Live TV

De la Iran la Marea Neagră: un test strategic pentru România

Data publicării:
Alexandru Muraru
Alexandru Muraru
Deputat PNL
Alexandru Muraru este președintele PNL Iași. Este doctor în ştiinţe politice, cercetător ştiinţific şi cadru didactic în Departamentul de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
alexandru muraru
Alexandru Muraru. Foto: Facebook

În adâncul nopții de 28 februarie 2026, în timp ce rachetele de precizie americane și israeliene redesenau arhitectura de putere a Orientului Mijlociu luminând cerul Teheranului, la mii de kilometri distanță, în sudul României, monitoarele bazei de la Deveselu intrau în alertă maximă.

Campania aeriană comună a SUA și Israelului, cunoscută deja sub numele de cod Operation Epic Fury, este o operațiune de realpolitik pur, o încercare chirurgicală de a extirpa o amenințare cronică: un regim teocratic ajuns la pragul nuclear, care și-a transformat politica externă într-o industrie globală a terorii și șantajului. Timp de 47 de ani, un regim de teroare (doar din decembrie până în februarie, regimul de la Teheran a produs peste 30.000 de deținuți, morți și dispăruți!) sub umbrela unui fanatism religios a construit, pentru aproape 90 de milioane de oameni, un lagăr cu arsenal nuclear care a radiat construcția sistemului de securitate din Orientul Mijlociu: orice primăvară arabă sau revoluție democratică, orice val de dezvoltare din Orientul Mijlociu nu a pătruns în Iran după 1979. Acesta a rămas un stat teocratic autoritar, rudimentar și medieval în esență, bazat pe ideologia revoluției islamice și pe dominația liderului religios asupra sistemului politic.

Iranul a construit un întreg ecosistem al susținerii terorismului în jumătate de secol, ajungând de la atentate teroriste în ambasade și avioane să producă - așa cum s-au lăudat la Geneva săptămânile trecute, în fața negociatorilor americani - uraniu îmbogățit pentru nu mai puțin de 11 bombe nucleare, suficiente pentru a distruge fatal tot atâtea ținte sau națiuni democratice de pe glob. Mai mult decât atât, așa cum remarcau jurnaliștii de la Le Figaro zilele trecute, atacând dintr-o dată 11 state și „bombardând petro-monarhiile din Golf, ayatolahii au adăugat o imbecilitate strategică ideologiei lor obscurantiste”.

Iluzia că acest conflict va rămâne izolat între nisipurile din Golf trebuie spulberată. Războiul din Iran nu este un conflict îndepărtat, ci reprezintă, în esență, al doilea front al aceluiași război global împotriva lumii libere. Ceea ce vedem astăzi este o prăbușire a status quo-ului. Mult prea mult timp, Occidentul a practicat o formă modernă de appeasement (împăciuitorism) în relația cu Teheranul, sperând că acordurile economice vor domestici o dictatură mesianică. Istoria ne învață, însă, de la Munchen-ul din 1938 până astăzi, că tiranii nu sunt îmblânziți de concesii, ci doar de forța disuasivă. Loviturile asupra infrastructurii nucleare și a facilităților Gărzilor Revoluționare sunt o declarație geopolitică fermă: era ambiguității strategice s-a încheiat.

Dar ce înseamnă acest cutremur tectonic pentru România și cum redesenează el falii mai vechi, precum războiul de agresiune al Rusiei în Ucraina?

Deveselu: scutul Europei

Dacă în urmă cu un deceniu, amplasarea sistemului Aegis Ashore la Deveselu era privită de unii comentatori europeni naivi ca o „provocare nenecesară”, astăzi, acest scut este linia de demarcație dintre viață și catastrofă pentru flancul sud-estic al Europei. Iranul a dezvoltat un arsenal de rachete balistice cu rază de acțiune de până la 2.000 de kilometri (familia Shahab și derivatele sale). România se află exact în raza de acțiune a acestor vectori ai morții. Ridicarea gradului de alertă la Deveselu și Mihail Kogălniceanu este un pas obligatoriu pentru ca baza din Olt nu are capacități ofensive, ea este strict defensivă, dar prin simpla sa existență, transformă teritoriul național într-o redută de nepătruns. Deveselu a încetat să mai fie o abstractizare strategică; a devenit astăzi un plămân de oțel care asigură respirația liberă a Europei de Est. Deși ne oferă garanția absolută a apărării sub umbrela NATO, acest statut ne transformă, inevitabil, într-o țintă predilectă pentru războiul asimetric iranian: atacuri cibernetice asupra infrastructurii critice românești, tentative de sabotaj sau hărțuire prin rețele proxy.

