De ce este importantă o relație mai strânsă între UE și Australia

Cele mai recente evoluții din Orientul Mijlociu ne reamintesc cât de interconectată este lumea noastră. Valurile de șoc generate de conflictul din Golf se răspândesc rapid în întreaga economie mondială, ducând la creșterea prețurilor petrolului și gazelor și la majorarea costurilor tuturor produselor, de la substanțe chimice la îngrășăminte și alimente. În această eră a tensiunilor geopolitice din ce în ce mai mari, trebuie să ne apropiem de partenerii care împărtășesc valorile și viziunea noastră asupra unei lumi bazate pe norme.

Acesta este motivul pentru care mă aflu astăzi în Australia. Geografia plasează Uniunea Europeană și Australia în părți opuse ale lumii – iar provocările actuale pot face ca această distanță să se simtă și mai mult. Dar istoria spune o poveste diferită. În repetate rânduri, prin crizele definitorii ale secolului trecut, am fost uniți. Nu suntem străini îndepărtați – împărtășim, așa cum ar spune australienii, o adevărată prietenie. Iar în acest moment de instabilitate trebuie să consolidăm și mai mult aceste legături.

Australia se află în centrul regiunii indo-pacifice, o regiune care devine rapid centrul de greutate al economiei mondiale. Această regiune găzduiește aproximativ 60 % din populația lumii și unele dintre economiile cu cea mai rapidă creștere din lume. Peste 40 % din importurile UE provin din regiunea indo-pacifică, iar culoarele maritime care o traversează stau la baza prosperității noastre. Pentru Europa, consolidarea legăturilor cu această regiune este o necesitate strategică.

O cooperare mai strânsă între UE și Australia va spori securitatea ambelor societăți. Suntem de mult timp uniți pentru apărarea libertății, de la plajele din Normandia până la rolul actual al Australiei de cel mai mare susținător al Ucrainei care nu face parte din NATO. După cum arată din nou evenimentele actuale din Orientul Mijlociu, instabilitatea dintr-o regiune are ecouri cu mult dincolo de frontiere. Stabilitatea regiunii indo-pacifice este inseparabilă de securitatea și prosperitatea Europei.

Acesta este motivul pentru care lansăm un parteneriat pentru securitate și apărare între UE și Australia. El va extinde exercițiile comune, va aprofunda cooperarea în ceea ce privește amenințările hibride cibernetice și va consolida legătura dintre industriile noastre de apărare. Companiile europene sunt deja foarte prezente în Australia – Thales are aproape 3 800 de angajați în această țară, iar Rheinmetall este cel mai mare furnizor de vehicule militare pentru Forțele de Apărare Australiene. Parteneriatul va consolida și mai mult această colaborare, va crea economii de scară și va reduce costurile de ambele părți.

Prosperitatea comună este cel mai mare garant al securității comune. Acesta este principiul fundamental al Uniunii Europene și definește, de asemenea, relația noastră cu Australia. Cu o economie de 1,7 mii de miliarde EUR, Australia este deja, ca mărime, al treilea partener comercial al UE și a doua sa destinație de investiții. Suntem legați nu numai prin comerț, ci și prin valorile și standardele democratice comune, de la drepturile lucrătorilor la siguranța online.

Cu toate acestea, relația noastră economică nu a ținut pasul cu ambițiile noastre. A sosit momentul să o modernizăm. Acesta este motivul pentru care UE și Australia urmăresc să semneze un acord de liber schimb de referință. Acesta va elimina tarifele pentru majoritatea schimburilor comerciale dintre UE și Australia și ar putea adăuga 4 miliarde EUR la PIB-ul european până în 2030. Acordul va liberaliza fluxurile de investiții în ambele direcții. În prezent, investitorii europeni din Australia se confruntă cu praguri mai ridicate pentru declanșarea examinării decât concurenții lor asiatici. În același timp, fondurile de pensii australiene, care gestionează active în valoare de aproape 3 mii de miliarde EUR, caută destinații stabile în străinătate. Europa este o destinație firească. Deschiderea acestor canale este în mod clar benefică pentru ambele părți.

Economiile noastre nu sunt doar aliniate, ci și complementare. După cum a declarat prim-ministrul Albanese, Australia găzduiește aproape întregul tabel periodic al mineralelor critice. Este cel mai mare furnizor de litiu din lume și deține materiale esențiale pentru alimentarea tehnologiilor curate ale viitorului – de la automobile electrice la turbine eoliene offshore. Acordul contribuie la asigurarea accesului la aceste materiale esențiale. Și, întrucât elimină tarifele nu numai pentru materiile prime, ci și pentru produsele prelucrate, el promovează investițiile comune în prelucrarea locală și în producția cu valoare mai ridicată.

Într-un moment în care resursele critice sunt utilizate din ce în ce mai mult ca armă, Europa și Australia pot oferi un exemplu diferit. Împreună, putem construi lanțuri de aprovizionare care să fie atât sigure, cât și responsabile, sprijinind comunitățile locale și menținând în același timp standarde de mediu ridicate.

Aceste acorduri fac parte din eforturile mai ample ale Europei de a obține independența strategică. Într-o lume marcată de conflicte și de constrângeri economice, suveranitatea înseamnă reducerea dependenței. Înseamnă să ne asigurăm că nicio țară nu poate folosi ca armă accesul la energie, la semiconductori sau la minerale din pământuri rare pentru a ține economiile noastre ostatice. Această independență nu poate fi construită în mod izolat. Este nevoie de parteneriate puternice și diversificate cu aliați de încredere.

Aceasta este o ambiție pe care Europa o împărtășește cu Australia și cu multe alte țări. Fluxurile comerciale nu sunt în scădere, dar sunt în schimbare. De la India la Mexic, de la Brazilia la Australia, țările caută aceleași lucruri: securitatea, prosperitatea și libertatea de a-și alege propria cale.

În acest peisaj în continuă evoluție, Uniunea Europeană se evidențiază ca un partener stabil și de încredere. Ne extindem relațiile în întreaga lume. Numai în primele trei luni ale acestui an, am avansat acordurile istorice cu Mercosur, cu India și, în prezent, cu Australia – o adevărată trilogie comercială. Împreună, construim o rețea dedicată comerțului deschis și echitabil.

În cele din urmă, ceea ce construim este încrederea. Încrederea că deschiderea și securitatea pot merge mână în mână și că suveranitatea este consolidată, nu slăbită, prin intermediul parteneriatului. Și arătăm că, într-o lume nesigură, prietenii sunt cei mai puternici atunci când sunt uniți.