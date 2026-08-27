Doctrina „surselor necunoscute": cum răspunde Moscova unei veri pierdute pe front

Pentru prima dată din 2023, Rusia pierde mai mult teren decât cucerește. Un consilier apropiat lui Putin a amenințat, la BBC, o țară membră NATO cu atacuri ale unor „surse necunoscute"i, chiar în săptămâna în care submarinul Habarovsk, construit să transporte șase drone nucleare Poseidon, ieșea pentru prima oară la probele de mareii. Ordinea contează: cu cât frontul din Ucraina cedează mai mult teren Kievului, cu atât Moscova mută miza mai aproape de o capitală occidentală.

Cifrele confirmă diagnosticul: în februarie, armata rusă a înregistrat un minim istoric de circa 123 de kilometri pătrați cuceriți, iar în martie și aprilie balanța netă s-a înclinat spre Kiev, cu pierderi rusești estimate la 120 de kilometri pătrațiiii. Teza impasului, larg răspândită în ultimii doi ani, potrivit căreia niciuna dintre părți nu mai poate obține un avantaj decisiv, nu mai rezistă acestor cifre.

Testul real este capacitatea Occidentului de a răspunde ferm unei amenințări directe la adresa unui stat membru NATO, dincolo de orice kilometru recucerit în Zaporojie sau Herson. Trei piese explică acest calcul: retragerea silențioasă de pe front, alegerile parlamentare programate pentru septembrie și mesajul transmis la Londra prin „surse necunoscute".

Calendarul politic intern al Rusiei oferă răspunsul. Pe 18-20 septembrie, Federația va organiza alegeri parlamentare într-un climat pe care Curtea Supremă de la Moscova l-a curățat deja de orice opoziție reală: Yabloko, singurul partid înregistrat care cerea încetarea războiului, a fost scos de pe buletinele de vot în august, sub acuzații pe care propria comisie electorală le respinsese cu o lună înainte, la înregistrareiv. Un partid care cerea pace a fost exclus tocmai pentru că a cerut pace. Războiul rămâne singurul narativ de legitimare care mai funcționează pentru Kremlin, într-o economie erodată de inflație și de pierderi umane de peste 260.000 de militari, potrivit estimărilor de la Kievv. Zelenski a avertizat, chiar înaintea votului, că Moscova pregătește o nouă mobilizare de aproximativ 300.000 de oameni, programată abia după închiderea urnelorvi: sincronizarea protejează rezultatul electoral de costul politic al unei decizii nepopulare.

Mesajul de la Londra merită privit de aproape. Motivul amenințării era concret: Marea Britanie, condusă de proaspătul premier Andy Burnham, aflat la doar câteva săptămâni de la instalarevii, acceptase să dea Ucrainei planurile pentru a-și fabrica singură rachete de croazieră cu bătaie lungă, capabile să lovească adânc în teritoriul rusviii. Consilierul kremlinez Andrei Fedorov, fost ministru adjunct de externe, a declarat pentru BBC Newsnight că nu poate exclude „acțiuni semi-militare" împotriva fabricilor britanice, comise, potrivit lui, de aceleași „surse necunoscute". Întrebat cum ar putea fi legală o asemenea acțiune, a răspuns fără ezitare: „cui îi mai pasă azi de dreptul internațional?"ix.

Europa a fost obligată să învețe, din mers, o politică de dezescaladare prin forță pe care a ezitat să și-o asume până acum.

Precedentul există, și vine din Războiul Rece. La începutul anilor 1980, Uniunea Sovietică a desfășurat rachete SS-20 în Europa de Est, calculând că amenințarea nucleară asupra capitalelor vest-europene va fractura coeziunea NATO și va alimenta mișcările pacifiste care umpleau deja străzile din Bonn, Londra sau Haga. Alianța a răspuns cu decizia dublă din 1979: canal deschis de negociere, însoțit de desfășurarea rachetelor Pershing II în 1983, în ciuda protestelor de sute de mii de oameni.

Rezultatul, contrar scenariului de conflict pe care îl anticipa propaganda sovietică, a fost Tratatul INF din 1987, prima eliminare reală a unei clase întregi de arme nuclearex. Descurajarea credibilă, susținută până la capăt, a produs reducerea reală a riscului.

Zelenski a rezumat miza reală în discursul de Ziua Independenței, la cea de-a 35-a aniversare a ieșirii Ucrainei de sub dominația sovietică: „o forță ne ține strâns de mână, și nu este deloc invizibilă"xi. Acea forță este decizia politică occidentală de a furniza sprijin la timp și fără ezitare, dincolo de armamentul propriu-zis. Solidaritatea transatlantică se testează prin capacitatea de a susține o promisiune concretă până la capăt, dincolo de declarațiile de principiu care au precedat-o. Istoria interbelică a arătat deja ce se întâmplă atunci când democrațiile confundă prudența cu rezerva morală: fiecare concesie acceptată din teamă a fost citită de agresor drept confirmare a slăbiciunii.

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iAl Jazeera, „Kremlin adviser warns UK drone factories could face attacks", 25 august 2026, https://www.aljazeera.com/news/2026/8/25/kremlin-adviser-warns-uk-drone-factories-could-face-attacks.

iiInteresting Engineering, „New 443-Foot Nuclear Submarine Starts Tests With Six Poseidon Weapons", august 2026, https://interestingengineering.com/military/khabarovsk-nuclear-submarine-starts-sea-trials.

iiiThe Moscow Times, „Russia Lost Ground in Ukraine in April, a First Since Mid-2023 – AFP Analysis", 4 mai 2026, https://www.themoscowtimes.com/2026/05/04/russia-lost-ground-in-ukraine-in-april-a-first-since-mid-2023-afp-analysis-a92679. Vezi și panelul găzduit de Atlantic Council, „What Is Driving Ukraine's Momentum in the War?", cu George Barros (Institute for the Study of War), iulie 2026.

ivFrance 24, „Russia bars only anti-war party 'Yabloko' from September parliamentary elections", 10 august 2026, https://www.france24.com/en/europe/20260810-russia-bars-only-anti-war-party-from-elections.

vHNGN, „Burnham Flies to Kyiv for Independence Day as Zelensky Warns of Russian 300,000-Troop Draft", 24 august 2026, https://www.hngn.com/articles/272878/20260824/burnham-flies-kyiv-independence-day-zelensky-warns-russian-300000-troop-draft.htm. Cifra pierderilor este o estimare a părții ucrainene, neconfirmată independent.

viThe Kyiv Independent, „Russia planning 'peripheral' mobilization of 300,000 men after elections, Zelensky says", 24 august 2026, https://kyivindependent.com/russia-planning-peripheral-mobilization-of-300-000-men-after-elections-zelensky-says/.

viiABC News, „Andy Burnham becomes UK's next prime minister after meeting with King Charles III", 20 iulie 2026, https://abcnews.com/International/andy-burnham-become-uks-prime-minister-after-meeting/story?id=134907835.

viiiCNN, „Britain's giving Ukraine access to secret missile technology. Will it make a difference?", 24 august 2026, https://edition.cnn.com/2026/08/24/asia/britain-ukraine-scalp-missile-technology-intl-hnk-ml.

ixUK Defence Journal, „Putin adviser raises attacks on British drone factories", august 2026, https://ukdefencejournal.org.uk/putin-adviser-raises-attacks-on-british-drone-factories/.

xArms Control Association, „The Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) Treaty at a Glance", actualizat 2026, https://www.armscontrol.org/factsheets/intermediate-range-nuclear-forces-inf-treaty-glance.