Paradoxul rusesc și războiul din Ucraina

Orice analiză onestă a crizei din Iran trebuie să răspundă la întrebarea clasică a lui Seneca: Cui prodest? (Cine beneficiază?). La Moscova, Vladimir Putin privește flăcările din Golf printr-o lentilă dublă, conștient că acest conflict este deopotrivă o gură de oxigen nesperată și o condamnare pe termen lung. Dar întrebarea invitabilă pe care și-o adresează Putin este dacă, nu cumva, epoca dictatorilor apune și există, undeva, un plan, o listă pentru eliminarea lor: Maduro, Khamenei. Cine e următorul? CNN constata în aceste zile că, pentru prima dată în istorie, SUA, care nu obișnuia să asasineze în acest mod șefi de state, a schimbat strategia: recurgerea la această metodă demonstrează că există o clepsidră întoarsă care numără timpul.

Dar totuși, pe termen scurt, Rusia exultă. Strâmtoarea Ormuz, prin care trece 20% din petrolul mondial, este acum o zonă de război, propulsând prețul barilului de petrol la peste 100 de dolari. Pentru o economie rusă secătuită de sancțiuni și transformată într-o mașinărie de război, aceste venituri neprevăzute din hidrocarburi sunt un cec în alb pentru a continua măcelul din Ucraina. Mai mult, Washingtonul este obligat acum să își împartă atenția și, mai grav, resursele. Sistemele de apărare antiaeriană (Patriot, SM-3), muniția inteligentă și capabilitățile de intelligence sunt deturnate spre Orientul Mijlociu. Pentru Ucraina, acest lucru se traduce într-o vulnerabilitate dramatică pe cerul Kievului și al Odessei. Riscăm ca, în timp ce apărăm Golful Persic, să lăsăm Marea Neagră descoperită.

Pe termen mediu și lung, însă, axa Moscova-Teheran se clatină sub greutatea propriilor contradicții. Complexul militar-industrial rus a devenit dependent de dronele Shahed iraniene. Odată cu distrugerea capacităților de producție din Iran de către avioanele F-15 și F-35 americane și israeliene, Rusia își pierde principalul „armurier” asimetric. Căderea sau slăbirea severă a regimului ayatollahilor ar reprezenta o lovitură strategică devastatoare pentru Kremlin, izolând și mai mult Federația Rusă pe scena globală. Per total, Teheranul alături de Moscova, Beijing și Phenian au traversat ani suficienți de colaborări militare și industriale, politice și ideologice, care au pus bazele unei axe a autocraților ce amenință lumea democratică și chiar fundamentele civilizației occidentale.

Conflictul din Iran este coliziunea dintre două paradigme civilizaționale. Pe de o parte, alianța democrațiilor (cu toate imperfecțiunile lor), pe de altă parte, un conglomerat autocrat, o axă a haosului și terorii care unește interesele Moscovei, Beijingului, Teheranului și Phenianului.

România se află exact pe falia geopolitică a acestei încleștări. Prezența scutului de la Deveselu, modernizarea bazei de la Mihail Kogălniceanu și eforturile noastre diplomatice ne-au transformat dintr-un stat periferic într-un hub de securitate. Dar securitatea nu vine gratis.
Zilele și lunile următoare vor testa nu doar reziliența sistemelor noastre militare, ci, mai ales, reziliența societății noastre. Nu avem voie să cădem pradă panicii, nici propagandei defetiste. Guvernul are datoria de a proteja economia și de a accelera independența energetică, dar noi, ca națiune, avem datoria de a rămâne lucizi.

Trecem printr-un moment de turnură al secolului XXI. Rămânând ferm ancorați în sistemul de valori occidentale și sprijinind eforturile aliaților noștri de a pacifica, chiar și prin forță, sursele de teroare globală, ne asigurăm că umbrela de securitate sub care prosperăm va rămâne intactă. Nu este momentul pentru ezitări periferice, ci pentru curaj central. De aceea, mesajele noastre, ca națiune ancorată în sistemul de democrații euroatlantice, trebuie să devină mai ferme, mai politice, mai coerente și mai coezive în susținerea obiectivelor americane și israeliene care sunt, în definitiv, fundamentale care protejează - prin doctrina atacului preventiv - civilizația occidentală.

