De la Washington la București via Moscova: Cazul sabotajului „suveraniștilor” pe baza manipulării raportului dezbătut în Congresul SUA

Istoria politică a României oferă momente în care vulnerabilitățile interne au fost amplificate și instrumentalizate pentru a proiecta imaginea unei țări incapabile să se guverneze. Un episod emblematic este criza din martie 1871, când Carol I, exasperat de instabilitatea guvernamentală, de protestele anti-dinastice și de moravurile unei clase politice dominate de nepotism și clientelism, își făcuse efectiv bagajele pentru a părăsi România. Revoltele republicane, manipulările grosolane – precum falsul telegramei lui Candiano Popescu – și succesiunea amețitoare a guvernelor au fost imediat speculate de Puterile Garante, care vedeau în aceste tensiuni dovada „incapacității orientale” a Principatelor de a se administra singure. Plecarea lui Carol ar fi însemnat nu doar prăbușirea proiectului statului modern, ci și confirmarea, în ochii Europei, a unei Românii slabe și nesigure pe propriile instituții. Tocmai de aceea, Lascăr Catargiu și alți lideri politici l-au convins să rămână, avertizând că abdicarea ar întări narațiunile externe care prezentau România drept un stat în derivă.

Lecția acelui moment rămâne actuală: atunci când dezbaterile interne sunt deturnate și reambalate pentru a servi agende străine, rezultatul nu este o critică legitimă, ci o distorsiune menită să submineze încrederea în stat și în orientarea sa occidentală.

Acum ne aflăm într-o paradigmă similară, dar cu actori diferiți și instrumente digitale mult mai sofisticate.

Ceea ce asistăm în aceste zile în spațiul public românesc – un entuziasm simulat în tabăra suveranimsului autohton pe marginea unui raport de lucru al Congresului SUA – este un studiu de caz perfect pentru ceea ce experții în război hibrid numesc „spălarea narațiunii” (narrative laundering): preluarea unui document tehnic, legitim într-un context străin, și distorsionarea lui totală pentru a servi un interes politic local, toxic și anti-occidental.

Falia dintre două culturi juridice, nu o conspirație globală

Pentru a înțelege manipularea grosolană la care sunt supuși românii, trebuie să înțelegem, în primul rând, că documentul invocat de AUR și de propaganda rusă asociată nu este o sentință geopolitică asupra României. Nu este nici măcar o analiză a politicii externe americane. Este, în esență, un episod dintr-o dezbatere internă americană, veche de două secole, privind interpretarea Primului Amendament.

Există o falie filozofică între Statele Unite și Uniunea Europeană în privința reglementării spațiului digital. Pentru americani, libertatea de exprimare este aproape absolută, protejând adesea chiar și discursul urii sau dezinformarea, sub umbrela sacră a Constituției. Pentru europeni, care au trăit traumele Holocaustului și ale totalitarismelor secolului XX, libertatea implică responsabilitate, iar Digital Services Act (DSA) este instrumentul prin care democrațiile se apără de toxicitatea algoritmică.

Raportul Congresului SUA critică puterea Comisiei Europene asupra platformelor digitale nu pentru că îi pasă de un politician populist de la București, ci pentru că o parte a spectrului politic american se teme că reglementările de la Bruxelles ar putea crea un precedent pentru limitarea giganților tehnologici americani (Big Tech).

România apare în acest document strict ca un studiu de caz colateral, o notă de subsol într-o bătălie juridică transatlantică despre reglementare, și nicidecum ca o probă a unei imaginare „ingerințe electorale” sau fraude. A transforma o dispută despre birocrația digitală într-o validare a “suveranismului” românesc este o acrobație logică pe care doar disperarea o poate justifica.

