Live TV

Criza din Strâmtoarea Ormuz, mitul „României înecate în aur negru" și adevărata cale spre independența energetică

Data publicării:
Alexandru Muraru
Alexandru Muraru
Deputat PNL
Alexandru Muraru este președintele PNL Iași. Este doctor în ştiinţe politice, cercetător ştiinţific şi cadru didactic în Departamentul de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
muraru alexandru

În vara lui 1979, mașinile personale din România aveau voie să circule doar în funcție de cifra numărului de înmatriculare, iar prețul benzinei tocmai fusese majorat printr-o decizie a Comitetului Executiv al partidului. Țara se afla, teoretic, în plină epocă de aur petrolieră. Statul care se lăuda cu rafinării uriașe și cu independență energetică își raționaliza deja carburantul. Duminicile fără mașini spuneau adevărul pe care propaganda îl acoperea: imperiul industrial construit de Nicolae Ceaușescu ardea mult mai mult petrol decât putea scoate din pământ.

Scena aceasta are astăzi un ecou incomod: motorina se apropie iar de pragul de 10 lei litrul, țițeiul Brent a urcat spre 90 de dolari pe baril după destrămarea armistițiului fragil dintre Statele Unite și Iran, iar navele care traversează Strâmtoarea Ormuz, ruta pe unde trece aproximativ o cincime din petrolul lumii, au redevenit o variabilă geopolitică.

România produce astăzi în jur de un sfert din petrolul pe care îl consumă și importă tot restul, iar acest tipar durează, cu mici oscilații, de aproape o jumătate de secol. Cele trei mari rafinării ale țării, Petromidia, Petrobrazi și Petrotel, au o capacitate de prelucrare de circa 12,5 milioane de tone pe an. Producția internă de țiței a fost, în 2025, de doar 2,5 milioane de tone. Diferența vine din import, peste trei sferturi din țițeiul procesat, cea mai mare parte adus din Kazahstan prin portul Constanța. La produsele finite, dependența este și mai mare, în jur de 75-80% din consum.

Structura importurilor s-a schimbat radical în ultimii ani. În 2020, aproape 68% din motorina adusă în România venea din Rusia. După invadarea Ucrainei și valul de sancțiuni, fluxul acela a dispărut aproape complet, înlocuit de furnizori din Golful Persic, din Turcia și din India. Astăzi, în jur de un sfert din motorina importată vine din țările Golfului, ceea ce leagă direct prețul de la pompă din Iași sau din Cluj de fiecare incident din apropierea Strâmtorii Ormuz.

Securitatea aprovizionării s-a îmbunătățit. Dar la pachet a venit și costul creșterii facturii. Ani la rând, glasuri suveraniste și nostalgice au întreținut imaginea unei țări literalmente inundate de petrol, jefuită de străinii veniți după 1989 ca să o exploateze. Cetățeanul care se întreabă, pe bună dreptate, de ce plătește atât de scump la pompă merită un răspuns onest.

Străinii nu au ce fura dintr-o resursă pe care România nu o mai deține în cantitățile visate. Zăcămintele s-au maturizat și dau tot mai puțin, fenomen comun tuturor bazinelor petroliere vechi din lume. Ceea ce își amintesc pe jumătate cei care invocă „gloria" energetică este poziția interbelică a țării, printre primii producători de petrol ai lumii. Era o Românie de dinainte de comunism.

Comunismul a adâncit această dependență până la catastrofă. La sfârșitul anilor '70, Nicolae Ceaușescu pariase pe transformarea României într-un mare centru de rafinare și umflase capacitatea de procesare spre 33-35 de milioane de tone pe an, în condițiile în care producția internă abia atingea 10 milioane. Restul se importa, aproape 68% din țiței, exact în momentul în care crizele din 1973 și 1979 făceau prețul mondial să explodeze.

Proporția importului semăna izbitor cu cea de astăzi. Cererea internă de petrol s-a triplat între 1975 și 1980. Rezultatul îl știm: datorii externe, imposibilitatea de plată din 1981 și decizia de a rambursa totul anticipat. Comunismul românesc și-a plătit „suveranitatea" energetică cu foame, raționalizare și export forțat de alimente, iar aceasta este lecția pe care nostalgia o șterge cu buretele.