Alte opinii
Radu Oprea
Radu Oprea
Secretar General al Guvernului
Prețul petrolului și prețul carburanților: cât din scumpirea de la pompă vine din baril și cât din percepție
Ionuț Stroe
Ionuț Stroe
Deputat PNL
Lecțiile României la 4 ani de la începutul războiului din Ucraina
Alexandru Muraru
Alexandru Muraru
Deputat PNL
Falia tectonică a Europei: Patru ani de la invazia rusă, iluzia păcii de compromis și nașterea unei noi ordini globale
Margus Tsahkna
Margus Tsahkna
Ministrul Afacerilor Externe din Estonia
Europa nu trebuie să devină un refugiu pentru veterani de război ruși
Răsturnare de situație în cazul lui Mario Iorgulescu: decizia ÎCCJ
Digi Sport
Răsturnare de situație în cazul lui Mario Iorgulescu: decizia ÎCCJ
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
azer
Iranul a atacat cu drone și rachete Azerbaidjanul. Armata a fost...
steag iran - dărâmături - 4 martie 2026
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 6. Ofensiva ar putea dura 8...
benzinarie OMV pompa preturi carburanti
Benzina și motorina continuă să se scumpească: două majorări...
Călători în aeroport. Foto: INQUAM Photos George Călin
Primii români au reușit să se întoarcă în țară din Dubai. „A fost o...
Ultimele știri
Ce este „Moartea tăcută”, torpila care a scufundat un vas iranian în largul Sri Lankăi. Cum lovește Mk-48
Premierul slovac Fico pretinde că are imagini „secrete” din satelit cu conducta Drujba neavariată și îl acuză pe Zelenski că minte
Elevii olimpici s-ar putea înscrie la liceu fără să mai susțină Evaluarea Națională
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
F-35 Army Fighter jet flying over mountains
SUA și Canada ridică de la sol avioane de vânătoare pentru a monitoriza patrulele aeriene rusești în apropiere de Alaska
polonia
Polonia trimite avioane militare pentru evacuarea celor blocați în Orientul Mijlociu. Persoanele bolanve vor avea prioritate
Kristalina Georgieva
„Incertitudinea este acum noua normalitate”. Avertismentul șefei FMI privind efectele războiului din Orientul Mijlociu
Anti-Terror Militia Emergency Drill Held In Nanjing
China majorează cheltuielile militare: bugetul pentru apărare crește cu 7% anul viitor
pentagon
Pentagonul vrea să achiziționeze drone ucrainene de interceptare, pentru a contracara atacurile Iranului
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii atrag abundență și noroc pe 4 martie 2026. Luna intră în Balanță și aduce dorința de echilibru și...
Cancan
Criminalii lui Adrian Kreiner rup TĂCEREA! Dezvăluiri incredibile din noaptea jafului: 'El a strigat după...
Fanatik.ro
Gică Hagi și Ilie Dumitrescu au făcut planul pentru echipa națională. Ce contract va semna „Regele” pentru...
editiadedimineata.ro
SUA, în alertă maximă cu privire la posibile atacuri cibernetice, pe fondul războiului cu Iran
Fanatik.ro
Dezastru pentru Mircea Lucescu: Alex Chipciu ratează barajul Turcia – România! Exclusiv
Adevărul
Cine plătește pentru turiștii blocați în zone de conflict - Dilema românească: Ajutor de la stat sau pomană...
Playtech
Top 11 cele mai sigure state din lume în caz de război mondial. Două sunt din Europa
Digi FM
Dan Negru, reacție fermă despre Eurovision: „Un circ ieftin!” Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, care va...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de teatru, după ce Iranul a făcut anunțul așteptat de întreaga planetă
Pro FM
Alexandra Căpitănescu, înainte de Eurovision: lacrimi, rock și multă muncă
Film Now
Cine este frumoasa Sarah Pidgeon, actrița care a cucerit o lume întreagă în rolul Carolyn Bessette din „Love...
Adevarul
Cum se pregătește Europa după ce Iran a amenințat cu atacuri
Newsweek
VIDEO SUA au lansat o rachetă Minuteman III din triada nucleară. Trump a testat „butonul roșu”
Digi FM
Mark Zuckerberg și-a cumpărat o vilă în "Buncărul Miliardarilor". Cât a plătit pe a doua cea mai scumpă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Poți fi dependent de scroll? Ce spune neuroștiința despre dopamină și rețelele sociale
Digi Animal World
Pericol ascuns în grădini și parcuri. Planta de primăvară care poate intoxica pisicile și câinii
Film Now
Christina Applegate și-a dat seama chiar în ziua nunții că primul soț nu e potrivit pentru ea: "Eram la...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii