De ce înfrângerea lui Viktor Orbán este cea mai mare victorie a Europei împotriva influenței ruse. Consecințe la București

Cutremurul de pe Dunăre și Apusul Iliberalismului

Când ceasurile istoriei s-au oprit duminică seară la Budapesta, Europa a simțit o undă de șoc pe care nu o mai trăise de la căderea Zidului Berlinului. Imaginile cu Viktor Orbán, cel mai longeviv premier al Uniunii Europene, recunoscându-și înfrângerea zdrobitoare în fața lui Péter Magyar și a unei participări civice record, nu reprezintă doar epilogul unei cariere politice. Ceea ce am văzut în noaptea de 12 aprilie 2026 nu a fost o simplă rotație democratică a cadrelor. A fost prăbușirea unei paradigme geopolitice și eșecul răsunător al celui mai periculos experiment politic din Europa post-Război Rece.

Timp de 16 ani, regimul Fidesz a transformat inima Europei Centrale într-un laborator al „democrației iliberale", un concept pe care Orbán l-a teoretizat cu cinism și l-a aplicat cu o precizie chirurgicală, demontând statul de drept piesă cu piesă. Însă lecția monumentală a acestor alegeri este una pe cât de simplă, pe atât de profundă: populismul autocrat are o dată de expirare. Acest deznodământ nu ar trebui să ne surprindă, deși mulți se resemnaseră cu ideea invincibilității regimului de la Budapesta.

Încă din anul 2020, am afirmat și am argumentat public o realitate incomodă, pe care diplomația europeană ezita adesea să o rostească cu voce tare: Viktor Orbán devenise Calul Troian al Federației Ruse în interiorul Uniunii Europene și al NATO. Avertismentul meu de atunci nu era o simplă figură de stil, ci o descriere exactă a unui model de realpolitik tranzacțional, prin care Budapesta oferea Moscovei un drept de veto de facto la masa deciziilor euro-atlantice, în schimbul unor iluzorii avantaje energetice și a unei susțineri ideologice.

Mai mult, deriva sa nu a fost doar geopolitică, ci și profund morală. Când, în vara anului 2022, la Băile Tușnad, premierul maghiar a articulat acel discurs sumbru în care respingea „amestecul raselor" – un ecou terifiant al eugeniei și al doctrinelor rasiale care au pavat drumul spre Holocaust în perioada interbelică –, am luat decizia de a acționa.

Plângerea pe care am depus-o la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării și, ulterior, procesul deschis la Curtea de Apel Iași nu au fost gesturi de campanie. A fost mai mult decât un gest politic. A fost un imperativ moral. Nu am urmărit un câștig electoral efemer, ci protejarea democrației românești și europene de un discurs care normaliza ura. Să taci în fața resurecției vocabularului anilor '30 înseamnă să devii complice la consecințele lui. Istoria ne-a învățat cu prețul a milioane de vieți că monștrii rațiunii se nasc exact atunci când oamenii buni aleg să privească în altă parte.

Dar de ce a căzut Viktor Orbán acum? Explicația structurală dezvăluie ironia supremă a destinului său politic: autocratul autodeclarat „suveranist" a fost învins tocmai pentru că și-a trădat propriul popor în favoarea unui globalism al extremelor.

În analiza sa strălucită, politologul Ivan Krastev punctează un adevăr esențial: Orbán a pierdut ca un „globalist". A mizat totul pe validarea externă. A adus la Budapesta arhitecții mișcării MAGA din Statele Unite, a așteptat salvgardarea de la Donald Trump și a menținut deschise canalele cu Vladimir Putin, ignorând cangrena internă. În timp ce premierul ungar se visa liderul unei noi Internaționale a extremei drepte, cetățeanul maghiar de rând se confrunta cu o economie stagnantă, o inflație corozivă, servicii publice prăbușite și un izolament internațional sufocant, care a dus la înghețarea a zeci de miliarde de euro din fondurile europene.

Populismul ajunge la capătul drumului atunci când epuizează inamicii imaginari – Soros, Bruxelles, ONG-urile, minoritățile, Ucraina – dar eșuează lamentabil în a livra prosperitate reală.

Implicațiile acestui seism politic se propagă cu viteză dincolo de granițele Ungariei, reconfigurând arhitectura de securitate a Flancului Estic și dinamica puterii la nivel global.

