potențialul de a realiza economii de 45 de miliarde EUR în 2025, pentru a ajunge la economii anuale de cel puțin 130 de miliarde EUR până în 2030 și de 260 de miliarde EUR anual din 2040. În total, până în 2040, putem economisi până la 2,5 mii de miliarde EUR la importurile de combustibili fosili.

Aceste economii sunt la îndemâna noastră – nu putem rata ocazia de a le realiza. Trebuie să lucrăm împreună cu toții: UE, statele membre, sectorul privat și cetățenii. Prin eforturi conjugate, putem valorifica întregul potențial și putem îndeplini promisiunea inițială a Europei, unită în diversitate și în direcție.

În urmă cu aproape 70 de ani, profesorul Walter Hallstein, primul președinte al Comisiei Europene, a vorbit despre această promisiune, prezentând perspectivele unității europene într-o lume confruntată cu provocări dificile: „Dacă vrem ca acest proiect măreț să reușească, avem nevoie nu numai de inteligență, imaginație și hotărâre, ci, mai presus de toate, de încredere în noi înșine și de o voință puternică și de nezdruncinat de a supraviețui.”

Să ascultăm acest îndemn și să avem încredere în noi înșine. Prin unitate, nu numai că am supraviețuit, ci am prosperat.

Am început ca o Comunitate Europeană a Cărbunelui și Oțelului. Astăzi suntem o comunitate europeană a turbinelor eoliene, a panourilor solare și a generatoarelor geotermale. Odinioară eram separați de tranșee și de Cortina de Fier, astăzi suntem conectați prin linii electrice, cabluri și interconexiuni.

A sosit momentul să finalizăm ceea ce am început acum 70 de ani, valorificând punctele noastre forte și fructificând întreaga valoare a uniunii noastre energetice. Nu ne putem permite să mai așteptăm niciun moment.