Trebuie să fim onești și să recunoaștem că am cultivat prea mult timp o formă blândă de populism energetic: plafonări prelungite, promisiuni de carburant ieftin, amânarea discuției serioase despre costuri și investiții. Plafonările liniștesc pe termen scurt și distorsionează piața pe termen lung, descurajând exact investițiile care ne-ar reduce vulnerabilitatea. Suveraniștii hrănesc mitul pe față. Dar ceilalți, avem obligația de a privi adevărul incomod pentru că ambele atitudini ne lasă descoperiți.

Se va obiecta că Neptun Deep rezolvă problema, că gazul din Marea Neagră ne va face independenți energetic în câțiva ani. Proiectul este important și schimbă serios ecuația la gaze naturale.

Petrolul rămâne însă o poveste separată. Transportul, agricultura și petrochimia funcționează pe produse rafinate pe care le importăm masiv, iar prețul lor se stabilește pe piețele internaționale, la Rotterdam și la Singapore, dincolo de orice decizie luată la București. Concentrarea aproape totală a importului de țiței pe o singură direcție, Kazahstanul, rămâne ea însăși o fragilitate, chiar dacă furnizorul este acum altul decât Rusia. Gazul propriu ne ajută, dar șocul următor din Golf tot ne va prinde expuși pe partea de petrol.

Există totuși un semnal recent care schimbă puțin calculul, chiar pe partea de petrol. NATO a aprobat, la 23 iulie 2026, cea mai mare investiție logistică din istoria Alianței: o rețea extinsă de conducte și depozite de carburant spre flancul estic, în valoare de 27 de miliarde de euro pe următorii douăzeci de ani. România va primi din acest program aproximativ 2,15 miliarde de euro, pentru infrastructură construită direct pe teritoriul propriu.

Noile conducte vor avea dublă utilizare, militară și civilă, ceea ce le deosebește de o simplă investiție de apărare. Practic, sistemul va crește simultan capacitatea de aprovizionare cu produse petroliere a armatei și pe cea a economiei civile, printr-o infrastructură comună, finanțată colectiv de Alianță, nu doar de bugetul român. E genul de proiect care ar trebui să anime dezbaterea publică despre independența energetică mult mai mult decât o face acum, pentru că adaugă exact ce lipsea din ecuație: capacitate reală de transport și interconectare pentru petrol, nu doar pentru gaz.

Independența energetică serioasă, pentru o țară de mărimea și de poziția României, se sprijină pe câteva direcții concrete.

Ea se construiește din diversificarea reală a surselor de țiței și de produse, dincolo de dependența excesivă de un singur furnizor precum Kazahstanul; din stocuri strategice pe măsura obligațiilor asumate și din capacitatea de a le elibera rapid; din interconectări regionale și mecanisme europene comune de răspuns la un șoc de tip Ormuz; și dintr-o tranziție energetică asumată, care să reducă an de an cât petrol trebuie să ardem pentru a mișca economia. Niciuna nu este spectaculoasă. Toate cer răbdare, bani și adevăr spus cetățenilor.

Aici intervine miza care depășește pompa de benzină. Rezistența energetică a unei țări de pe frontiera estică a Uniunii Europene și a NATO ține de securitatea colectivă a alianței, la fel de mult ca desfășurările militare. Un șoc de preț prelungit alimentează tensiuni sociale, iar tensiunile sociale sunt terenul pe care operează dezinformarea și pe care se subțiază sprijinul pentru Ucraina și pentru politica externă comună.

Duminicile fără mașini din 1979 ne-au arătat cum arată o independență energetică decretată prin propagandă și plătită integral de populație. Istoria pare să ne ofere acum o a doua șansă să învățăm lecția aceea. Gloria petrolieră pe care am avut-o cândva a existat mai mult în discursul oficial decât în rezervoare, iar reziliența de care avem nevoie astăzi se construiește exact invers, prin fapte verificabile, nu prin declarații.

