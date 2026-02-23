Live TV

Economia nu înseamnă doar cifre. Înseamnă și încredere

Data publicării:
Radu Oprea
Radu Oprea
Secretar General al Guvernului
Ștefan-Radu Oprea este în prezent Secretar General al Guvernului. A fost Ministru al economiei, antreprenoriatului și turismului în perioada 2023-2024 și Ministru pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat în perioada 2018-2019. În 2012 a fost ales Senator pe listele PSD, funcție pe care a îndeplinit-o timp de trei mandate consecutive. Are o bogată experiență antreprenorială, construită înainte de a-și începe mandatul în Senat.
Radu Oprea
Radu Oprea este în prezent Secretar General al Guvernului. A fost Ministru al economiei, antreprenoriatului și turismului în perioada 2023-2024 și Ministru pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat în perioada 2018-2019. În 2012 a fost ales Senator pe listele PSD, funcție pe care a îndeplinit-o timp de trei mandate consecutive.

În ultimele luni, discursul public a fost dominat de formule precum „deficit scăpat de sub control”, „risc de incapacitate de plată”, „criză bugetară”. Declarațiile premierului acordate pentru Bloomberg, amplificate apoi de mass-media, au adus în prim-plan un scenariu pesimist.

Problema este că, în economie, cuvintele produc efecte reale.

Economia comportamentală arată că atunci când o temă devine dominantă în dezbaterea publică, populația își ajustează comportamentul înainte ca indicatorii macro să se modifice. Dacă mesajul repetat este „vine criza”, consumatorii reacționează și amână achizițiile, reducând cheltuielile.

România este o economie în care consumul reprezintă principalul motor al creșterii. Când încrederea scade, consumul scade. Iar când consumul scade două trimestre consecutive, vorbim deja despre recesiune tehnică.

Nu este o speculație politică, este literatură științifică.
Savanți de renume mondial, precum Daniel Kahneman și Amos Tversky au demonstrat cum percepția riscului influențează deciziile economice, iar Shanto Iyengar a arătat cum repetarea unei teme în spațiul public îi crește importanța percepută și schimbă comportamentul colectiv.

Inclusiv guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a subliniat constant că stabilitatea și încrederea sunt fundamentale pentru echilibrul macroeconomic. Piețele și populația reacționează nu doar la date, ci și la ton. Rezultatul concret: "Avem o restrângere clară a cererii de consum, mai ales pentru bunuri și servicii. Uitați și impactul: mai puține ieșiri în oraș, achiziții de articole vestimentare mai puține, vacanțe mai puține, achiziții mai puține – cifra de afaceri în comerț e în declin. Aici se plânge lumea de afaceri – un declin major. Atenție că ar putea (…) să ducă la o recesiune adevărată, adică pe întreg anul, dacă nu e compensată de investițiile publice."

Problemele bugetare trebuie corectate. Dar există o diferență între a explica responsabil o consolidare fiscală și a transmite public ideea unui colaps iminent.

Economia funcționează pe bază de anticipații. Dacă inoculezi frică, obții retragere. Iar retragerea consumului poate împinge economia în recesiune — chiar înainte ca fundamentele să o impună.

De aceea, este necesară schimbarea discursului public în unul responsabil, echilibrat, corect despre relansarea economică și măsurile pozitive pe care le vom lua. Se va schimba percepția, se vor schimba și cifrele.

