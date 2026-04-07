Live TV

De ce Bucureștiul a spus "da" când alții au spus "nu" în războiul din Iran

Data publicării:
Ionuț Stroe
Deputat PNL
Ionuț Stroe este, în prezent, deputat PNL în Parlamentul României, vicelider al grupului parlamentar al Partidului Național Liberal și deține o vastă experiență în domeniul politicii externe. Acesta ocupă funcția de președinte al Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei și este membru al Comisiei pentru politică externă din Camera Deputaților. Ionuț Stroe a fost, de asemenea, ministru al Tineretului și Sportului.
Mi-a apărut tot mai des întrebarea asta în ultimele zile: de ce a fost România atât de tranșant pro-SUA în chestiunea războiului din Iran și a pus la dispoziție baza militară de la Kogălniceanu pentru echipamente defensive? Nu ar fi trebuit să fim și noi mai prudenți, mai reticenți, mai reținuți așa cum au fost alte state europene?

Ei bine, decizia României de a pune la dispoziția Statelor Unite baza Mihail Kogălniceanu în contextul războiului din Iran nu a venit pe un fond neutru. În octombrie 2025, Ministerul Apărării Naționale fusese informat cu privire la redimensionarea unei părți a trupelor americane dislocate pe Flancul Estic al NATO, ca parte din procesul de reevaluare a posturii globale a forțelor militare ale SUA. Aproximativ 1.000 de militari americani se aflau în România, un număr mai mic decât în trecut, după ce administrația Trump decisese reducerea unor efective din Europa. Decizia a fost primită cu surprindere, cu supărare, cu derută de opinia publică din România.

Prin urmare, solicitarea de a găzdui trupe suplimentare în contextul războiului cu Iranul a devenit implicit, și o oportunitate de a reface capitalul de parteneriat cu Washingtonul.

Decizia politică a fost rapidă, unitară și pro-americană: CSAT a aprobat pe 11 martie 2026 solicitarea SUA de a disloca avioane militare și trupe suplimentare.

Cum a reacționat România față de ceilalți aliați europeni?

La nivelul UE, reacția nu a fost una unitară. Viteza și amploarea loviturilor americano-israeliene au luat prin surprindere majoritatea guvernelor europene.

Franța, Spania și Italia au avut una dintre cele mai critice poziții. Macron a cerut o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate ONU și a declarat că Franța "nu poate aproba" loviturile desfășurate "în afara dreptului internațional". Spania a refuzat accesul la bazele aeriene comune și a închis complet spațiul aerian. Italia a refuzat accesul bombardierelor americane la baza Sigonella din Sicilia, invocând că o misiune non-logistică necesita aprobarea parlamentului italian.

Germania a adoptat o poziție mai nuanțată. Cancelarul Friedrich Merz a declarat că reamintirea dreptului internațional era irelevantă și că europenii ar trebui să nu mai fie prea critici față de conduita SUA, deoarece, deși nu au reușit să le atingă ei înșiși, împărtășesc multe dintre obiectivele aliate.

Regatul Unit a ales o cale de mijloc transatlantică. Londra a combinat critica față de regimul iranian cu apeluri la de-escaladare, precizând că nu a participat la lovituri în sine, dar a permis SUA să folosească unele baze militare britanice, inclusiv baza Diego Garcia, după ce a fost criticată de Statele Unite pentru reacția inițială.

România a aprobat solicitarea SUA în CSAT și Parlament cu o majoritate covârșitoare, comunicând public că echipamentele sunt defensive, o formulare care permite României să sprijine operațiunile americane evitând în același timp să fie văzută ca parte directă la ofensivă. Această poziție plasează România mai degrabă în tabăra statelor baltice și a Ucrainei, care salută conflictul din perspectiva slăbirii Iranului, furnizor de drone pentru Rusia, mai degrabă decât în tabăra statelor din vestul Europei care ridică obiecții de drept internațional.

Ulterior, când a devenit clar că războiul nu se termină rapid, România s-a alăturat imediat declarației inițiate de state europene și nu numai privind asigurarea libertății de navigație în Strâmtoarea Ormuz, un demers esențial pentru stabilitatea economică globală și securitatea energetică.

