Deblocarea pieței unice pentru antreprenorii europeni

Michael McGrath
Comisar european pentru Democrație, Justiție, Statul de drept și Protecția consumatorilor
Michael McGrath este comisar european pentru Democrație, Justiție, Statul de drept și Protecția consumatorilor în cadrul Comisiei Europene (mandatul 2024–2029). În această funcție, coordonează inițiativele Comisiei pentru protejarea democrației, consolidarea statului de drept, combaterea corupției și apărarea drepturilor consumatorilor. Anterior, a fost ministru de finanțe al Irlandei (2022–2024) și ministru pentru cheltuieli publice și reformă (2020–2022). A fost membru al parlamentului irlandez (Dáil Éireann) între 2007 și 2024 și purtător de cuvânt al partidului Fianna Fáil în domeniul finanțelor. Înainte de cariera guvernamentală, a ocupat funcții în administrația locală din Cork, în sectorul financiar și universitar. În 12 februarie, comisarul Michael McGrath a efectuat o vizită în România, în cadrul unei deplasări dedicate temelor privind statul de drept și democrația. În timpul vizitei, a avut întâlniri cu autorități și actori instituționali pentru a discuta evoluțiile din domeniul justiției, protecția valorilor democratice și cooperarea la nivel european.
Europa este unică: reunește profesioniști de top, reprezintă o piață de 450 de milioane de consumatori și se bucură de o tradiție solidă de stabilitate și supremație a legii. Într-o economie globală care se schimbă rapid, trebuie să ne asigurăm că Europa rămâne un loc atractiv pentru antreprenori, unde să își construiască afacerile, să inoveze și să se dezvolte.

Tensiunile geopolitice cresc, lanțurile de aprovizionare se reconfigurează, iar competiția dintre marile economii se intensifică. Companiile au de făcut alegeri concrete cu privire la locul unde să investească și să se extindă. După cum s-a subliniat în raportul Draghi, Europa trebuie să depună mai multe eforturi pentru a-și consolida competitivitatea și pentru a sprijini mai bine antreprenorii europeni.

Competitivitatea înseamnă să încurajăm inovația fără a pierde din vedere echitatea, să combinăm creșterea economică cu stabilitatea și să oferim oportunități clădite pe încredere. Într-o lume imprevizibilă, aceste abordări nu sunt doar avantaje economice – sunt piloni care susțin reziliența politică, influența globală și stabilitatea democratică a Europei.

Ca să își mențină și să își întărească avantajul competitiv, UE trebuie să valorifice la maximum potențialul pieței sale unice. Pe hârtie, este cea mai mare piață din lume. În practică, potențialul acestei piețe nu este pe deplin valorificat, în special pentru companiile care doresc să își extindă activitatea în alte state din UE. Astăzi, companiile care vor să se extindă în UE trebuie să navigheze prin 27 de legislații diferite privind societățile comerciale. În special pentru start-upuri și companii în faza de extindere, această fragmentare încetinește creșterea, sporește costurile și le descurajează să se extindă în Europa.

Iată de ce săptămâna viitoare voi prezenta Propunerea privind cel de al 28-lea regim. Îl vom numi simplu: EU Inc. Va fi un cadru corporativ european opțional, digital în mod implicit, care va simplifica înființarea, funcționarea și extinderea companiilor în UE și le va încuraja să rămână în Europa.

În ultimul an, împreună cu colegii mei din cadrul Comisiei Europene m-am consultat pe larg cu antreprenori, investitori și părți interesate din întreaga UE. Mesajul lor a fost clar: Europa are nevoie de un cadru corporativ mai simplu și mai previzibil pentru companiile care doresc să își desfășoare activitatea dincolo de granițele naționale.

Peste 85 % dintre respondenții la consultarea noastră au identificat diferențele dintre legislațiile naționale privind societățile comerciale ca fiind un obstacol major, în timp ce aproape trei sferturi au declarat că absența unei „mărci a UE” ușor de recunoscut pentru companiile private îngreunează atragerea investițiilor.

EU Inc răspunde în mod direct acestor preocupări, oferind un set unic și armonizat de reguli corporatiste pe care companiile le pot alege pe bază voluntară, ca alternativă la multiplele regimuri naționale. Deși gândit pentru nevoile companiilor inovatoare, ale start-upurilor și ale companiilor în faza de extindere, EU Inc nu se adresează doar lor, ci tuturor antreprenorilor și întreprinderilor.

Companiile care vor alege forma juridică EU Inc vor beneficia de proceduri simplificate și rapide. Antreprenorii vor putea să înființeze o firmă printr-o procedură desfășurată integral online, în 48 de ore, printr-un punct unic de acces și fără capital minim. Toate procedurile corporative vor fi digitale în mod implicit pe durata întregului ciclu de viață al companiei, de la reuniunile acționarilor și ședințele consiliului de administrație ce se vor putea desfășura online, până la procedurile de insolvență simplificate digital.

EU Inc va ajuta întreprinderile europene să concureze pentru atragerea celor mai valoroși profesioniști. Resursa umană de top din Europa este unul dintre cele mai mari atuuri ale sale, însă companiile se confruntă adesea cu dificultăți în a oferi stimulente competitive la scară organizațională. Noul cadru va facilita oferirea de acțiuni ca stimulent pentru angajați, într-un mod armonizat la nivelul UE, sprijinind astfel companiile să atragă și să rețină profesioniștii de top de care au nevoie să se dezvolte.

Accesul la capital va fi, la rândul său, facilitat. Oferind o structură corporativă mai clară și mai previzibilă, EU Inc va ajuta companiile să atragă capital propriu în întreaga UE, pe tot parcursul ciclului de dezvoltare – de la înființare până la faza critică de extindere.

Acest lucru este important pentru că, de prea multe ori, întreprinderile europene se confruntă cu obstacole chiar în perioada în care sunt pregătite să se dezvolte. Din cauza complexității reglementării în cadrul pieței unice, multe aleg să se extindă în altă parte, în special în SUA.

Europa ar trebui să fie cel mai bun loc din lume pentru a construi o afacere. Avem oameni pregătiți. Avem și idei. Obiectivul nostru este să ne asigurăm că mediul de reglementare le permite companiilor să se extindă oriunde în Europa la fel de simplu ca în propria țară și să păstrăm inovația europeană acasă.

Prin urmare, cel de al 28-lea regim nu este doar o reformă tehnică a dreptului societăților comerciale, ci vizează deblocarea întregului potențial al pieței unice.

În același timp, competitivitatea Europei trebuie să rămână ancorată în valorile noastre fundamentale de fiabilitate, predictibilitate și supremație a legii. Aceste calități stimulează încrederea, unul dintre cei mai puternici vectori ai creșterii durabile. Încrederea se traduce în locuri de muncă mai bune, niveluri de trai mai ridicate și mai multe oportunități pentru cetățenii noștri, consolidând în același timp capacitatea Europei de a stabili standardele globale.

Antreprenorii europeni nu ar trebui să fie nevoiți să plece pentru a-și transforma ideile în afaceri de amploare. Prin viteza, simplitatea și potențialul de extindere pe care le oferă, împreună cu certitudinea și încrederea care definesc Europa, EU Inc poate crea condițiile ca generația următoare de companii europene să prospere.

Mesajul este simplu: dacă vreți să vă dezvoltați în viitor, alegeți Europa!

