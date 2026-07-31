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Cum a întors Ucraina soarta războiului care părea pierdut

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Ionuț Stroe
Ionuț Stroe
Deputat PNL
Ionuț Stroe este, în prezent, deputat PNL în Parlamentul României, vicelider al grupului parlamentar al Partidului Național Liberal și deține o vastă experiență în domeniul politicii externe. Acesta ocupă funcția de președinte al Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei și este membru al Comisiei pentru politică externă din Camera Deputaților. Ionuț Stroe a fost, de asemenea, ministru al Tineretului și Sportului.
Ionut_Stroe
Din articol
Dronele: revoluția care a schimbat totul Relația Trump-Zelenski, un parteneriat funcțional

Acum un an, aproape nimeni nu mai credea în șansele Ucrainei de a câștiga războiul. Dacă vă amintiți, se discuta frecvent despre cedări teritoriale, despre o înfrângere iminentă, despre o armată epuizată și depășită numeric. Tabloul era unul mai mult decât sumbru.

Rusia dispunea de un avantaj demografic zdrobitor, o populație de peste cinci ori mai mare decât a Ucrainei, și demonstrase că poate absorbi pierderi de sute de mii de oameni fără ca sistemul politic de la Moscova să dea semne vizibile de fisură. Economia rusă, deși apăsată de sancțiuni, se dovedise adaptabilă: exporturile de energie acopereau în jur de un sfert din bugetul federal, iar Iranul, Coreea de Nord și China compensau, discret dar consistent, lacunele de armament și muniție. De partea cealaltă, Ucraina se confrunta cu propriile fragilități, de la probleme de comandă la tensiuni politice interne sau o mobilizare greu de susținut pe termen lung. La toate acestea se adăuga o administrație americană care redusese drastic ajutorul militar nou și lăsase Europa să preia rolul principal de susținător al Kievului.

Concluzia era că Ucraina putea rezista un timp, dar timpul curgea în avantajul Rusiei.

Astăzi, la un an distanță, scenariul înfrângerii Ucrainei nu s-a materializat, dimpotrivă.

Dronele: revoluția care a schimbat totul

Ce nu a luat în calcul nimeni, se pare, a fost viteza cu care un stat aflat sub presiune existențială poate reinventa modul în care se poartă un război.

Ucraina nu a compensat dezavantajul demografic cu mai mulți oameni. L-a compensat cu tehnologie ieftină, produsă în masă și livrată în câteva săptămâni, nu în câțiva ani. La începutul lui 2026, capacitatea industriei ucrainene de apărare depășea opt milioane de drone FPV pe an, potrivit Consiliului de Securitate Națională și Apărare de la Kiev. Raportată la populația activă, cifra spune mai mult decât totalul brut: pentru fiecare cetățean apt de muncă, Ucraina produce între șase și nouă ori mai multe drone decât Rusia.

Cifrele de pe front confirmă impactul. Potrivit datelor oficiale ucrainene, peste 80% din loviturile reușite asupra pozițiilor ruse se executau în 2025 cu drone, iar între 70% și 80% din pierderile umane rusești proveneau din atacuri cu sisteme fără pilot.

Și nu e vorba doar de front. Dronele ucrainene au lovit tancuri și blindate, au distrus sisteme de artilerie, au atacat aerodromuri și baze militare la sute, uneori peste o mie de kilometri în interiorul Rusiei, au vizat depozite de muniție și infrastructură logistică, au lovit flota rusă din Marea Neagră. Efectul strategic a fost exact cel căutat: Rusia a fost obligată să-și disperseze apărarea antiaeriană departe de front, pentru a proteja rafinării, depozite și aerodromuri aflate la mii de kilometri distanță. Un război care părea, acum un an, o simplă chestiune de uzură teritorială s-a transformat într-un război de uzură industrială, iar acolo Ucraina a găsit un avantaj.