Securitatea înainte de orice: de ce România nu își permite ambiguități

Logica de fond este clară și coerentă cu politica externă românească din ultimii ani: pentru București, garanția de securitate americană față de Rusia primează absolut față de orice rezerve privind legalitatea conflictului din Iran. Trupele americane de pe teritoriul național și scutul antirachetă de la Deveselu nu sunt simboluri politice, ci garanții concrete de securitate, atâta timp cât Rusia rămâne amenințarea existențială la granița estică. Când ești în prima linie, nu îți permiți să negociezi cu umbrele de securitate.

În acest cadru, reacția rapidă și clară a României a fost o manifestare de coerență strategică. Bucureștiul a acționat predictibil, în logica parteneriatului său strategic, și a transmis un semnal de încredere într-un moment în care relația dintre SUA și o parte din aliații europeni era tensionată. Iar acest lucru contează. România a ales să fie acel partener de încredere, consolidând un capital esențial într-un moment sensibil. Pentru că, în final, pentru București miza nu este să fie pe placul tuturor, ci să fie sigur.

Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
President Donald Trump speaks and gestures during a press conference
Donald Trump, mesaj amenințător la adresa Iranului: „O întreagă...
mircea lucescu la marginea terenului
Noi informații despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu...
CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI - SEDINTA
CNA a decis retragerea licenței postului TV Realitatea PLUS...
fotografii cu victor ponta, nicusor dan si florian coldea
Nicușor Dan pune „o întrebare esențială” în scandalul pozelor...
Ultimele știri
BNR: Inflația va crește peste estimări până în vară, pe fondul scumpirii energiei și al războiului din Orientul Mijlociu
Republica Moldova cere aderarea rapidă la UE și promite sprijin pentru securitatea Europei: „Aducem ceva unic la masa negocierilor”
Prețul petrolului rusesc a atins un nivel record. Creșterea a atins 230% în cazul sortimentului Urals
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum arată "cea mai frumoasă fată din lume" la 25 de ani. Thylane Blondeau a cucerit toată planeta cu chipul...
Cancan
Valentin Sanfira a înșelat-o! Codruța și-a luat inima-n dinți și a recunoscut motivul divorțului...
Fanatik.ro
Transformare incredibilă a fotbalistului care a luat două titluri cu CFR Cluj. E vedetă rock și i-a făcut imn...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Transplantul cardiac, inevitabil pentru Mircea Lucescu: „Nu ne mai putem aștepta la o recuperare...
Adevărul
Armata SUA lovește „bijuteria coroanei” energetice a Iranului cu câteva ore înainte de expirarea...
Playtech
Cozi ca pe vremea lui Ceaușescu în benzinării după ieftinirea carburanților. Cât au economisit șoferii la un...
Digi FM
Codruța Filip, confesiuni în lacrimi după divorțul de Valentin Sanfira: "Tot ce am trăit în anii ăștia nu a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Gică Hagi s-a răzgândit!" Ce lovitură! Anunțul care dă peste cap toate calculele
Pro FM
Loredana Groza, picioare tonifiate și talie de invidiat în costum de baie. Apariția din Maldive a stârnit un...
Film Now
Jennifer Aniston "se topește" în brațele iubitului ei: "E recunoscătoare că își poate împărtăși viața cu el"
Adevarul
Apeluri la invocarea Amendamentului 25 al Constituției SUA după ultimele declarații controversate ale lui...
Newsweek
Casa de pensii, mesaj pentru 2.600.000 pensionari. „V-am transferat toți banii”. Când ajung pe card?
Digi FM
Adriana Bahmuțeanu dezvăluie motivul pentru care nu a avut acces la averea lui Silviu Prigoană, după divorț...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul ocazional de alcool în exces, mai periculos decât pare. Ce au descoperit cercetătorii
Digi Animal World
Momentul când o femeie încearcă să mângâie un tigru la Grădina Zoologică din Bridgeton. Aproape a fost...
Film Now
Cum arată Jackie Chan în 2026, la 72 de ani. Are peste 100 de filme la activ
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...