În primul rând, Moscova pierde astăzi cea mai prețioasă resursă strategică pe care o avea în inima lumii libere. Pierderea lui Orbán este, fără îndoială, cea mai severă înfrângere geopolitică a lui Vladimir Putin în Europa de la începutul invaziei în Ucraina. Sistemul rusesc de influență – bazat pe șantaj energetic, dezinformare și coruperea elitelor politice – a fost decuplat de la panoul de comandă al deciziilor europene. Pentru Kiev, aceasta înseamnă sfârșitul veto-urilor cinice care au blocat luni de zile pachete vitale de asistență financiară și militară de zeci de miliarde de euro.

Această victorie nu trebuie însă citită doar în cheie militară sau energetică. Retrăgerea influenței directe a Budapestei lasă în urmă un spațiu politic vacant, care poate fi rapid colonizat prin alte mecanisme. Pericolul unui pro-rusism mascat, adaptat discursului european – mai subtil, mai greu de identificat și tocmai de aceea mai periculos – nu a dispărut odată cu înfrângerea lui Orbán. Dimpotrivă. Acolo unde influența directă se retrage, se instalează retoricile suveraniste și pseudo-europene, care subminează coerența strategică a Uniunii din interior, fără a oferi ținte clare adversarilor lor. Iar această dinamică este deja vizibilă în ecuația politică a mai multor capitale estice, inclusiv București.

În al doilea rând, Uniunea Europeană iese din acest scrutin cu o reziliență consolidată și o coeziune regăsită. Mitul autocratului intangibil a fost spulberat. Modelul orbánist, care servea drept manual de operare pentru toate formațiunile extremiste și eurosceptice de pe continent – inclusiv pentru vocile toxice ale AUR în România –, a demonstrat că duce invariabil la faliment național. Victoria zdrobitoare a partidului Tisza demonstrează că democrațiile au un mecanism intern de autocorecție. Chiar și într-un sistem hibrid, cu o presă aservită și o justiție capturată, votul popular masiv poate demonta rețelele oligarhice.

Această lecție este cu atât mai relevantă cu cât, în România, germinează deja condițiile unui scenariu similar. O criză guvernamentală provocată de PSD, eventual cu un suport netransparent al unor actori prezentați drept „pro-europeni", cu îndepărtarea de la guvern a premierului Ilie Bolojan, ar putea genera un efect de tip „tsunami" cu consecințe politice devastatoare pentru social-democrați în ciclul electoral 2028–2030. Un astfel de scenariu ar putea accelera apariția unei mișcări politice de anvergură, comparabilă cu Tisza în Ungaria, construită pe un mesaj de schimbare radicală: eliminarea privilegiilor, corectarea nedreptăților sistemice și reforma profundă a statului. Ilie Bolojan dispune deja de profilul capabil să coaguleze un asemenea val – lider reformator, onest și autentic, a cărui credibilitate nu a fost erodată de compromisurile conjuncturale. O astfel de dinamică nu ar presupune doar o competiție electorală, ci o tentativă de resetare a întregii paradigme politice, bazată pe mobilizare națională și pe un discurs de ruptură: „Acum sau niciodată", „Ajunge", „Așa nu se mai poate". Ironia istoriei ar fi completă: tocmai PSD, prin destabilizarea unui guvern de reformă, ar putea fi artizanul propriului dezastru electoral.

Nu în ultimul rând, asistăm la o coliziune a două paradigme de civilizație, iar rezultatul de la Budapesta transmite un mesaj puternic și în privința curentului MAGA în politica europeană. Eșecul lui Orbán demonstrează limitele exportului de „iliberalism". Încercările de a clona un model autoritar est-european și de a-l vinde ca panaceu conservator pentru democrațiile occidentale au suferit o lovitură fatală. Mai mult, curentul MAGA pare să intre acum într-o fază de recul sistemic în Europa. Semnalul transmis este clar și adresat deopotrivă actorilor politici mari și mici: cei care continuă să confunde politica oficială a administrației americane cu promovarea unei agende partizane, de tip pro domo, riscă să fie progresiv izolați în cadrul Uniunii Europene. Solidaritatea europeană, deja fragilizată de crize succesive, nu mai tolerează ambiguități strategice sau loialități duble.