Alte opinii
Alexandru Muraru
Alexandru Muraru
Deputat PNL
Asimetria sacrificiului și cronica unei trădări programate: când semnătura pe un acord politic nu mai face doi bani
Andrei Baciu
Andrei Baciu
Deputat. Vicepreședinte al Comisiei de apărare, ordine publică și securitate națională din Camera Deputaților
Liderii lumii își împart viitorul AI: Davos, München, ONU — tot ce contează din ultimele 3 săptămâni
Alexandru Muraru
Alexandru Muraru
Deputat PNL
De la Washington la București via Moscova: Cazul sabotajului „suveraniștilor” pe baza manipulării raportului dezbătut în Congresul SUA
Andi Cristea
Andi Cristea
Europarlamentar PSD
Când inteligența crește fără biologie
Cum l-a numit Sorana Cîrstea pe Alexandru Țiriac, după despărțire
Digi Sport
Cum l-a numit Sorana Cîrstea pe Alexandru Țiriac, după despărțire
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
fata cu gluga si ninsoare
Vreme rea în aproape toată țara. ANM a emis coduri galbene de ploi...
putin
Putin a decorat mai mulți militari și le-a amintit de ce ucid civilii...
BUZAU - ALEGERI 2024 - PSD - SARBATORESTE ROMANESTE - 8 MAI 2024
Constantin Toma: „Jucăm alba-neagra de şase luni. Bolojan îşi face...
putin rade
Zelenski spune că Vladimir Putin a declanşat al treilea război...
Ultimele știri
Iaşi: Patru bărbaţi au atacat cu bâte, furci şi topoare gospodăria unui localnic ca răzbunare pentru că acesta ajutase justiția
Un soldat rus a fost condamnat la închisoare pe viață pentru executarea prizonierilor de război ucraineni
De ce au ars localnicii din jurul celui mai mare lac din lume o păpușă a cântărețului preferat al lui Putin. Gestul controversat făcut
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Vladimir Putin la schi
Economia Rusiei a intrat în „zona morții”. De ce Putin se teme mai mult de criza demobilizării decât de continuarea războiului
BUCURESTI - PALATUL COTROCENI - CONFERINTA - ROMANIA SI OCDE - 2
Ciolacu, ieșire nervoasă după revizuirea făcută de INS: Ilie, astâmpără-te și spune-le oamenilor adevărul
ID197348_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Omul de afaceri Dan Ostahie avertizează că România riscă o recesiune tehnică: „Când se intră în criză, nu simțim”
Cabinet meeting of the Federal Government
„Trebuie să muncim mai mult”: Val de ironii după ce Friedrich Merz a criticat munca part-time și numărul de concedii medicale
radu oprea face declaratii
Scandalul tăierilor de posturi la stat comparate cu „Auschwitz”. Radu Oprea: „Cuvintele au fost interpretate greșit”
Partenerii noștri
Pe Roz
De ce Anul Calului de Foc este considerat ghinionist în dragoste. Mitul vechi de secole care încă...
Cancan
Prima prognoză meteo pentru vara lui 2026 în România. Câte zile de caniculă vor fi în București, în iunie...
Fanatik.ro
S-a aflat tot! Detaliile scandalului monstruos dintre Mirel Rădoi şi Ștefan Baiaram de la Universitatea...
editiadedimineata.ro
„Am revenit din iad”: Zeci de jurnaliști palestinieni bătuți, înfometați sau violați
Fanatik.ro
Șoc la Inter: Cristi Chivu ar urma să fie înlocuit cu Diego Simeone: „Are precontract!”
Adevărul
Polițiștii londonezi păzeau casa lui Epstein în timpul unei vizite a lui Andrew. Noi e-mailuri îl îngroapă...
Playtech
Ascensiunea politică a Elenei Udrea! Fostul ministru, declaraţii neaşteptate despre Traian Băsescu
Digi FM
Kate Middleton și prințul William, apariție impecabilă la BAFTA 2026, în ciuda scandalului în care este...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții anunțată: Cristi Chivu, înlocuit! Un nume uriaș, ”precontract cu Inter”
Pro FM
Cum arată Isabel, prima soție a lui Julio Iglesias, la 76 de ani proaspăt împliniți: "Copiii noștri ne-au...
Film Now
Filmul considerat una dintre cele mai mari surprize ale anului, după doar două weekenduri de la lansare
Adevarul
„Este o zonă musulmană!” Momentul în care o polițistă apără un predicator creștin în plină stradă, la Londra...
Newsweek
Ministrul de finanțe dă cea mai proastă veste despre indexarea pensiilor. Pensionarii ar putea pierde 340 lei
Digi FM
Văduva lui Gabriel Cotabiță, plasată în arest la domiciliu. Alina Cotabiță, cercetată într-un dosar de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un studiu care pare desprins din „Inception”. Oameni de ştiinţă „au infiltrat” visele unui grup de voluntari...
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Rolurile legendare ale lui Jodie Foster și Anthony Hopkins din "Tăcerea mieilor", la un pas să ajungă la alte...
UTV
Florin Ristei spune că nu o cunoaște pe Andreea Bostănică. Influencerița îi spune să își dea un „reset din...