Diferența față de Rusia nu se măsoară, așadar, doar în volume. Moscova și-a anunțat pentru 2026 o țintă de 7,3 milioane de drone FPV, potrivit comandantului armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, deci decalajul cantitativ se închide. Ci ține mai ales de model. Rusia a integrat dronele într-o industrie militară centralizată, cu contracte garantate pe termen lung. Kievul a lăsat sute de companii mici, start-up-uri și foști antreprenori din tehnologie să concureze și să inoveze liber. Au apărut astfel bombardiere, drone FPV cu fibră optică, interceptoare, vehicule terestre fără pilot, un ecosistem care astăzi nu doar apără Ucraina, ci începe să fie exportat către parteneri europeni.

Dar aș simplifica lucrurile prea mult dacă aș atribui exclusiv dronelor răsturnarea de situație. Rezistența ucraineană din ultimul an a fost rezultatul mai multor factori care s-au suprapus.

Primul factor a fost Europa. Pe fondul schimbării de atitudine a Washingtonului, statele europene și-au asumat treptat o parte tot mai mare din povara sprijinului militar și financiar. Coaliția de Voință, care reunește 35 de state, printre care și România, s-a transformat în principalul cadru de negociere a garanțiilor de securitate pentru Kiev. Rusia, între timp, câștiga doar fâșii înguste de teritoriu, fără să reușească vreodată lovitura decisivă care i-ar fi adus victoria promisă la începutul invaziei.

Al doilea factor a fost capitalul. Investițiile declarate public în companiile ucrainene de tehnologie militară au urcat la 105 milioane de dolari în 2025, față de 1,1 milioane în 2023, potrivit inventarului realizat de Consiliul Industriei de Apărare din Ucraina. O creștere de aproape o sută de ori în doi ani, iar aproximativ 30% dintre tranzacții rămân nedeclarate, deci cifra reală este mai mare.

Al treilea factor a fost o schimbare de paradigmă strategică la Kiev. Ucraina a renunțat la ideea unei victorii rapide și a adoptat un model de viabilitate pe termen lung: localizarea producției de apărare, stabilitate fiscală în condiții de finanțare externă incertă și o industrie capabilă să reziste strategiei ruse de uzură.

Nu trebuie ignorate nici limitele adversarului. Economia rusă a rezistat sancțiunilor, dar structura care finanțează războiul s-a schimbat sub presiune. În primele patru luni ale acestui an, veniturile bugetare din petrol și gaze au scăzut cu 38% față de aceeași perioadă din 2025, iar pentru întregul 2026 ele acoperă în jur de 22% din bugetul federal, față de aproape o treime acum câțiva ani. Loviturile ucrainene asupra rafinăriilor și asupra infrastructurii de transport au contribuit direct la această erodare. Kremlinul a acoperit gaura ridicând TVA la 22% și mărind taxarea internă, adică mutând costul războiului în buzunarul propriilor contribuabili. Poate merge așa mai departe. Dar nu la infinit și nu fără consecințe politice.

Relația Trump-Zelenski, un parteneriat funcțional

Schimbarea de pe front a fost însoțită, previzibil, de o schimbare de percepție la Washington. Contrastul cu februarie 2025, când întâlnirea din Biroul Oval s-a terminat într-un schimb public de replici, este izbitor. Marți, aceiași doi președinți s-au întâlnit din nou la Casa Albă, cu ușile închise, timp de puțin peste o oră. Zelenski a anunțat apoi, pe Telegram, că a discutat atât despre licențele pentru producția de rachete interceptoare Patriot pe teritoriu ucrainean, promisiune făcută de Trump la summitul NATO de la Ankara, cât și despre „mai multe alte idei care ar putea fi de ajutor”. Nu întâmplător, succesul militar și industrial ucrainean și-a găsit ecou chiar și în segmente ale mișcării MAGA, care îl priveau cu ostilitate pe liderul de la Kiev acum un an.

Povestea Ucrainei din ultimul an vorbește despre adaptare rapidă sub presiune maximă și despre un stat care a acceptat că nu mai poate câștiga războiul cu resursele cu care l-a început și a decis să-l poarte cu alte mijloace. Schimbarea a venit dintr-o strategie industrială îndrăzneață, susținută de o determinare politică pe care puțini o mai credeau posibilă.

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