Un al treilea plan al acestor implicații vizează direct UDMR, care a suferit nu doar o înfrângere majoră odată cu căderea Fidesz, ci și o expunere dureroasă a propriilor vulnerabilități strategice. Obediența față de Viktor Orbán s-a transformat, în timp, dintr-o opțiune tactică în o problemă structurală, afectând profund credibilitatea Uniunii ca actor autonom în politica românească. Leadershipul UDMR se află acum în fața unei decizii existențiale: să iasă din logica de partid captiv, dependent simultan de Budapesta și de jocurile de putere de la București, sau să continue pe drumul unui satelit care și-a pierdut centrul de gravitație. Menținerea rolului de formațiune-apendice a PSD – așa cum chiar social-democrații au sugerat în mod repetat, fără nicio jenă – riscă să compromită pe termen lung existența politică a Uniunii Democratice, alienând propriul electorat și reducând la zero relevanța sa în ecuația națională și regională.

Cu toate acestea, triumfalismul ar fi o greșeală strategică majoră. Tranziția Ungariei înapoi către o democrație liberală deplină și funcțională va fi un proces dureros și complex. Noul guvern condus de Péter Magyar moștenește un stat profund capturat. Așa cum ne învață istoria tranzițiilor post-comuniste, de la „Doctrina Truman" și până la integrarea europeană a fostului bloc estic, instituțiile nu se curăță peste noapte de rețelele clientelare.

Pentru România, acest moment reprezintă o oportunitate tectonică. Până duminică, eram un pilon de stabilitate democratică prins într-o menghină geografică dificilă: la est, un război de agresiune brutal; la vest, un vecin cu reflexe revizioniste și simpatii pro-ruse. Odată cu revenirea Ungariei în matca valorilor europene, Flancul Estic al NATO își poate desăvârși unitatea.

Dar oportunitatea poate fi irosită. România riscă să devină „noua problemă a Estului" dacă instabilitatea politică devine normă, iar combinațiile conjuncturale cu formațiuni extremiste sau antireformiste înlocuiesc o politică responsabilă, bazată pe reforme asumate și angajamente clare față de parteneri. În lipsa unei direcții ferme pro-europene, credibilitatea externă a Bucureștiului poate suferi rapid, iar capacitatea sa de a juca un rol stabilizator în regiune va fi erodată. Această evoluție ar repoziționa România dintr-un actor de încredere într-un factor de incertitudine – exact în momentul în care continentul are nevoie de ancore, nu de noi epicentri ai fragmentării.

În acest context, Nicușor Dan trebuie să iasă – dacă vrea să își mențină un electorat relativ de suport și o credibilitate externă – din zona combinațiilor cu PSD și a flirtului politic cu suveraniștii și cu antireformiștii. Ambiguitatea strategică nu mai este sustenabilă, nu mai este ieftină și nu mai este nici măcar confortabilă. Dacă nu își va regla atitudinea față de Ilie Bolojan – și nu vorbim de un discurs generalist de susținere a unei coaliții vag pro-europene, ci de un angajament politic autentic și coerent față de reformă –, riscă să piardă capitalul politic acumulat cu greu. În plan extern, o astfel de inconsecvență îl poate transforma, la Bruxelles, într-un actor perceput ca lipsit de încredere, instabil și imprevizibil, pe care noua alianță a statelor din Europa Centrală și de Est va tinde să îl evite sau să îl ignore. Solidaritatea regională are un preț: claritate, coerență și loialitate față de proiectul european, nu față de calculele electorale de proximitate.

Este momentul ca România să își asume cu și mai mult curaj rolul de lider regional în promovarea democrației și a securității euro-atlantice. Reculul influenței lui Viktor Orbán în ecuația politică românească nu aduce automat stabilitate, ci deschide un interval de volatilitate în care direcția aleasă de actorii interni va fi decisivă. România se află într-un veritabil punct de inflexiune: între consolidarea profilului său european și riscul de a deveni un nou epicentru al fragmentării politice în Est. Demantelarea iliberalismului la granițele noastre trebuie să ne reamintească, însă, că libertatea nu este o garanție perpetuă, ci o luptă zilnică. Trebuie să rămânem vigilenți în fața propriilor demoni populiști, care încearcă să ne vândă iluzia suveranismului izolaționist.

Alegătorii maghiari au dovedit lumii că istoria nu s-a sfârșit și că fatalismul democratic este o eroare. Răspunsul la crizele modernității nu este replierea în dictatură, naționalism exacerbat sau trădarea aliaților, ci mai multă Europă, mai multă libertate și o fidelitate inalterabilă față de statul de drept.