Alte opinii
Radu Oprea
Radu Oprea
Senator PSD
România nu este Belgia, Polonia sau Germania. De ce avem nevoie rapidă de un guvern?
Alexandru Muraru
Alexandru Muraru
Deputat PNL
Traseul unui trofeu: ce a construit Spania între 1977 și 1986. De ce România pornește astăzi de mai sus decât porneau spaniolii atunci
Alexandru Muraru
Alexandru Muraru
Deputat PNL
România cum ar fi trebuit să fie: Norman Manea la 90 de ani
Sebastian Burduja
Sebastian Burduja
Deputat PNL
De la statul pe hârtie la statul superinteligent. Saltul în viitor pe care România trebuie să-l facă
Tragic: a murit la 44 de ani, după un accident teribil cu jetski-ul. Avea o fetiță
Digi Sport
Tragic: a murit la 44 de ani, după un accident teribil cu jetski-ul. Avea o fetiță
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
fed conferinta bolojan fibra guvern 110725 fo guv 2_25461
Guvernul, acuzații la adresa PSD după ce a atacat în instanță 12...
NATO sign, installed on Izvor Street at the intersection by the Ministry of National Defence building, Bucharest, Romania
România, punct strategic pe harta NATO: o fabrică de la Brașov va fi...
ciocanel justitie
„Nu puteam să iau o sancțiune mai ușoară”. Judecătoarea care a...
President Donald Trump meets with President Volodymyr Zelenskyy
Zelenski a ajuns la Casa Albă. Liderul ucrainean forțează obținerea...
Ultimele știri
Baloo de România. Camerele Romsilva au surprins locul preferat de scărpinat al urșilor din Pădurea Borsec
Șeful diplomației poloneze avetizează Rusia să pună capăt „aventurii criminale” din Ucraina. „Înainte să fie prea târziu”
Friedrich Merz respinge proiectul viitorului buget UE și cere reduceri substanțiale: „Cifrele nu sunt echilibrate”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Sonde petroliere.
Veste bună pentru România. Kazahstanul reia exporturile de petrol ale CPC, odată cu redeschiderea terminalului maritim
Sonde petroliere.
Șefa diplomației române, după suspendarea livrărilor de petrol din Kazahstan: „Este o conversație pe care o avem și la nivel european”
Sonde petroliere.
Expert: În cazul petrolului kazah, rute alternative nu există. Care ar fi singura posibilitate de a face „swap”
Wind turbines, wind power park, alternative energy production. Meerhof, Northrhine Westfalia, Germany, Europe.
România, ușor sub media UE la energia regenerabilă. Suedia conduce detașat clasamentul european (Eurostat)
sanctiuni rusia pachet sanctiuni ue
UE a aprobat al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Sunt vizate băncile, navele „flotei din umbră” și exporturile de petrol
Partenerii noștri
Pe Roz
Zendaya, în cea mai nonconformistă ținută, inspirată din universul "Spider-Man". Povestea din spatele rochiei...
Cancan
VAL de revoltă după moartea Anastasiei Piron! Ce s-a întâmplat după ce tânăra de 22 de ani a fost găsită fără...
Fanatik.ro
Dan Şucu, criticat pentru afacerea Borza: „Genoa nu are fundaș stânga ca el! Se impunea acolo şi avea altă...
editiadedimineata.ro
Boom-ul AI face gazul natural să redevină popular, în ciuda îngrijorărilor legate de mediu
Fanatik.ro
Privatizare mascată în inima Bucureștiului. Cum au ajuns terenurile statului de la Sala Polivalentă să fie...
Adevărul
Moment tensionat pe Transfăgărășan. Un urs s-a apropiat la numai câțiva centimetri de un turist
Playtech
De ce nu vedem pui de porumbel pe stradă. Misterul, explicat de specialiști
Digi FM
Paula Badosa vorbeşte despre relaţia „toxică” cu fostul ei iubit, Stefanos Tsitsipas: „Astăzi mă simt din nou...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Peste 14.000.000 de euro! Gigi Becali a spus "DA", după 16 luni de negocieri
Pro FM
Ce crede Elizabeth Hurley despre Miley Cyrus. Actrița trăiește o poveste de dragoste cu tatăl artistei, Billy...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Christopher Nolan nu și-a construit succesul singur. Cine este Emma Thomas, femeia care i-a fost alături la...
Adevarul
Rheinmetall, în dificultate: Germania plănuiește să reducă bugetul pentru muniție. „Nici măcar guvernul...
Newsweek
Vești rele. Graficul care arată când ar putea crește vârsta de pensionare. Vor fi 1.000.000 de noi pensionari
Digi FM
Premieră mondială în medicină: o femeie nevăzătoare și-a recăpătat vederea după un transplant fără precendent
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Pământul nu mai poate ține pasul cu modul în care folosim resursele". Omenirea a depășit deja limitele pe...
Digi Animal World
Ce trebuie să faci dacă întâlnești pisici fără stăpân în vacanță. Sfaturile experților pentru turiști
Film Now
Fiica lui Tom Cruise și a lui Katie Holmes a renunțat oficial la numele tatălui. Cum se numește acum Suri...
UTV
Cum arată Andreea Ibacka în costum de baie, la 40 de ani. „Acum să vă prefaceți că n-ați dat zoom”