Cronologia minciunii: Ce se omite deliberat

Manipularea devine evidentă atunci când analizăm cronologia faptelor, un exercițiu pe care populiștii îl detestă. Narațiunea suveraniștilor se bazează pe omiterea deliberată a contextului. Textul american citează date dintr-un raport TikTok din decembrie 2024. Însă, istoria recentă nu s-a oprit acolo. Ceea ce „suveraniștii” de carton uită să menționeze este existența unui raport ulterior, din martie 2025, care confirmă fără echivoc interferențele și manipulările coordonate, nu de UE, ci de actori statali ostili.

Mai mult, ipocrizia atinge cote paroxistice atunci când liderul AUR încearcă să folosească acest document american ca pe un certificat de bună purtare, imediat după o vizită la Washington care s-a remarcat prin absența totală a oricărei întâlniri oficiale cu reprezentanți ai Administrației SUA. Este o tactică clasică de Potemkin village: construiești fațada unei recunoașteri internaționale pentru a ascunde golul de legitimitate din spatele ei.

Adevărul, rece și factual, este că Administrația SUA a recunoscut alegerile prezidențiale din România din mai 2025. Dacă Washingtonul ar fi considerat că Uniunea Europeană a fraudat procesul electoral românesc – așa cum strigă propaganda auristă – am fi avut o criză diplomatică de proporții majore în NATO. Faptul că acest lucru nu s-a întâmplat, că parteneriatul strategic este solid, demonstrează că teza „ingerinței UE validate de americani” este o ficțiune.

Paradoxul suveranismului teleghidat

Ajungem aici la dimensiunea morală și geopolitică a problemei. Asistăm la un spectacol grotesc în care cei care strigă cel mai tare „Suveranitate!” sunt primii care aleargă după validare externă, interpretând abuziv documente străine. Ce fel de suveranism este acela care are nevoie de interpretarea trunchiată a unui raport american pentru a-și justifica existența politică în România?

Mai grav, această încercare disperată de a legitima un candidat vine în contextul în care există suspiciuni documentate privind susținerea acestuia de către actori statali estici. Orice tentativă de a relativiza sau legitima influența unui stat ostil, inclusiv prin promovarea unui candidat susținut explicit într-un comunicat oficial al serviciului de informații al Rusiei (SVR), trebuie respinsă ferm.

Aici este cheia întregii dispute. Adevăratul patriotism și suveranismul real nu înseamnă izolarea României de Uniunea Europeană și inventarea unor conflicte cu partenerii noștri occidentali. Suveranismul real înseamnă apărarea statului român democratic și a alianțelor care i-au garantat, pentru prima dată în istorie, o umbrelă de securitate reală. Înseamnă capacitatea de a discerne între o dezbatere legislativă legitimă (SUA vs. UE pe tema DSA) și un război hibrid menite să destabilizeze flancul estic al NATO.

Cui prodest?

Trebuie să ne întrebăm, în final: cine câștigă din propagarea ideii că Uniunea Europeană este un inamic al democrației românești, iar SUA ar fi de partea falșilor patrioți de la București?

Câștigătorul nu este cetățeanul român, care are nevoie de stabilitate economică și securitate militară. Câștigătorul nu este nici parteneriatul transatlantic, care se bazează pe încredere reciprocă.

Singurul beneficiar real al acestei confuzii, al acestei neîncrederi induse în instituțiile occidentale, se află la Est. Pentru Moscova, orice fisură între percepția publică românească și realitatea parteneriatului cu Occidentul este o victorie tactică.

Raportul Congresului este un document de lucru, fără valoare de concluzie instituțională definitivă. Folosirea lui speculativă de către AUR, prin denaturare, este un act de sabotaj politic. Nu putem permite ca România să devină terenul de joacă al unor experimente de manipulare, în care documente birocratice sunt transformate în arme împotriva propriei noastre stabilități.

Lecția istoriei este simplă, dar brutală: națiunile care își lasă agenda internă dictată de interpretările false ale unor actori externi sfârșesc prin a-și pierde, cu adevărat, suveranitatea. România a ales Vestul. A ales statul de drept. Și nicio notă de subsol, interpretată tendențios, nu poate schimba această realitate istorică.